Dr. Tamásné Bese Nóra a Bethesda Gyermekkórházban 2015 óta tölt be különböző kommunikációs és stratégiai pozíciókat. Munkájában kiemelt szerepet kap a hiteles és érthető kommunikáció mellett az egészségügyi intézmények társadalmi küldetése.

Dr. Tamásné Bese Nóra a Bethesda Gyermekkórház stratégiai igazgatója és főigazgató-helyettese, kommunikációért és társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója, akivel régóta szakmai kapcsolatban állunk, ugyanis ő segített megszervezni számos szakorvosi és szakápolói interjút, többször ötleteltünk azon, hogy ki nyilatkozzon a WEBBeteg.hu portálon, és milyen témákat dolgozzunk fel. Most azonban, ahogyan mondani szokás: akasztják a hóhért.

- Miként vezetett az út a Bethesda Gyermekkórházba? Ha jól tudom, mint aggódó szülő került először kapcsolatba az intézménnyel.

- A negyedik gyermekem életét ebben a kórházban mentették meg. Egy újszülöttkori fertőzés következtében, magas lázzal, az éjszaka közepén kerültünk be a Bethesda Gyermekkórházba, ahonnan a gyors segítségnyújtásnak köszönhetően, két hét kezelés után, maradványtünetek nélkül, gyógyultan térhettünk haza.

Az ilyen életesemények felhívják az ember figyelmét arra, hogy a tudását az igazán jó ügyek szolgálatába állítsa, és olyan utat válasszon, amelyben hisz. Számomra ott, azon az éjszakán dőlt el, hogy dolgom van ezzel az intézménnyel.

2015-ben, 11 éve kezdtem el a Bethesdában dolgozni, az érkezésemmel tulajdonképpen egy új szakmai pozíció és egy új lehetőség nyílott meg. Akkoriban újságírással teltek a mindennapjaim, gyermekneveléssel, családi élettel foglalkozó családi magazinoknak dolgoztam. Felajánlottam az akkori kórházi vezetőségnek, hogy dolgozzunk együtt. Nyitottak voltak rám, bizalmat szavaztak, bár a kezdetekben kommunikációs munkatársként inkább még adminisztratív feladataim voltak.

Később a kommunikáció és a marketing váltak a szakterületeimmé, majd erre épült rá a társadalmi kapcsolatok izgalmas világa. Minden, ami a szülőkkel, támogatókkal, adományozással foglalkozik – legyen az kommunikáció, társadalmi kapcsolatok –, mind-mind hozzám tartozik, ezeket összefogtam és rendszerbe építettem.

Két és fél éve érkezett az a számomra nagyon izgalmas felkérés, hogy legyek a gyermekkórház stratégiai igazgatója. Ennek köszönhetően nem csupán az intézmény arculatát határozhatom meg, hanem olyan döntésekben is részt vehetek, amelyek az egész Bethesda stratégiáját meghatározzák, és amelyek a kórház küldetését tovább erősítik.

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- A Bethesda mint brand?

Első hallásra idegennek hangozhat, hogy egy gyógyító intézmény miért akar mással is foglalkozni, miért tartja fontosnak a marketinget, azonban ha úgy fogalmazzuk meg a felvetést, hogy a Bethesda egy olyan márka, amelyben bízhatunk, akkor már rögtön láthatóvá válik a marketing szerepe és fontossága esetünkben is. A Bethesda által hordozott és közvetített üzeneteket, a magunk és a küldetésünk megmutatását egy nagyon tudatos külső kommunikációval építettük fel, tükrözve a belső kommunikációnkat és a szellemiségünket.

Amikor érkezik hozzánk egy szülő a beteg gyermekével, akkor igazán kiszolgáltatott helyzetben van, tanácstalan, aggódik, nem tudja, mit kell tennie. De azt már tudja, hogy bizalommal fordulhat felénk, és azt is kell éreznie, hogy itt, a Bethesda Gyermekkórházban biztonságban van. Ehhez a szemlélethez egyfajta kultúraváltás is szükséges.

- Mint ahogyan elengedhetetlen a megfelelő kommunikáció is. Nagyon találóan úgy fogalmazta meg, hogy a kommunikáció is gyógyíthat.

- Ez részben egy személyközi kommunikáció az orvos és a beteg, illetve szülő között. A mi helyzetünk azért is speciális, mert a családdal, mint rendszerrel állunk kapcsolatban. Ebben ott van a nagyszülők hagyományos tudása és tapasztalása, a fiatal anyukák bizonytalansága, nem tudása vagy már-már túl sok tudása a mesterséges intelligencia korában. Másrészt jelen van az intézményi kommunikáció is, amelynek keretében eszközöket és lehetőségeket nyújtunk az orvosainknak, hogy minden egyes szó híd legyen a felek között, ne pedig szakadék. A megfelelő kommunikáció hozzájárul az adott terápia sikerességéhez és a gyógyuláshoz is az évente 180-210 ezres betegforgalommal működő gyermekkórházban.

“A kórházban jelen van egy nagyon erős családbarát kultúra, ezzel a kórházi kultúrával pedig kéz a kézben jár a megfelelő kommunikáció.”

- Mit ad önnek az intézmény, annak küldtetése?

- Amikor meghatározzuk a Bethesda Gyermekkórház stratégiáját és küldetését, akkor a gyógyításon túl nagyon fontos szerepet kap a spiritualitás és a komplex szemlélet.

A megszerzett tudások és tapasztalatok egymást építik, és ezek tesznek alkalmassá egy egészségügyi menedzsert vagy vezetőt arra, hogy ebben a bonyolult egészségügyi rendszerben összefüggéseket lásson, majd megfelelő döntéseket hozzon. A megszerzett tudás sohasem önmagáért van, hanem azért az ügyért, küldetésért, amit ebben az intézményben képviselünk.

Kőkemény munkát jelent az, hogy transzparensen, hitelesen és vonzón kommunikáljunk az itt folyó munkánkról, hogy azután támogatásra méltóak legyünk a különböző szakmákból és iparágakból érkező partnereink számára.

Az idei évben az "1 százalékos" kampányunk soha nem látott eredményeket hozott, amelyre büszkék vagyunk és amelyért köszönettel is tartozunk azok felé, akik támogattak minket.

- Mire a legbüszkébb az elmúlt években, amit sikerült elérni az intézményen belül?

- Boldogsággal tölt el, hogy a Bethesda egy országos intézménnyé vált, egy brand lett, és ehhez én is hozzá tudtam járulni a munkámmal, az elképzeléseimmel.

Kiemelhetem még az edukációs kampányainkat, a Képernyőidő-csökkentő Programunk például a digitális túlterheltség testi-lelki következményeire hívta fel a figyelmet, gyakorlati kapaszkodókat kínálva a családok számára. A témában széles körű szakmai fórumot és konferenciát is szerveztünk a gyermekek egyre növekvő képernyőidejének csökkentése érdekében.

A Bethesda Gyermekkórház, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, továbbá több kisebb ellátó intézménnyel az elektromos rollerek okozta súlyos sérülésekre hívtuk fel a figyelmet, a témát érintően hamarosan fontos szabályozás várható.

Ezek a kezdeményezések is jól mutatják, hogy amikor a szakmán belül elkezdünk kommunikálni valós problémákról, cselekvésekről, majd ezek a média által egy szélesebb nyilvánosságot kapnak, akkor képes végbemenni egy rendszerszintű változás is az adott témát illetően és jobban, többekhez jut el akár maga a probléma, akár az annak megelőzésére adott javaslat. Természetesen eközben nem feledjük el a legfontosabb küldetésünket, hogy megőrizve a hagyományokat, folyamatosan emeljük a gyermekellátás színvonalát.

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- És edukálják a szülőket, a családokat...

- Azt látjuk, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik a hiteles edukációs vagy prevenciós tartalmak iránt. Nekünk ebben kellő tapasztalatunk van és sok jó szakemberrel dolgozunk, akik nemcsak a megfelelő tudással rendelkeznek, hanem ezt a tudást képesek is érthető formában eljuttatni a családokhoz a különböző csatornáinkon keresztül, gondolok itt a Bethesda Gyermekkórház podcast adásaira vagy a Bethesda Akadémia sokrétű, számos témát felölelő képzéseire.

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Új kihívások az egyházi kórházakban Az egyházi kórházak küldetése nem ér véget a betegágy mellett. A társadalomban megjelenő új igényekre és kihívásokra is reagálnak, valamint azokban a kérdésekben is megszólalnak, amelyek közvetlenül érintik a betegek, a családok és különösen a gyermekek életét. A Bethesda Gyermekkórház például a gyermekek digitális jóllétének ügyében is aktívan szerepet vállal: a gyógyítás mellett a megelőzést, a szemléletformálást és a társadalmi párbeszéd alakítását is fontos feladatának tekinti.

- Öt gyermekük van, férjével együtt sportol, ön ultratávokat fut. Mit ad önnek a sport?

- Az ultrafutás lett számomra az, ami lehetőséget ad az elmélyülésre, a jelenlétre. Amikor futok, magammal lehetek, helyre tehetem a gondolataimat a fejemben. Itt olyan emberfeletti távokat kell teljesíteni – egyhuzamban 30 órát futni, hegyen-völgyön, éjszakákon át –, amire soha nem is gondoltam, hogy képes leszek. Ezek a távok elviszik az embert a teljesítőképességének a határáig, de úgy vélem, hogy ki kell lépnünk a saját komfortzónánkból, hogy megtanuljunk valóban élni.

A férjemmel rendszeresen együtt futunk és a családunk többi tagja is aktívan sportol: például az egyik fiam korosztályos világbajnok öttusázó, a másik válogatott tollasozó, az egyik lányom pedig műugró.

Dr. Tamásné Bese Nóra - Névjegy Tanulmányait az ELTE Bölcsészettudományi Karán végezte francia és portugál szakon, majd hitoktatói diplomát szerzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. 2018-ban egészségügyi kommunikáció szakon végzett, 2025-ben pedig egészségügyi menedzser mester diplomáját szerezte meg a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központjában. 2015 óta a Bethesda Gyermekkórházban dolgozik, jelenleg stratégiai igazgató és főigazgató-helyettes, emellett a kommunikációért és társadalmi kapcsolatokért felelős igazgató. (Forrás: Bethesda Akadémia)

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Tóth András, újságíró

Kép forrása: Bethesda Gyermekkórház