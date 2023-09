Az étrend és a Parkinson-kór gyógyszerei

Sok gyógyszer bármikor bevehető, és nem kell odafigyelni az étkezésekhez fűződő időbeli viszonyára, egyes gyógyszerek felszívódását azonban nagyban befolyásolja az étkezések ideje és minősége. Ha Ön levodopát szed, mindenképpen beszéljen kezelőorvosával az étrendjéről, hiszen az elfogyasztott táplálék és a gyógyszer bevételének ideje befolyásolhatja a levodopa felszívódását.

Tápanyagbevitel és gyógyszerszedés

A fehérje többnyire húsokban, tejtermékekben, tojásban, halban, dióban és hüvelyesekben található meg, és a fehérje a Parkinson-kórban szenvedő betegek egy részénél, főleg a betegség előrehaladtával, nagymértékben befolyásolhatja a levodopa felszívódását. Ezt nevezi a külföldi szakirodalom „protein effektus”-nak. Érdemes a napi fehérjebevitelt az esti órákra korlátozni, így napközben a levodopa hatékonyabban dolgozhat.

Azonban fontos, hogy ne hagyjuk el a fehérjéket teljesen, inkább törekedjünk az étrend kiegyensúlyozottságára. Ebben az esetben a napközben elfogyasztott étkezéseket érdemes alacsony fehérjetartalmú ételekből összeállítani, mint a főként szénhidrátokat tartalmazó zöldségek, gyümölcsök, édességek, valamint zsírok.

A napi fehérjebevitel mennyisége ne legyen több, mint 0,8 gramm testtömegkilogrammonként – ami egy 70 kg-os ember esetén kb. 56 gramm fehérjének felel meg. A gyömbértea jó megoldás lehet a hányinger csökkentésére. A fehérjék mellett a nagy zsírtartalmú ételek is lassítják a gyógyszer felszívódását és késleltetik a hatását.

A kezelőorvosa tanácsot tud adni arra vonatkozóan, hogy mikor vegye be a gyógyszerét, célszerűen 45 perccel étkezés előtt, leginkább egy kevés szénhidrát, például keksz kíséretében. Az is járható út, hogy egy órával étkezés előtt veszi be a gyógyszert éhgyomorra, de ez hányingert okozhat.

A gyomorsav mennyiségét csökkentő gyógyszereket és az antiparkinson gyógyszereket ne egyidőben vegye be, mert az előbbiek befolyásolhatják az utóbbi felszívódását. Eltérő időpontban bevéve nyugodtan szedhetők.

A gyógyszereket érdemes néhány korty folyadékkal bevenni, a tejet azonban érdemes ilyenkor mellőzni, mivel fehérjét tartalmaz.

Az előrehaladott Parkinson-kórban szenvedő betegek úgy találhatják, hogy a szénhidrátban gazdag táplálék rontja a diszkinéziát (akaratlan izommozgás). Ennek ellenére fontos, hogy ne száműzzék az étrendből a szénhidrátokat, mivel azok fontosak a testsúly és aktivitás megtartásához, ezért egy ésszerű egyensúly megtartása szükséges.

Vannak-e speciálisan ajánlott ételek Parkinson-kórban szenvedő betegek számára?

Ajánlás van néhány ételre, vitaminra vagy speciális diétára, amik előnyösek lehetnek a Parkinson-kórban szenvedő betegek számára, de általánosságban nincs ezeket igazoló tudományos bizonyíték.

A lóbab (fava bab) állítólag javítja a parkinsonos tüneteket, mivel levodopát tartalmaz, de sajnos olyan kis mennyiségben, hogy nem lehet hatékony. Az a mennyiség belőle, amire szükség lenne a megfelelő mennyiségű levodopabevitelhez, valószínűleg már mellékhatásokat is okozna, így erre való alkalmazása nem ajánlott.

A táplálkozással kapcsolatos érdekességek, hírek jönnek és mennek, érdemes bármilyen újdonságot megbeszélni a kezelőorvosával vagy dietetikusával.

