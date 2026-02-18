A vérnyomáscsökkentő terápia kedvezően hat az agyműködésre is

A gondolkodási képesség romlása egyértelműen összefügg a magas vérnyomással, a vérnyomáscsökkentők szedése pedig a szív és a vese mellett az agy működésére is kedvezően hat.

Vérnyomás és agyműködés

A vérnyomáscsökkentő gyógyszerek két módon is hozzájárulnak a gondolkodási képesség romlásának megelőzéséhez.

Egyrészt a hipertónia kezelése csökkentik a stroke, ezáltal az érkatasztrófa nyomán kialakuló, változó mértékű agyi károsodás kockázatát. Fontos tudni, hogy előfordulhatnak olyan agyi mikroinfarktusok is, amik nem okoznak közvetlen panaszokat, de a gondolkodási képesség romlását eredményezik (szubklinikus stroke).

Kevésbé volt nyilvánvaló viszont az, hogy a magas vérnyomás kezelése befolyásolja az agyi vérkeringés egészségét, így hozzájárul az enyhe kognitív zavar és a vaszkuláris demencia, azaz a romló agyi keringés okozta időskori szellemi leépülés megelőzéséhez is.

A kognitív zavarok (memóriaproblémák, gondolkodási képesség) jórészt az agyi vérellátással, az agyi erek állapotával függnek össze, mivel az egészséges agyi vérkeringés biztosítja a szükséges oxigén- és tápanyagellátást. Sokáig kérdés volt azonban, hogy a magas vérnyomásnak milyen szerepe van az agyi keringés romlásában, és a vérnyomáscsökkentés milyen mértékben járul hozzá a szellemi teljesítőképesség romlásához.

Részletesen Hipertónia és demencia

Klinikai bizonyítékok

A Sprint Mind vizsgálat 9361, 50 évnél idősebb beteg kognitív állapotát követte. Eredményeik szerint ha a gyógyszeres vérnyomáscsökkentő kezelés célértéke 120 Hgmm-es szisztolés vérnyomás volt, az szignifikánsan csökkentette az enyhe kognitív zavar előfordulását már az enyhén emelkedett értékhez képest is. (Bár magasvérnyomás betegségnek a 140/90 határérték fölötti vérnyomás számít, az optimális szint a hazai ajánlások szerint is a 120/80 Hgmm érték.)

Enyhe kognitív zavarnak azt nevezi az orvostudomány, ha vizsgálatokkal kimutatható a kognitív képességek romlása, de alapvetően nem érinti a mindennapos életvitelt és még nem teljesíti a demencia kritériumait ("a demencia előszobája"). Ilyenkor sokszor a gyors döntéseket igénylő helyzetek megoldása vagy az összetett feladatok átlátása válik nehezebbé és lassabbá.

Egy 12 tanulmány eredményeit összegző metaanalízis 92 ezer résztvevő adatai alapján arra a következtetésre jutott, hogy már kismértékű, átlagosan 3,2 Hgmm szisztolés vérnyomáscsökkentés is 7%-os relatív rizikócsökkenést eredményez a kognitív károsodások (enyhébb romlás és súlyos demencia egyben) előfordulásában. A legutóbbi, 2022-es metaanalízis eredményei szerint a jelentősebb, 10/4 Hgmm vérnyomáscsökkentés 13%-os rizikócsökkenéssel járt együtt.

Részletek és ajánlások

Mennyire jelentős a vérnyomáscsökkentő kezelés hatása?

A vizsgálatok többsége az enyhe kognitív zavar előfordulásának csökkentésében mutatta ki szignifikáns mértékben a vérnyomáscsökkentők szedésének kedvező hatását. Az előnyök akkor érvényesülnek, ha tartósan sikerül kontrollálni a vérnyomást.

Milyen mértékben kell csökkenteni a vérnyomást az agy egészsége szempontjából?

A kedvező hatás egyenesen arányos azzal, hogy mennyire sikerül megközelíteni az optimális vérnyomást. A legjobb a 120-as szisztolés célérték, de már kisebb mértékű vérnyomáscsökkenésnél is mérhető a különbség. Minden 5 Hgmm csökkenés nagyjából 7 százalékkal csökkenti a rizikót. Úgy tűnik, a szisztolés vérnyomás (az első/felső érték) nagyobb jelentőségű, mint a diasztolés (a második/alsó) érték.

Vérnyomáscsökkentők szedésével megelőzhető a demencia?

Nem. A demencia kialakulása több tényező együttes eredménye, a magas vérnyomás kezeléssel a relatív kockázat 5-20 százalékkal csökkenthető, de mást is kell tenni a demencia megelőzése érdekében.

Milyen életkorban a legnagyobb jelentőségű a kezelés?

Az időskori szellemi képességek javítása szempontjából fontos, hogy a fennálló hipertónia kezelése már 40 és 65 éves életkor között elkezdődjön. A későn megkezdett terápia esetén már kialakulhatnak olyan agyi kisérelváltozások és léziók, amik nem visszafordíthatóak.

Csak vérnyomáscsökkentő tablettákkal érhető el a kedvező hatás?

Nem, kisebb mértékű emelkedés esetén az orvosok is az életmódváltás szerepét hangsúlyozzák, és az esetleges gyógyszeres terápia mellett is fontos az egészséges életvitel. Idősebb életkorban azonban az életmódterápia önmagában legtöbbször nem elegendő a kívánt célérték eléréséhez, ilyenkor a hipertónia szövődményeinek megelőzéséhez fontos a gyógyszeres kezelés is.

Mindemellett léteznek még nem kellően bizonyított elemzések arra vonatkozóan, hogy a renin-angiotenzin rendszerre ható (ACE-gátlók és ARB-k), illetve a kalciumcsatorna-blokkoló típusú vérnyomáscsökkentők rendelkeznek kiegészítő előnyös hatással is az agyműködés szempontjából. A meghatározó és kellően bizonyított tényező ugyanakkor maga a vérnyomáscsökkentés, függetlenül annak módjától.

