Szeptember 20-án borítsuk lilába a világot!

Idén negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Nőgyógyászati Daganatos Betegségekkel Foglalkozó Szervezetek Európai Hálózata (ENGAGe) által életre hívott World GO Day, azaz a Nőgyógyászati Onkológiai Világnap.

Világszerte 25 országban egészségügyi szervezetek, orvosok, szakértők és több ezer érintett mozdul meg ezen a napon, egy cél érdekében: hogy együtt felhívják a figyelmet a nőgyógyászati daganatos betegségekre, amelyeket több mint egymillió nőnél diagnosztizálnak minden évben.

Mályvavirág a megelőzésért és az egészségért

A Mályvavirág Alapítvány ezúttal is csatlakozik a nemzetközi programsorozathoz. Idén a házigazda a Szarvasi Mályvavirág Pont, amely egy aktív rendezvénnyel készül a Világnapra. Szeptember 18-án, vasárnap 9 órától az Alapítvány szeretettel vár minden érdeklődőt a szarvasi Vízi Színház színpadán edukációs kerekasztal beszélgetéssel, zenés programokkal, és a Körös-körül a Körös körül futófesztivál keretén belül megrendezésre kerülő figyelemfelhívó, 2022 méteres távon zajló GO Day gyaloglással.

A rendezvényre látogatók ingyenesen vehetik igénybe a Nemzeti Népegészségügyi Központ szűrőbuszain az alábbi szűréseket, vizsgálatokat: vérnyomás-, vércukor-, koleszterin- és trigliceridmérés, testösszetétel analízis InBody készülékkel, csontsűrűségmérés, általános állapotfelmérés, illetve rizikóbecslés mellett méhnyakszűrés és szájüregi szűrés is elérhető.

“A tudomány gyors tempóban fejlődik. Fontos, hogy ismerjük a lehetőségeinket, és persze az, hogy ezek elérhetőek legyenek. A betegek és családtagjaik segítésére hoztuk létre a malyvabetegut.hu oldalt. Azzal, hogy a GO DAY kampányban minden évben részt veszünk, segítünk felhívni a figyelmet a megelőzésre, a korai diagnózisra, a lehetőségekre és a segítő csatornákra. Hiszen a hangunk ilyenkor összeadódik a világban és erősebbé válik!” - mondja Tóth Icó, a Mályvavirág Alapítvány elnöke, az ESGO ENGAGe leköszönt elnöke.

Az elmúlt évekhez hasonlóan folytatódik a Mályvavirág Pontok Stafétájának átadása, a szarvasi Mályvavirág Pont Egernek adja majd át a stafétát, tehát jövőre ott találkozunk! Szarvasról indul útjára a World GO Day Hungary Orvos Nagykövetének stafétája is. Idén ebben a pozícióban Dr. Zákány Zsolt, szülész-nőgyógyász, a Mályvavirág Alapítvány Szakmai Bizottságának tagja debütál, aki a következő gondolatokkal fogadta el a nagyköveti felkérést:

"Nagy megtiszteltetés számomra az Orvos Nagyköveti felkérés, de elsősorban egy komoly feladatnak tekintem. A World GO Day egy olyan kezdeményezés, ami mind a szakmai, mind a civil oldalról támogatandó. Minél szélesebb körben kell terjeszteni az egészségtudatosság fontosságát, és az emberek saját szerepét az egészségük alakulásában. Milyen sokszor elmondjuk, hogy semmi sem fontosabb az egészségnél, de a hétköznapi rohanásban elfelejtkezünk erről.

A World GO Day segít felhívni a figyelmet az egészség iránti vágy fontosságára, a valós tények ismeretére és arra, hogy milyen kevés kellene ahhoz, hogy akár egy olyan súlyos betegséget, mint egy rosszindulatú daganat, elkerüljünk. Milyen rövid idő egy perc és mégis milyen sokat ér?! Ha a mindennapokban óránként csak egy percet szánunk az egészségünkre, az napi kb. fél óra. Ez már elég a testmozgásra, az ismeretszerzésre és akár egy szűrővizsgálatra is.

Csak ezt az egy percet kérjük mindenkitől, minden órában. Ha ezzel a gondolattal akár csak egy ember életét is meg tudjuk menteni, akkor már nem telt hiába ez az egy év."

2022-ben a méhtestrák áll a fókuszban, ezen kívül a fő téma az egészséges életmódra, és ezzel együtt a fizikai aktivitásra való buzdítás - hiszen ezek kulcsfontosságúak a méhtestrák megelőzésében is. A jelszó tehát: Tegyél az egészségedért, tegyél a megelőzésért!

A nőgyógyászati daganatokról

2020-ban világszerte több mint 1,3 millió nő kapott diagnózist nőgyógyászati daganatos betegségről, ennek körülbelül a 44%-a méhnyakrák, 29%-a méhtestrák, 23%-a petefészekrák, a további 5%-a pedig hüvelyrák és szeméremtestrák volt. Abban az évben 420 000 nő veszítette életét a felsorolt betegségek valamelyike miatt.

A három fő nőgyőgyászati daganattípus közül hazánkban a méhnyakrákot mintegy 1000, a méhtest daganatot 1800 és a petefészek daganatot 1400 nőnél diagnosztizálták 2019-ben a Nemzeti Rákregiszter adatai szerint.

Mindegyik daganatféleség sajátságos, a méhnyakrák esetén a HPV fertőzéssel való összefüggés, a méhtest daganatoknál az évente növekvő új esetek száma a figyelemfelhívó, míg a petefészek daganat esetén az előrehaladott, áttétes új betegek magas száma elgondolkodtató.

A nőgyógyászati daganatok egy része megelőzhető. A rendszeres szűrővizsgálatokkal és az egészséges életmóddal a daganatok kialakulásának kockázata csökkenthető, a vizsgálatokon való részvétel pedig a már kialakult betegségek esetén segíti a korai diagnózis felállítását, így egy hatékonyabb kezelés lehetőségét.

“A tudomány fejlődésének köszönhetően új sebészi és terápiás lehetőségek állnak rendelkezésünkre, amelyek által változik a méhtestrák kezelése is. Sajnos sok nő számára ezek a lehetőségek nem elérhetők, ezért is tartjuk fontosnak, hogy a Nőgyógyászati Onkológiai Világnapon felhívjuk a figyelmet erre is” - magyarázza Dr. Jalid Sehouli, az ENGAGe társelnöke.

A méhtestrák kezelési lehetőségeinek tekintetében is örömteli előrelépés az elmúlt évtizedekben alkalmazott kemoterápiás kezelésekhez képest, hogy most már valamennyi nőgyógyászati daganat kezelésének eszköztárába megérkeztek az innovatív, modern terápiás lehetőségek, ezáltal az előrehaladott, áttétes betegségek esetén felsejlik a hatékony célzott- és immunterápia lehetősége hazánkban is.

(Mályvavirág Alapítvány)