Vállfájdalom: miért nem elég egyetlen teszt a diagnózishoz?

A vállfájdalom kivizsgálásakor sokan egyetlen, jól ismert mozdulattól várják a választ: ha az fáj, akkor biztosan impingement, rotátorköpeny-sérülés vagy bicepszeredetű probléma áll a háttérben. A valóság azonban összetettebb.

Egyetlen vállteszt önmagában ritkán alkalmas a vállfájdalom diagnózisának felállítására, mert több különböző elváltozás is hasonló fájdalmat válthat ki, és ugyanaz a teszt egészséges vagy panaszmentes szövetek mellett is lehet pozitív. A helyes következtetéshez a kórelőzményt, a mozgásvizsgálatot, több teszt együttes eredményét és szükség esetén a képalkotó vizsgálatokat is összefüggéseiben kell értékelni.

A váll nem egyetlen ízület

A vállöv működésében nemcsak a vállízület vesz részt. A lapocka, a kulcscsont, a mellkas, a nyaki és a háti gerinc, valamint számos izom és ín összehangolt munkája szükséges ahhoz, hogy a kart fájdalommentesen tudjuk emelni, forgatni vagy terhelni. A panasz forrása lehet többek között a rotátorköpeny egyik ina, a hosszú bicepszin, a nyáktömlő, az ízületi tok, az acromioclavicularis ízület, de a fájdalom érkezhet a nyaki gerinc felől is.

A különböző képletek ráadásul nem elszigetelten működnek. Ha például egy fájdalmas ín miatt megváltozik a kar emelése, arra a lapocka mozgása és az izmok terheléseloszlása is reagál. Emiatt a vizsgálat célja nem csupán annak megállapítása, hogy melyik mozdulat fáj, hanem annak feltárása is, hogy milyen körülmények között jelentkezik a panasz, mi provokálja, mi csökkenti, és milyen funkciók estek ki.

Mit mutat valójában egy speciális vállteszt?

A vállvizsgálat során alkalmazott speciális tesztek egy-egy mozdulattal, ellenállással vagy pozícióval megpróbálnak nagyobb terhelést helyezni bizonyos szövetekre. Ilyen például a Hawkins-Kennedy- vagy a Neer-teszt, a Jobe-próba, a fájdalmas ív vizsgálata, a Speed-teszt, az O'Brien-teszt, illetve a különböző erő- és ínfolytonossági próbák.

Ezek a tesztek hasznosak, de nem úgy működnek, mint egy laboreredmény, amely igazolja vagy kizárja az adott betegséget. Sok próba elsősorban fájdalmat provokál, miközben a vizsgálati helyzetben egyszerre több képlet is terhelődik. Egy pozitív teszt ezért gyakran azt jelzi, hogy az adott terület érzékeny vagy terhelésre reagál, de önmagában nem mondja meg biztosan, melyik szövet okozza a panaszt és mekkora az eltérés.

Az is előfordulhat, hogy egy valóban érintett képlet mellett a teszt negatív marad. Ennek oka lehet a sérülés típusa, kiterjedése, a fájdalom aktuális intenzitása, a páciens izomereje, mozgásstratégiája vagy akár a vizsgáló által alkalmazott erő és kiinduló helyzet. A teszteredmény tehát mindig valószínűséget módosít, nem pedig önmagában diagnózist ad.

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A pozitív teszt nem feltétlenül egyenlő szöveti sérüléssel

Fájdalmat nem kizárólag jelentős szövetsérülés válthat ki. Az irritált vagy túlterhelt terület érzékenyebb lehet, az idegrendszer pedig fenyegetőnek értékelhet egy mozdulatot akkor is, ha nincs súlyos strukturális károsodás. Ugyanakkor képalkotó vizsgálatokon panaszmentes embereknél is gyakran láthatók életkorral összefüggő eltérések, például ínelváltozások vagy részleges szakadások. Ezért sem a pozitív manuális teszt, sem egy ultrahang- vagy MR-lelet nem értelmezhető önmagában.

A képalkotó eredmény akkor igazán értékes, ha illeszkedik a tünetekhez és a klinikai vizsgálathoz. Ha például a lelet eltérést mutat, de a páciens fájdalma, mozgásbeszűkülése és terhelési reakciója nem egyezik az adott képlet tipikus érintettségével, további mérlegelésre van szükség. A leletet nem a képpel, hanem a beteggel együtt kell kezelni.

Miért fontos a kórelőzmény?

A vizsgálat már azelőtt elkezdődik, hogy a páciens megmozdítaná a karját. Fontos kérdés, hogy a fájdalom hirtelen, például esés vagy rántás után jelentkezett-e, vagy fokozatosan alakult ki. Más következtetéshez vezethet az éjszakai fájdalom, az oldalra fekvés nehezítettsége, a fej fölötti mozdulatok, az öltözködés vagy a hátranyúlás fájdalma, illetve az, ha a tünetek zsibbadással, nyakfájdalommal vagy a karba sugárzó panasszal társulnak.

A sport, a munka, a korábbi sérülések, a terhelés hirtelen növelése, az általános betegségek és a gyógyszerszedés szintén módosíthatják a képet. Egy dobósportoló vállfájdalma, egy ülőmunkát végző ember nyak-váll panasza és egy esés után kialakult mozgásképtelenség ugyanazon a testtájon jelentkezik, mégsem ugyanazt a vizsgálati logikát igényli.

A diagnózis mozaikdarabokból áll össze

A megfelelő klinikai vizsgálat több lépésből épül fel. A szakember megfigyeli a testtartást, a vállöv és a lapocka mozgását, összehasonlítja az aktív és passzív mozgástartományt, vizsgálja az izomerőt, a fájdalmas mozgásirányokat és a terhelhetőséget. Szükség esetén ellenőrzi a nyaki gerincet, az idegrendszeri érintettség jeleit, valamint a könyök és a mellkas szerepét is.

Ezután következnek a célzott tesztek. Nem egyetlen pozitív próbát keresünk, hanem mintázatot: több, egymást kiegészítő vizsgálati eredményt vetünk össze a panasz történetével. Egyes tesztek érzékenyebbek, vagyis alkalmasabbak lehetnek arra, hogy negatív eredmény esetén csökkentsék egy eltérés valószínűségét. Mások specifikusabbak, ezért pozitív eredményük erősebben terelhet egy bizonyos irányba. A klinikai döntés akkor lesz megbízhatóbb, ha ezek eredményei egy irányba mutatnak.

A vizsgálat része lehet a tünetek módosítása is. Ha például a lapocka helyzetének vagy mozgásának segítése, a mellkasi tartás megváltoztatása vagy egy másik izomaktiváció csökkenti a fájdalmat, az fontos információt adhat a kezelés megtervezéséhez. Ez nem feltétlenül nevez meg egyetlen sérült képletet, de megmutathatja, milyen beavatkozás javítja a funkciót.

Mikor indokolt képalkotó vizsgálat?

Nem minden vállfájdalom esetén szükséges azonnal röntgen, ultrahang vagy MR. Sok túlterheléses panasz megfelelő klinikai vizsgálattal és követéssel biztonságosan kezelhető. Képalkotásra nagyobb szükség lehet jelentős trauma, törés vagy ficam gyanúja, tartós erővesztés, feltételezett teljes ínszakadás, szokatlan tünetek, műtéti mérlegelés vagy a megfelelő kezelés ellenére elmaradó javulás esetén. A vizsgálat típusát az alapján érdemes kiválasztani, hogy milyen kérdésre keresünk választ.

A képalkotó vizsgálat nem helyettesíti a fizikális vizsgálatot. Egy anatómiai eltérés nem feltétlenül magyarázza a fájdalmat, és a fájdalom erőssége sem mindig arányos a képalkotón látható elváltozással. A cél ezért nem az, hogy mindenáron találjunk valamit a felvételen, hanem hogy a panasz okáról és a szükséges kezelésről megalapozott döntés szülessen.

Mikor kell mielőbb orvoshoz fordulni?

Sürgős orvosi vizsgálat indokolt, ha nagyobb baleset után deformitás, kifejezett duzzanat vagy hirtelen mozgásképtelenség alakul ki; ha a váll vörös, forró és láz társul hozzá; ha új, jelentős izomgyengeség, érzéskiesés vagy bénulás jelentkezik; illetve ha a váll- vagy karfájdalom mellkasi nyomással, légszomjjal, rosszulléttel jár. Tartós nyugalmi vagy éjszakai fájdalom, megmagyarázhatatlan fogyás, daganatos kórelőzmény vagy általános állapotromlás esetén szintén szükséges az orvosi kivizsgálás.

A jó vizsgálat nem tesztet, hanem embert értékel

A válltesztek értékes eszközök, ha megfelelő kérdésre és megfelelő sorrendben használjuk őket. Egyetlen pozitív próba azonban nem jelent automatikusan biztos diagnózist, ahogyan egy negatív teszt sem zár ki minden eltérést. A megbízható következtetés a kórelőzményből, a funkcionális és fizikális vizsgálatból, több teszt együttes értékeléséből, a tünetek alakulásából és indokolt esetben a képalkotó eredményekből születik meg.

Ez a szemlélet nemcsak pontosabb diagnózist segít, hanem célzottabb kezelést is. A terápia így nem pusztán egy leletre vagy egy fájdalmas pontra irányul, hanem arra, hogy a páciens visszanyerje a szükséges mozgást, erőt, terhelhetőséget és biztonságérzetet a mindennapi vagy sporttevékenységeihez.

Szerző: Pajk Melitta gyógytornász-manuálterapeuta

Perfect Movement Mozgásközpont

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