BPPV - A jóindulatú, helyzetváltoztatással összefüggő szédülés

"Reggelente még fel se kelek az ágyból és már megszédülök. De ha csak hanyatt fekszem a fűben, olykor akkor is elsötétedik a világ. Mi bajom lehet? Vagy ötven évesen ez normális jelenség?"

Nem normális, ha forog a világ

A szédülés egy gyakori tünet, melynek hátterében szerencsére ritkán szokott súlyos betegség állni, de az élet minőségét lerontja. Néha csak kellemetlen, de ha munka közben jelentkezik, már lehet zavaró, ha járművezetés közben, már életveszélyes is.

A szédülés okai közt sokféle állapot is állhat, akár vérnyomás- vagy vércukoresés, de a leggyakoribb ok az egyensúlyozószerv és a nyaki gerinc körül keresendő. Ötven éves kor körül már meglehetősen gyakori a nyaki gerinc kopása. Ekkor a szédülés kiváltó oka a nyakcsigolyák közt futó verőér beszűkülése, ezáltal vérkeringési zavar kialakulása, ami a nyak mozgatásával enyhülhet vagy fokozódhat. Sokszor azonban fülészeti, vagy pszichés oka is lehet a szédelgésnek.

A BPPV okai és tünetei

Abból, hogy más kísérő tünetet nem említ, elsőként az ún. jóindulatú helyzeti szédülés merül fel lehetséges okként. Ez, az orvosi nevéből (benignus paroxysmalis pozicionális vertigo) adódóan BPPV-nek nevezett betegség alapja, hogy a szédülést a beteg fejének mozgatása váltja ki, jellemző lefekvéskor, felkeléskor, de akár az ágyban forgolódáskor is. A szédüléses epizód pár percig tarthat, általában forgó jellegű.

Az egyensúlyunkért a belső fülben található pici szerv a felelős, melyben három félkör alakú ívjárat található. Amennyiben az ívjáratokban lévő folyadék besűrűsödik, az eredetileg egyenletesen eloszló mészkristályok rögökké állnak, azok ingerelhetik az érzékelősejteket, így azok azt a téves információt küldik az agy felé, hogy "mégis mozog a Föld". Mivel a szemek felől más jelzés érkezik, a két információ közti zavar okozza a szédülés érzetét.

Mit lehet tenni a BPPV ellen?

A BPPV szakorvos által egy egyszerű, provokáló manőverrel megállapítható, és ha kiderül, erről van szó, egy tornagyakorlathoz hasonló mozgássort megtanulva a beteg elérheti, hogy a lerakódott mészkristályok elmozduljanak, eloszoljanak. Ennek a „tornának” a neve: Epley manőver.

Amint látja, a szédülésnek sokféle oka lehet, és néhányat igen egyszerű kezelni, ezért javaslom, forduljon orvosához, aki a szédülés jellegének tisztázása után elküldi otoneurológushoz vagy reumatológushoz – remélem tornával, vagy gyógyszerekkel, de sikerül megállítani a néha forgó világot.

Szerző: Dr. Szilassy Tekla, reumatológus és mozgásszervi rehabilitációs szakorvos