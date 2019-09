Kleptománia, avagy a lopási kényszer

Repülős Gizi: Bolti tolvajlás vagy kleptománia?

Szinte nincs is Magyarországon olyan ember, aki ne ismerné Repülős Gizi nevét. A ma 86 éves asszony az 50-es években vált hírhedtté azzal, hogy belföldi repülőjáratokkal vidéki városokba utazott, ott betöréseket hajtott végre, majd este már repült is haza. Tettéért 40 évnyi börtönbüntetést kapott, melyből 17 évet le is ült. Jelenleg is folyik ellene lopásért eljárás. Az idős asszony azzal védekezik, hogy gyermekkori agyhártyagyulladása miatt kleptomániában szenved.