Küszöbön a tél: tanuljuk meg felismerni az évszak slágerbetegségeit!

Bár néhány évtizeddel ezelőtt a tél jellemzően száraz és hideg időjárása enyhülést jelentett a baktériumok és a vírusok terjedésének ideális táptalajt kínáló őszi időszakok után, az éghajlatváltozás hatására azonban manapság már a leghűvösebb hónapokban is alig csökken a hőmérséklet tartósan 0 Celsius-fok alá.

Ennek hatására a tél beköszöntése nem jelenti a megfázással és egyéb kapcsolódó betegségekkel járó intervallum végét, ezért kénytelenek vagyunk újabb hónapokig elviselni az ezzel járó kellemetlenségeket.

A nedves, nyirkos és enyhe idő ugyanis a legideálisabb táptalajt kínálja a különféle kórokozók terjedésének, melyek főként a gyermekek és az idősebbek szervezetét gyötörheti meg a leginkább, de a jól működő immunrendszerrel büszkélkedő felnőttek is gyakran összeszedhetnek ilyenkor valamilyen betegséget, ha nem figyelnek oda magukra eléggé. A kérdéses időszakban ráadásul tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy a gyerekek bölcsődében, óvodában és iskolában, azaz közösségben vannak a hét legtöbb napján, aminek következtében immunrendszerük folyamatos ostromnak van kitéve, de természetesen a felnőttek sincsenek sokkal előnyösebb helyzetben a tömegközlekedési eszközök vagy a munkahelyek miatt.

Ebben az időszakban tehát sokkal több teendőjük van a háziorvosoknak, de még inkább a fül-orr-gégészeknek, mint például nyáron. Hogy mégis mikor kell orvoshoz fordulni, esetleg mi a teendő betegség esetén, továbbá mik a tünetei az őszi-téli slágerbetegségeknek? Erről szedett össze minden szükséges tudnivalót az alábbiakban Dr. Móri István Péter, fül-orr-gégész szakorvos.

Megfázás

Az általános megfázás alighanem a leggyakoribb felsőlégúti megbetegedés az őszi és a téli szezonban, ami nem meglepő, hiszen az orr- és szájüregünk találkozik elsőként a különféle kórokozókkal, márpedig az ilyen fertőzéseket, az általuk előidézett náthát jellemzően mindig vírusok okozzák. Ha utolért minket a megfázás, a tünetek közé általában az orrfolyás, a gyakori tüsszögés, az orrdugulás, a vizenyős, átlátszó állagú orrváladék, a kapcsolódó fejfájás, a levertség, a fáradékonyság, súlyosabb esetben a hőemelkedés sorolható, sőt esetenként könnyebben csillapítható láz társulhat a betegséghez.

Ezzel a problémával az esetek jelentős többségében nem kell orvoshoz fordulni, elegendő a tüneteket kezelni, pihenni és egy kiadósat aludni ahhoz, hogy immunrendszerünk elvégezze helyettünk a munka jelentős részét. A kezeléshez használhatunk orrsprayt, de ajánlott a sok vitamin, ezáltal zöldség- és gyümölcsfogyasztás, méghozzá megnövelt folyadékbevitel, lehetőleg meleg teák társaságában. Kifejezetten hatékonyak lehetnek bizonyos esetekben a különféle szopogató tabletták és forró italporok, melyeket ma már bárki recept nélkül megvásárolhat bármelyik gyógyszertárban.

Torokgyulladás

Amennyiben valamiért gyenge az immunrendszer, az egyszerű megfázást okozó vírusok gyakran más testrészeket is könnyedén megfertőzhetnek a szervezeten belül, ami különféle gyulladásokat idézhet elő. A leggyakrabban ez torokgyulladásban mutatkozik meg, mely sokszor együtt jár a meg fázással, illetve előfordulhat, hogy nincs köztük átmenet. A torkot érintő problémát minden esetben fontos komolyabban venni, hiszen mint a neve is mutatja, itt már egyfajta gyulladásról van szó.

Természetesen nem kell feltétlenül és azonnal orvoshoz rohanni az első tünetek észlelésekor, melyek általános torokfájdalom, torokkaparás, égető- vagy gombócérzés, nehézkes nyelés, valamint természetesen kellemetlen köhögés lehet. Mivel gyulladás van a szervezetben, teljesen normális az enyhe hőemelkedés, esetenként láz, de a levertség és a fáradékonyság is. Ha a tünetek nem súlyosbodnak, hanem tüneti kezelés mellett három napon belül enyhülnek, akkor nincs szükség orvosi segítségre. Torokgyulladásra ma már nagyon jó szopogató tabletták és forró italporok léteznek, vannak helyi fertőtlenítő spray-k, de a forró mézes teával, vagy önmagában a mézfogyasztással egyaránt sokat tehetünk gyógyulásunkért.

Fülkürthurut

A fülkürthurut a nátha egyik szövődményének tekinthető, vagyis abban az esetben jelentkezik, ha a szervezetünk nem tudta felvenni a harcot a megfázást okozó vírusokkal szemben, és a gyulladás nem a garat-, hanem a fülek irányába terjedt tovább. Kezdetben csak nagyon ritkán jár fájdalommal, általában úgy lehet felismerni, hogy csillapíthatatlan füldugulás, kisebb mértékű hallásvesztés jelentkezik, méghozzá kellemetlen feszítő érzés társaságában.

Mivel a fülkürthurutból nagyon súlyos szövődmények születhetnek – akár tartós hallásvesztésre is sor kerülhet –, ezért érdemes mielőbb orvoshoz fordulni, aki általában antibiotikumos kezeléssel tudja gyógyítani a problémát, noha nem árt tisztában lenni vele, hogy a tünetek teljes eltűnése még így is hetekig eltarthat. A gyógyulást segítheti, ha rendszeresen használunk valamilyen jobb minőségű orrspray-t – természetesen csak az ajánlott intervallumok betartásával –, de segítheti a gyógyulást az infralámpa, valamint a zokniban vagy egy kis zsákban elhelyezett és felmelegített só fülre helyezése. Továbbá sokan esküsznek a kövirózsa közvetlen füljáratba való csepegtetésére is!

Középfülgyulladás, arcüreggyulladás, mandulagyulladás

Ha az imént említett betegségek egymás utánisága kialakul, ezáltal tehát tüneti kezelés mellett sem történik javulás, akkor különféle, már súlyosabb gyulladások alakulhatnak ki a környező testrészekben, így beszélhetünk középfülgyulladásról, gennyes arcüreggyulladásról, valamint akut- vagy gennyes mandulagyulladásról. Ezeket a betegségeket a vírusok mellett már különféle baktériumok is előidézhetik, és a fenti pontokban felsorolt tünetek mellett minden esetben jellemző tünet a hőemelkedés vagy a nehezen csillapítható magas láz.

Ezen felül a gyulladás helyének függvényében felléphet erőteljes vagy lüktető fülfájdalom, illetve hasonlóképpen jellemezhető arc- és homloknyomás is. Amennyiben ilyen problémát tapasztalunk, soha nem elegendő a tüneti kezelés vagy a pihenés, elengedhetetlen a szakorvos felkeresése, aki rendszerint erős antibiotikumokkal, láz- és fájdalomcsillapítókkal, valamint gyulladáscsökkentőkkel gyógyíthat meg minket.

Mit tehetünk a betegségek ellen?

Alapvetően két dolgot:

A tünetek észlelésekor haladéktalanul forduljunk orvoshoz – a legjobb, ha rögtön fül-orr-gégészhez –, hiszen egy kezdődő gyulladást mindig könnyebb visszafordítani, mint egy már kiterjedt, esetleg gennyes elváltozást! Fontos gondoskodnunk immunrendszerünk erősítéséről is, aminek érdekében táplálkozzunk változatosan, együnk sok friss zöldséget és gyümölcsöt, mozogjunk rendszeresen, tartsuk be a legalapvetőbb higiéniai szabályokat, és szedjünk extra D-vitamint – vagy azt is tartalmazó multivitamint – minden nap!

(Szerző: Dr. Móri István Péter, fül-orr-gégész szakorvos)