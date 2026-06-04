A hímvessző merevedésének kialakulása és fenntartása, majd az időbeni ejakuláció összetett biológiai folyamatok eredménye. Az érzelmek, az agy, az idegek, az izmok és az erek összehangolt működésére van szükség. Ha bármely területen történik probléma, az merevedési zavarhoz vezethet, és itt kell megemlíteni a gyógyszerek mellékhatása által okozott merevedési zavarokat is.

Milyen gyógyszerek okozhatnak mellékhatásként merevedési zavart?

A magas vérnyomás elleni gyógyszerek, mint például béta-blokkolók, kalciumcsatorna-blokkolók, és egyes vérnyomáscsökkentők. A béta-blokkolók (betaloc, carvedilol, bisoprolol) csökkentik a szív- és érrendszeri aktivitást. A szexuális inger (e nélkül nincs merevedés) hatása ellenére a péniszben lévő erekbe meggátolják a fokozott mennyiségű vér áramlását a barlangos és szivacsos testekbe, így azok nem tudnak kitágulni, csökkentve az erekció intenzitását és időtartamát, vagy akár annak létrejöttét. A kalciumcsatorna-blokkolók közül a felodipin, amlodipin, nifedipin, verapamil is csökkenthetik az erekció minőségét és időtartamát, mivel csökkentik a véráramlást az egész testben, így a péniszbe áramló vért is. Egyéb szívbetegségben alkalmazott értágító, mint molsidomine is hat a merevedésre.

A vérnyomáscsökkentők közül még pl. az irbesartan (ARB), perindopril, lisinopril (ACE-gátlók) csökkentik a merevedést.

Megjegyzendő, hogy a fenti gyógyszerek ritka mellékhatása a merevedési zavar, sőt van, amikor már hosszabb kezelés után jelenik meg a panasz. Ekkor az orvosnak lehetősége van más olyan gyógyszerre cserélni a készítményt, mely nem okoz ilyen mellékhatást.

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Az antiandrogének (pl. prosztatarák kezelésére alkalmazzák) blokkolják a tesztoszteron (a tesztoszteron a férfi nemi hormon, amely fontos szerepet játszik az erekciós folyamatokban) hatását, és ezáltal csökkenthetik a szexuális vágyat és teljesítményt. Itt érdemes megemlíteni, hogy az alkoholizmus is csökkenti a tesztoszteronszintet.

Az antidepresszánsok olyan gyógyszerek, amelyek befolyásolják a neurotranszmitterek (idegi ingerületek átvitelében szerepet játszó vegyületek) szintjét az agyban. Depressziós betegeknél megváltozik a szerotonin, a noradrenalin, az acetilkolin, illetve a dopamin szintje, mindezek pedig hatással vannak a szexualitásra is. Például a szelektív szerotonin újrafelvétel-gátlók (SSRI-k), befolyásolják a szerotonin szintjét az agyban (pl. fluoxetin, duloxetin, paroxetin). A szerotonin egy olyan neurotranszmitter, amely nemcsak a pszichés hangulat szabályozására hat, hanem negatív hatással van a szexuális vágyra, izgalomra és az orgazmusra is. Amennyiben panasza van a mellékhatás miatt, az orvosának itt is lehetősége van gyógyszert váltani, mivel a szerotoninvisszavétel gátlásában nem egyformák a gyógyszerkészítmények.

Összesítve: a pszichiátriában használt gyógyszerek gyakran ugyanazokra a neurotranszmitterekre hatnak, amelyek a szexuális funkciókat is szabályozzák, ezért más pszichiátriai betegségekre, a depresszión kívül pl. a skizofréniára, szedett gyógyszerek is okozhatnak erekciós zavarokat.

Egyes antidepresszív szerek mellékhatása a magömlés késleltetése is lehet. Ezen a tapasztalaton alapult a kifejezetten az ejakuláció késleltetésére szolgáló, gyors hatású SSRI, a dapoxetin tartalmú gyógyszer kifejlesztése. Korai magömlés kezelésére használják 18 és 64 év közötti felnőtt férfiaknál.

A diuretikumok, azaz a vízhajtók elősegítik a testből a felesleges víz és só eltávolítását, amely segíti a vérnyomás csökkentését. Azonban a diuretikumok mellékhatásai közé tartozhat a merevedési zavar, ami annak tudható be, hogy ezek a gyógyszerek befolyásolják a test víz- és elektrolitegyensúlyát. Ez leginkább a hydrochlorothiazide tartalmú készítményekre jellemző. Itt érdemes megjegyezni, hogy vannak olyan vérnyomáscsökkentők, melyek egyik összetevője pont ez a készítmény, HCT rövidítéssel jelzik a gyógyszer nevében. Azonban nem minden esetben okoznak merevedési zavart, és az előfordulása is változó lehet.

Az opiátok (kábító fájdalomcsillapítók) használata során csökken a testben termelődő endorfinok (ingerületátviteli anyag) mennyisége, amelyek fontos szerepet játszanak a szexuális izgalom és az orgazmus kialakulásában. Az opiátok hatására a test tesztoszteronszintje is csökkenhet, ami hozzájárulhat a merevedési zavar kialakulásához. Az opiátok hatással vannak az erekció kialakulására és fenntartására. Fontos megemlíteni, hogy az opiátokkal kapcsolatos merevedési zavar a dózistól és az adagolástól is függhet.

A kemoterápiás gyógyszerek általában hatással vannak a tesztoszteron szintjére. A kemoterápia gyakran károsítja a test szöveteit is, beleértve az erek szövetét is, amely a merevedési folyamatban fontos szerepet játszik. Az erek szövetének károsodása miatt nehéz lehet az erekció fenntartása.

A szteroidok olyan gyógyszerek, amelyek befolyásolják a test tesztoszteron szintjét. Alkalmazásuk széles területű, pl. asztmás betegeknél állapotromlásnál belsőleg, rheumatoid arthritiszes, rákos betegeknél, autoimmun betegeknél alkalmazzák többek között. Mielőtt bárki megijedne, mind a nazálisan, mind a szakszerűen, bőrpanaszok gyógyítására alkalmazott szteroidoknál ilyen mellékhatás nem lép fel, nyugodtan alkalmazhatják az orvos előírása szerint. A szteroidok belsőleges használata hosszabb távon okozhat érrendszeri betegséget és erekciós diszfunkciót. A szteroidok miatt károsodhat az erek szövete, ami nehezíti az erekció fenntartását.

Panasz esetén forduljon orvoshoz!

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy ilyen problémával orvoshoz forduljon az érintett.

Egyrészt a kezelőorvosa tud mellékhatás esetén az alapbetegségére más gyógyszert javasolni. A másik ok, amiért orvoshoz kell fordulni, és nem csodaszereknek kikiáltott termékekben bízni, az az, hogy a legtöbb hamisított, gyógynövényt tartalmazóként hirdetett merevedést segítő készítményben a hatóságok többször találtak már merevedést segítő gyógyszerhatóanyagot (sildenadil, tadanafil), úgynevezett foszfodiészteráz-5-gátlókat, melyek nem voltak feltüntetve a készítményen. Alkalmazásuk különösen veszélyes lehet más gyógyszerekkel, például nitráttartalmú készítményekkel, és súlyos mellékhatásokat okozhatnak, mint fejfájás, szédülés, látászavar, vérnyomásesés, súlyos esetekben pedig akár életveszélyes állapot is kialakulhat. A hatóság (NKFH) hangsúlyozta: a PDE-5-gátlók természetes formában nem fordulnak elő növényi alapanyagokban.

Kizárólag megbízható, engedélyezett forrásból származó étrend-kiegészítőket vásároljanak, és kerüljék az interneten, közösségi oldalakon vagy egyéb ellenőrizetlen csatornákon kínált termékeket.

Tovább Hogyan kezelhetőek a merevedési zavarok?

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész