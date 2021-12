A csípőprotézis után többnyire a hátfájdalom is megszűnik

Ha valaki egyidőben szenved erős csípő- és derékfájdalomtól, a csípőprotézis műtét mindkét problémát egyszerre megoldhatja. Legalábbis ez szerepel abban a tanulmányban, amelyet az Amerikai Ortopéd Sebészek Akadémiájának virtuális ülésén tettek közzé.

A New York-i Speciális Sebészeti Kórház kutatói 500 olyan páciensre összpontosítottak, akik csípőprotézis műtéten estek át és akiket a műtét után egy évig követtek. A csípőműtétet megelőzően a betegek több mint 40 százaléka számolt be derékfájdalomról. Ennek a csoportnak a 82 százaléka azt észlelte, hogy a hát- és derékfájás megszűnt a műtét után. Dr. Jonathan Vigdorchik, a kórház csípő- és térdsebésze elmondta, hogy a terület szakértői évek óta vizsgálják a csípő és a hát kapcsolatát.

A csípőprotézis olyan sebészeti beavatkozás, amely során az elhasználódott vagy sérült csípőízületet mesterségesre kell cserélni. Általában ez egy nagyon sikeres műtét, a betegek 95%-a a fájdalom csökkenéséről számolt be a Speciális Sebészeti Kórház szerint.

Hirdetés

Nem minden beteg esetében várható javulás

"Észrevettük, hogy vannak bizonyos állapotok, amikor a csípőproblémák valóban indokolatlan terhelést okozhatnak a gerincben" - magyarázta Vigdorchik. Kutatótársaival együtt azt akarták kideríteni, hogy a csípőprotézis mennyire hatékony a derékfájás megszüntetésében és meg akarta határozni, hogy mely betegek számára előnyösebb.

Vigdorchik szerint azok a betegek, akiknél a derékfájás megszűnt a műtét után, „rugalmas gerincűek” voltak. Ha egy személy gerince rugalmas, a merev vagy rosszul működő csípő a szokásosnál nagyobb mozgásra késztetheti a gerincet, ami fájdalmat okoz. "Ezek azok a betegek, akiknek a hátfájása teljesen elmúlt a csípőprotézis után, mert hátfájásukat valószínűleg az okozta, hogy kezdetben nem működött megfelelően a csípőjük" - mondta Vigdorchik. A merev gerincű betegek hátfájása ezzel szemben nem múlt el a műtétet követően sem. A merev gerincű betegek gerincének súlyos ízületi gyulladása van, és a csípőízület csere valószínűleg nem enyhíti a fájdalmukat.

Honnan tudható, hogy a hátfájás csípőprotézissel enyhíthető-e?

Vigdorchik szerint ezt nem könnyű orvosi segítség nélkül kitalálni. "Ez valóban egy jó fizikális vizsgálaton, majd a jó röntgenfelvételeken múlik" - mondta. A csípőprotézis előtt a sebészek általában álló, ülő és fekvő pácienseikről készítenek röntgenfelvételt. Ezek a röntgenképek lehetővé teszik számukra, hogy lássák, hogyan mozog a csípő és a gerinc egymáshoz képest, és, hogy felmérték a gerinc rugalmasságát, amikor a páciens álló helyzetből ülő helyzetbe vált át.

Vigdorchik arra biztatta a többi sebészt, "nézzenek túl a csípőn". "Bármikor a csípőt nézik, a hátat is meg kell nézniük, és bármikor, amikor a térdre néznek, a csípőt is nézzék" – mondta.

Ez is érdekelheti

Szerző: WEBBeteg - Szegő Miklós fordító; Lektorálta: Dr. Árki Ildikó háziorvos

Forrás: In many cases, hip replacement also eases back pain (MedicalXpress)