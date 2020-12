Tollrajz Prof. Dr. Szekanecz Zoltánról - hivatásról, családról

A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karának Reumatológiai Tanszéke nem csupán a városból, a megyéből és a régióból érkező betegek gyógyítását látja el. Hazánk számos pontjáról érkeznek páciensek a kiváló hírű egészségügyi központba. A reumatológiai betegek gyógyítását, így a fekvő- és járóbeteg-ellátást kiváló szakorvosok, fizioterápiás szakemberek, gyógytornászok, nővérek, ápolók közreműködésével végzik.

A Reumatológiai Tanszék vezetőjét, Prof. Dr. Szekanecz Zoltánt a Szeretet ünnepe előtt, a koronavírus-világjárvány idején kérdeztük mindarról, amit a páciensek is szívesen olvasnak a reumatológus professzorról, s amit kivételesen, de örömmel osztott meg velünk, olvasóinkkal.

- Vannak olyan emberek, akik születésüktől kezdve mindig változtatják az álmaikat. Amióta az eszemet tudom, orvos szerettem volna lenni – feleli érdeklődésemre Prof. Dr. Szekanecz Zoltán, amikor arról kérdezem, miért épp a gyógyító hivatást választotta. – Természetesen az orvosi hivatás szempontjából a fő példaképet édesapám jelentette, aki évtizedekig volt a debreceni Kerekestelep háziorvosa. Csakis jó példát mutatott nekem is, a pácienseinek is, mindenkinek segített, senkit nem hagyott magára soha. Édesanyám épp ilyen csodálatos volt minden tekintetben. Meghatározó, amit a gyermekkorunkban a szüleinktől kapunk, látunk, s azt a sok jóságot, odafigyelést, valódi értékrendet továbbvisszük a gyermekeink felé. Ettől soha, senki nem téríthetne el, igaz nem is akart, hiszen az nem is egyezne az értékrendemmel.

Ebben hiszek, s ezt érzem, ez a hitvallásunk apaként is.

- Akkor hát az apai minta, az apai „örökség” volt a meghatározó az orvosi hivatás választásakor?

- Igen. Mindig kíváncsian, érdeklődve figyeltem mindazt, amit hatalmas elhivatottsággal, szakmai tudással, empátiával végzett a betegeiért. Lehetetlenség lett volna nem a nyomdokaiba lépni. Édesanyám matematika tanár volt a debreceni Kossuth Gimnáziumban, tőle pedig többek között az oktatás, az előadások iránti érdeklődésemet és szeretetemet örököltem. A húgom is orvos lett. Először fül-orr-gégész, most pedig az Onkológiai Klinikán dolgozik.

- A családi háttér számodra is és a húgod esetében is elkötelezettséget jelentett. Bizonyára sokan megkérdezték már, hogy a gyermekeid miért nem követtek az orvosi pályán? Igaz, ez napjainkban már nem tekinthető különösnek, sem az ellenkezője törvényszerűnek. Te pedig nagyszerű édesapa vagy.

- Egy csodás változás szemtanúi vagyunk a feleségemmel. Remélem, nem sértem meg Mátét, a fiamat, ha azt mondom, idehaza „mamahotelben” élt, és nem sok mindent kellett hozzátennie az itthoni munkához. Budapesten, kis garzonlakásban él, s néhány hónap alatt elkezdett bevásárolni, alap dolgokat főzni, mosni. Olykor a világhálót is segítségül hívta vagy főzési tanácsot kért az édesanyjától. Nagyon jól menedzseli magát. Igazán aranyos, amikor meglátogatom, és azzal fogad: „Várj apa, csak még beteszek a gépbe egy adag szennyest.”

Nem tagadom, voltak próbálkozások, hogy valamelyik gyerekem esetleg orvos lesz, de mindketten humán beállítottságúak, így egy idő után már nem erőltettük a feleségemmel. Jelenleg még mindketten egyetemre járnak. Vera a pszichológus szakon, Máté közgazdász hallgatóként találta meg azt a területet, ami igazán érdekli őket.

A feleségem, Edit, belsőépítész – lakberendező. Csodálattal figyelem, hogy milyen kreatív, és miket alkot. Összességében a szakbarbárság ellen jól véd, ha otthon nem az orvoslás képezi a beszélgetések fő témáját, hanem van kivel kommunikálni szépségekről, üzletről, lélektanról és más érdekes és fontos kérdésekről. Ez színesebbé teszi az életet és felüdülést jelent a fárasztó napi szakmai rutin mellett. Ezzel együtt azt tanultam a szüleimtől, a nagyszüleimtől, hogy segítőkészséggel viszonyuljak az emberek problémáihoz. A család szentsége a legtermészetesebb, a mások iránti figyelem ugyancsak a lényünk része.

- A koronavírus-világjárvány sajnos teljességgel megváltoztatta az emberek civil életét, hétköznapjait, félelem terjedt el és számos veszteség ért. Az orvosok, az egészségügyi dolgozók a frontvonalban küzdenek, sokukat a koronavírusos betegek mellé helyeztek át, klinikai osztályokat zártak le, átrendeződött a megszokott munkamenet. Miként hat ez a családi életedre? Mit jelent számotokra a kikapcsolódás most, és mit jelentett a járvány előtt?

- A két gyermekünk nemcsak az utódunk, hanem a barátunk is. Nagyon szeretünk utazni, együtt lenni. Öröm volt mindenkor bejárni a világ tájait, vagy csak pihenni a Balatonnál. Most, a bezártság, a járvány idején, hogy Máté is itthon van az online egyetemi oktatás miatt, szinte mindennap kártyázunk, társasjátékozunk, közösen filmeket nézünk. A tanulmányokat és az aktuális munkát persze senki nem hanyagolja el. Mindenkinek megvan a saját munkája, a tanulmánya a világjárvány idején is. Átalakult a korábbi megszokott munka- és életrend, de ha bezárul otthon az ajtó, egymásra figyelünk, nem megsértve a másik szokásait, feladatait, „énidejét”.

Az évek múlásával természetesen azt is tudjuk a feleségemmel, hogy nem mi vagyunk a gyerekeink fő partnerei, de ha együtt lehetünk velük, annak nagyon örülünk, ajándék számunkra.

Máté és Vera is egyre önállóbb lesz, ezt elfogadjuk, ez az élet rendje. Az a cél, hogy ne érezzék kötelességüknek, hogy időnként velünk legyenek, hanem önszántukból szeressék azt. Ezt az állapotot szeretnénk minél tovább kitolni, reméljük, ők is ezt érzik.

- Miként tervezitek, alakítjátok az idei karácsonyi ünneplést? Eddig több generáció állta körül mindig a karácsonyfát, s ült az ünnepi asztalhoz. Nem szeretnék ünneprontó lenni, de sajnos ismét a koronavírus-helyzet okozta szabályokra gondolok.

- A karácsonyra valóban másként készülünk mi is, mint eddig bármikor az életben. Ezzel együtt úgy leszünk együtt, ha rövidebb időre is, hogy betartjuk a mindenkire, minden családra vonatkozó szabályokat, de a meghitt együttlétről szerencsére nem kell lemondanunk. Ezt jól megtervezve tesszük, de nem túlbonyolítva, elvéve a Szeretet ünnepének a szépségét.

A szüleink idősebbek, ennek ellenére, teljes körültekintéssel, vigyázva rájuk, meghitt szeretetben együtt leszünk. A fa körüli közös éneklés nem maradhat el. A vacsorát a feleségem, a húgom és a nagymamák főzik. Nem marad el a halászlé, a húsleves, a harcsapaprikás, a fasírt és a többféle saláta finomság. Vigyázunk egymásra, hiszen jövőre is lesz karácsony.

Remélem azonban, hogy az új évben már ismét lesz lehetőségem megszervezni a 35-40 fős nagy családi találkozót. Csodálatos élmény mindenkinek. Ezek a célok sok erőt adnak, hogy átvészeljük a koronavírus-világjárvány kihívásokkal teli időszakát.

- Beszéljünk a hivatásodról, a gazdag, sokoldalú szakmai utadról is, s mindarról, amit a kollégáid, az orvostanhallgatók vélhetően részben már ismernek, de most avassuk be az olvasókat is.

- Legnagyobb mesterem dr. Szegedi Gyula akadémikus professzor volt, akitől életre szóló szakmai és emberi tanítást sajátítottam el. Reumatológiából, klinikai immunológiából és belgyógyászatból szakvizsgáztam, ami meg is határozta a hivatásom gyakorlását, a mindenkori fejlődésre, újabb és újabb tudásra, a legkorszerűbb képzésekre való igényemet. Elsősorban a gyulladásos és autoimmun reumatológiai kórképek tartoznak az elsődleges érdeklődési, szakmai hivatásom körébe. Ilyen betegségben szenvedő pácienseket láttam el és gyógyítottam évtizedekig. Néhány éve elsősorban konzultálom a komplikáltabb eseteket, vizitelek és a koronavírus-járvány alatt, immár tavasz óta, döntően én végzem a telemedicinát, azaz a számítógép előtt konzultálok a betegeket érintő kérdésekről. Ez ebben a kritikus időszakban nem hanyagolható el, sőt hatalmas segítség a betegek számára, akik nem érezhetik azt, hogy magukra maradtak.

- A tudományos tevékenységed, a kutatási eredményeid meghatározóak a speciális reumatológiai betegségekben, nem csupán a hazai szakmai körökben.

- A tudományos munkában a reumabetegek társbetegségeit kutatjuk. A gyulladásos betegségekben megnőhet a szívinfarktus, a rák vagy a csontritkulás rizikója. Ennek hátterét, a megelőzés és kezelés módszereit vizsgáljuk. Az oktatás területén hallgatókat, szakorvosokat oktatunk a graduális, illetve a posztgraduális képzés területén. Néhány évig a kar dékánhelyettese is voltam, ami sajátos kihívást jelentett.

A távoktatás most különösen fontos, az egyetemi előadások mellett. Az ötszáz főt regisztráló országos reumatológiai kongresszust is online módon szerveztük meg nagy sikerrel. Szerintem a járvány után is meg kell tartani ezeket a lehetőségeket, mivel megtapasztaltuk, hogy remekül működnek, így nem kellene majd minden konferenciát, megbeszélést személyes jelenléttel megtartani. Ennek további eredményessége a COVID-19-világjárvány után válhat bizonyossá, mindenesetre a jelenlegi folyamat ezen a területen is sikeres.

- Népbetegségnek számítanak hazánkban egyes reumatológiai betegségek, elváltozások, melyek nemcsak megkeserítik a páciensek életét, de a munkában való helytállásukat is gyakorta ellehetetlenítik. Az állandó vagy a visszatérő fájdalommal, reumatikus elváltozásokkal együtt élni nagyban rontja az életminőséget is. Sok esetben kénytelen ezzel együtt élni a betegek jelentős része.

- A porckopás (artrózis), a derékfájás, a köszvény megelőzésében különösen fontos a megfelelő életmód, a rendszeres, az életkornak megfelelő testmozgás, torna, a diéta, az egészséges táplálkozás. Az artrózis legfőbb rizikótényezője az elhízás. Ezekben a betegségekben a nem gyógyszeres kezelés, az életmódbeli következetesség, a fizioterápia sokszor fontosabbak a piruláknál. A krónikus betegségek többsége sajnos tartósan fennmarad, de jól kezelhető, és esetenként tünetmentessé is tehető. Van persze, amikor fontos és elkerülhetetlen gyógyszereket szedni, és egy erős térd- vagy derékfájást helyi injekcióval sokszor gyorsan és hatékonyan lehet enyhíteni. Sajnos időnként eljön az a pont, amikor már műtétre van szükség a fájdalom enyhítése, és a páciensek életminőségének javítása érdekében. A reumatológus és a beteg együtt beszélik meg, mikor olyan erős és elviselhetetlen a tartós fájdalom, a fennálló tünetek, hogy ízületi protézist kell beépíteni, vagy gerincsérvműtétet kell végezni. Nagyon fontos a műtét utáni rehabilitáció azért, hogy az operált beteg mihamarabb talpra álljon, és visszanyerje jó életminőségét, és munkába állhasson. Mindezek után is folytatni kell a megkezdett tornát és ügyelni a helyes életmódra, nehogy az operáció előtti állapot visszatérjen.

- A gyulladásos-autoimmun reumatológiai betegségekről keveset tudunk és hallunk. Elsősorban csak akkor, ha valakit közvetlenül érint a környezetünkben, netán magunkon is megszenvedjük a beetgség kínjait.

- A gyulladásos-autoimmun reumatológiai betegségek közé a rheumatoid arthritis, spondylarthritisek, a köszvény, a lupus, a scleroderma, a myositis, a Sjögren-szindróma, vasculitisek tartoznak. Számos ilyen beteget gondozunk rendszeresen. Bármelyik állapot lehet sürgősségi, ha olyan szervi eltérés vagy váratlan, hirtelen esemény jelentkezik, ami a beteg egészségi állapotát tovább ronthatja, veszélyeztetheti.

Nagyon fontosnak tartom a holisztikus szemléletet, az alapos kivizsgálást, melybe a nem mozgásszervi társbetegségek feltérképezése is beletartozik. Vagyis a beteget nemcsak a hozzánk forduló panaszai okán kell vizsgálni, hanem a már meglévő, egyéb betegségeket is össze kell vetni az adott reumatológiai kórképpel. Ehhez szükség van a korábbi leleteire. Ezért a hatékony gyógyszerektől (fájdalomcsillapítás mellett, ha szükséges, szteroid, betegségmódosító kezelés) a fizioterápián át az életmódbeli tanácsokig – dohányzásról való leszokás, diétázás, fogyás – minden ide tartozik a szakterületünkön.

- Hol működnek azok az egészségügyi intézmények, ahol a betegek a kezelésüket, gyógyulásukat remélhetik a cívisvárosban a jelenlegi COVID-19-világjárvány idején?

- Debrecenben, rajtunk kívül, a Kenézy Kórház rendelőintézeteiben, a Nagyerdei Gyógyfürdőben és még több kisebb helyen működnek rendelések. Az ország más városaiban a háziorvosok tudnak felvilágosítást adni, annál is inkább, mert reumatológiai vizsgálathoz a beutalót tőlük kell kérni.

A szakmai megállapodások alapján a kopásos betegségben – artrózis –, derékfájásban, csontritkulásban szenvedőket elsősorban ezeken a gyógyító helyeken látják el a szakemberek. Senki nem marad ellátatlanul, noha előfordul a koronavírus-járványtól függetlenül is, hogy hosszabb a betegek előjegyzési és várakozási ideje. Ennek oka az egyre növekvő panaszosok száma, akik a segítségünkre, gyógyító tevékenységünkre elismerendő türelemmel várnak.

A páciensek az ország minden tájáról érkeznek hozzánk. A rendszeres visszajelzések alapján a magas szakmai, szakorvosi színvonalnak, a betegbarát környezetnek, a kollégák segítőkész, elfogadó hozzáállásának köszönhetően ragaszkodnak hozzánk a páciensek, és kifejezetten együttműködőek. Ez egy hatékony és fontos egyensúlyt teremt a hétköznapokban a betegek és az orvosok, az egészségügyi dolgozók közt.

Évtizedek óta működik az Artritisz Betegklubunk, ahová sokan járnak. Külön büszkék vagyunk arra, hogy 2020-ban a Debreceni Egyetemről a mi klinikánk kapta a Családbarát Klinika kitüntetést.

- Sajnos a koronavírus-világjárvány miatt nagyon sok beteg nélkülözni kényszerül a korábban megszokott, klinikai vagy kórházi gyógyító ellátás korábbi rendjét, míg másoknak a fájdalmat, szenvedést enyhítő operációik maradnak el. S amit a legnehezebb elfogadni, hogy maguk az orvosok sem tudják, mely hónapra tehetik a változás idejét. Nagyon sokan várják, hogy vége legyen a koronavírus-világjárványnak, visszaállhasson a korábbi rend, megnyíljanak a járó- és fekvőbeteg-rendelések, és ne kelljen korlátozásokat állítani a megváltásnak tűnő operációk elé.

- Nem magunk, hanem a Klinikai Központ (KK) döntött úgy, hogy a reuma osztályt kiürítik az esetleg érkező COVID-19-betegek számára, így fekvőbeteg-osztályunk több hete nem működik. A felvételt igénylő betegeket más osztályokon elhelyezve kezeljük. Szakambulanciáink és a célzott terápiás ellátás zavartalanul működik, természetesen előjegyzés, előzetes egyeztetés alapján, háziorvosi beutalóval, a kötelező higiénés szabályokat maximálisan betartva, ami az egészségügyi intézményekre, a dolgozókra és a páciensekre egyaránt érvényes.

Mindannyian reménykedünk a legmegfelelőbb vakcina, vakcinák mielőbbi érkezésében, az oltási folyamat megkezdésében, így a koronavírus-világjárvány „visszavonulásában” szerte a világon, így hazánkban is. Mindenkinek ez a közös, elsődleges célja, reménye, természetes érdeke. Addig viszont tegyük azt, amit a szakemberek kötelezővé tesznek az egészségünk óvása érdekében, legyünk türelmesek, szabálykövetőek, viseljük a maszkot, de helyesen, cseréljük azt naponta többször, gyakran mossunk szappannal, folyó meleg vízben kezet, használjunk fertőtlenítő gélt, tartsunk be minden higiénés szabályt, a megfelelő 1,5-2 méteres távolságot, hogy vigyázhassunk magunkra, egymásra, szeretteinkre. Ha COVID-19-fertőzöttek vagyunk, muszáj a karanténkötelezettséget betartani! Felelősek vagyunk egymásért, önmagunkért, amibe bele lehet fáradni, jól tudjuk, de feladni nem szabad, hiszen az életünk múlhat ezen.

A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karának Reumatológiai Tanszékéről és az itt folyó betegellátásról A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karának Reumatológiai Tanszéke 2001. óta működik, és 2008-tól végzik jelenlegi helyükön a gyógyító munkát, ami korábban az I-es számú Sebészeti Klinikaként volt ismert. A modern, korszerű Reumatológiai Tanszéken a Debreceni Egyetem klinikáin végzett modern képalkotó, laboratóriumi vizsgálati módszerek elérhetőek, aminek köszönhetően a tanszék reumatológus szakorvosai modern kezelési eljárással, a leghatékonyabb célzott terápiákkal is rendelkeznek. Nemzetközi irányelvek szerint gyógyítanak, ami alapot ad ahhoz, hogy az egyik legkiválóbb centrummá váljanak. Összesen húsz ágyon folyik a gyógyító munka, és heti 60 órában történik a szakrendelés. Elegendő számú szakorvos és szakdolgozó áll a betegek rendelkezésére. Az infúziós és az injekciós kezeléseket külön helyiségben végzik a szakemberek, mint ahogyan a fizioterápiás és gyógytorna ellátás is magas színvonalon érhető el a gyógyulni vágyók számára. Az előjegyzés normál körülmények között (vagyis a koronavírus-járvány előtt) nem szokott 2-3 hétnél hosszabb lenni, de a sürgősségi eseteket pár napon belül fogadják a Reumatológiai Tanszéken. Annak, hogy egy beteg befekvést igényel-e, megvannak a szakmai indokai. Azonban mindig van szabad ágy a kórtermekben a váratlan, sürgősségi, indokoltan azonnali befekvést igénylő betegeknek. Ezt azonban a koronavírus-világjárvány sajnos felülírta.

Forrás: WEBBeteg

Balogh Mária, újságíró