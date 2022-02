A jóindulatú emlőbetegségek műtéte nem befolyásolja a szoptatást

A nők jóindulatú emlőbetegségei gyakoriak. Évente közel 1 millió nőnél diagnosztizálnak jóindulatú emlőproblémákat az Egyesült Államokban és a nők körülbelül 50 százalékának van jóindulatú mellelváltozása élete során.

Közülük sokakat mellműtéttel kezelnek. Az egyéb eljárások közé tartozik a makromasztia (megnagyobbodott emlőszövet) kezelése, vagy a mellnagyobbítás az emlő aszimmetriája vagy az emlő fejlődési rendellenessége miatt.

"A szülők, valamint a gyermekorvosok és szülész-nőgyógyászok, akik tizenéves betegeket emlőproblémák kezelésére utalnak be, egyaránt aggódnak amiatt, hogy a műtét hatással lehet a mell fejlődésére és a későbbi esetleges szoptatásra" - mondta Laura C. Nuzzi, a Boston Children's Hospital klinikai kutatási vezetője.

Hirdetés

A vizsgálatban résztvevő nők 80 százaléka tudott szoptatni

Azonban a jóindulatú emlőproblémákkal küzdő fiatal nők anélkül eshetnek át a műtéten, hogy az veszélyeztetné későbbi szoptatási képességüket. Ezt állapította meg az egyik első olyan tanulmány, amely kifejezetten a műtét szoptatási kimenetelére és a szoptatási képességre gyakorolt ​​hatását vizsgálta. A tanulmány megállapításait poszter formájában mutatták be az American College of Surgeons virtuális klinikai kongresszusán.

A Boston Children's Hospital kutatói a 18 és 45 év közötti anyák szoptatási képességeit vizsgálták meg. A vizsgálat során összehasonlították a szoptatási képességet azon nők körében, akiknél korábban emlőbetegséget diagnosztizáltak és kezeltek, illetve akiknél nem.

A vizsgálatban részt vevő összesen 85 nő közül 15-nek volt korábban emlőbetegsége, beleértve az emlőcisztákat, a fibroadenomát (jóindulatú daganat) és a makromasztiát (megnagyobbodott emlő). Tizenhat nő esett át emlőműtéten, beleértve a mellnagyobbítást, a redukáló mammoplasztikát (mellkisebbítő műtét) és a biopsziát. Függetlenül attól, hogy volt-e korábban mellműtéte vagy sem, a vizsgálatban résztvevő nők 80 százaléka tudott szoptatni, vagy cumisüvegből táplálni a babát a lefejt tejjel.

A kutatók továbbra is tanulmányozzák a jóindulatú emlőműtétek és a jövőbeni szoptatás, valamint a szoptatási teljesítmény közötti összefüggést, és remélik, hogy a következő időszakban még több adatra is szert tehetnek.

"Reméljük, hogy megerősítjük e tanulmány következtetéseit, amelyek azt sugallják, hogy a plasztikai rekonstrukciós sebészek, az alapellátásban dolgozó szakemberek és minden olyan szolgáltató, aki kapcsolatba kerül jóindulatú emlőbetegségben szenvedő nőkkel, megnyugtathatja őket, hogy a jóindulatú emlőbetegség miatti műtét biztonságos és ez nem befolyásolja a szoptatást” – mondta Shannon M. Malloy, klinikai kutató a Bostoni Children's Hospital serdülőkorúak emlő klinikájának munkatársa.

A kutatócsoport a felmérést a kórházi környezetben és nagyobb közösségben is terjeszti. Remélik, hogy a szoptatással kapcsolatos felmérést adatrögzítési szempontból is validálják. A Plasztikai Sebészeti Alapítvány finanszírozásával a kutatók azt tervezik, hogy kiterjesztik a felmérés alkalmazását Boston nagyobb területére, hogy teszteljék annak érvényességét faji,- és etnikailag sokszínű populációkban is.

Szerző: WEBBeteg - Szegő Miklós fordító; Lektorálta: Dr. Árki Ildikó háziorvos

Forrás: Surgery for benign breast disease does not impair future breastfeeding capability (MedicalXpress)