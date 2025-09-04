Visszaélés orvosok nevével - Sokszor nehezen felismerhetők a megtévesztő reklámok

Termékek, egészségügyi szolgáltatások esetében egyre több valótlan hirdetés jelenik meg orvosok ajánlásával, holott erről nem is tud az érintett szakember. Nagyon súlyos formája a megtévesztésnek: anyagi haszonszerzés céljából beteg embereket károsítanak meg a csalók, ráadásul a reklámban szereplő orvos hírneve is sérülhet.

Dr. Velkey György János, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója; Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora; dr. Ficzere Andrea, az Uzsoki Utcai Kórház főigazgatója, dr. Zacher Gábor toxikológus főorvos. Csak néhány ismert név, elismert szaktekintély, akik tudtuk és hozzájárulásuk nélkül szerepeltek megtévesztő reklámokban.

A többségében közösségi oldalakon terjedő promóciókban több esetben megjelentek ismert emberek, egészségügyi intézmények vezetői, szakorvosok nevei és arcképei is. Olyanoké, akik az adott termék forgalmazójával semmilyen szerződéses viszonyban nem álltak, sőt, magáról a termékről sem tudtak semmit. Nevüket, fotójukat úgy használták fel, hogy egyáltalán nem kértek rá engedélyt, nem is egyeztettek velük. Dr. Zacher Gábor egy videót is közzétett a témában.

Sajnos egyre gyakrabban élnek vissza ismert orvosok nevével és hirdetnek gyógyhatásúnak mondott szereket ismeretlen csalók. Igen súlyos formája ez a csalás bűntettnek (Btk. 373.§): vagyon elleni bűncselekmény, megtévesztés jogtalan anyagi haszonszerzés céljából a másik személy megtévesztésével, tulajdonképpen a hiszékeny és kiszolgáltatott betegek megkárosítása, ráadásul az érintett orvos személyiségi jogai, jó hírneve is sérülhetnek.

Hirdetés

Az orvosok nem reklámoznak gyógyszereket

Dr. Velkey György János, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója több helyen is feltűnik AI által generált hamis marketing videókban, amelyben „visszérkrémeket reklámoz“. A hamis, megtévesztésig valódinak tűnő videó külföldi webáruházakba irányítja a beteget a termék megvásárlása céljából. Természetesen a videó és annak mondanivalója is hamis.

A Bethesda Gyermekkórház és főigazgatója határozottan elhatárolódik minden olyan hamis tartalomtól, amely a főigazgatónak, illetve munkatársai nevével vagy arcával él vissza. Ezek a videók sértik az érintett orvos személyiségi jogait és az intézmény jó hírnevét – tudtuk meg Tamásné Bese Nórától, a Bethesda Gyermekkórház stratégiai igazgatójától, főigazgató-helyettesétől.

"A nyilvánosság tájékoztatásával tudjuk a legjobban megvédeni a betegeket. Fontos tudatosítani: Magyarországon orvos törvényileg sem reklámozhat gyógyszert vagy gyógyhatásúnak beállított terméket. A betegeknek érdemes gyanakodni minden olyan reklámnál, ahol egy ismert orvos ajánlásával vagy csodahatás ígéretével próbálnak terméket eladni. Sokszor az orvos szakterületéhez nem is köthető a termék, ez is gyanakvásra adhat okot" – emeli ki az igazgató.

Az AI még több problémát generálhat

A mesterséges intelligencia (AI, MI) általi kommunikációk, megjelenések, videók teljesen élethűek, mentesek a helyesírási vagy formázási hibáktól, drasztikusan megnövelve annak kockázatát, hogy az internetezők megbízzanak bennük, és rákattintsanak a megtévesztő linkekre vagy megnyissák a mellékleteket. Egyebek mellett a YouTube Shorts platformon is sorra megjelennek AI-vezérelt csalások, például hírességek nevében futó hamis nyereményjátékok, amelyek célja pénzügyi adatok megszerzése vagy közvetlen anyagi károkozás. A kiberbűnözők neurális hálózatokat és nagy nyelvi modelleket (LLM) alkalmaznak annak érdekében, hogy valósághű, megtévesztő tartalmakat hozzanak létre - figyelmeztet a Nemzeti Kibervédelmi Intézet tájékoztató anyaga.

Az AI által készült és vezérelt videók megtévesztésig hasonlítanak az eredetire, és jellemzően a legjobb szakembereket használják fel erre a célra, épp a hitelességük miatt. Az ilyen tartalmak nemcsak megtévesztik a fogyasztókat, hanem rombolják az egészségügybe vetett bizalmat is – tette hozzá a Bethesda Gyermekkórház részéről Tamásné Bese Nóra.

Csak megbízható forrásból! Gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket kizárólag magyarországi engedéllyel, legális forrásból, orvosi konzultációt követően szabad beszerezni – hangsúlyozza a Semmelweis Egyetem. Az ismeretlen eredetű, nem engedélyezett készítmények használata komoly egészségkárosodáshoz vezethetnek, sőt életveszélyes következményeket is okozhatnak. Honnan foghatunk még gyanút, hogy a reklám megtévesztő? A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ összefoglalója és a WEBBeteg tanácsai is hasznos tippeket nyújtanak ehhez.

Mit tehet az érintett intézmény?

A csalók kifejezetten „utaznak” a közismert személyekre és intézményekre, így az ország legnagyobb és legnépszerűbb orvosegyeteme, a Semmelweis Egyetem (SE) és az ott dolgozó szaktekintélyek nevével is gyakran élnek vissza. Az egyetem minden esetben elhatárolódik az olyan tartalomtól, amely visszaél az intézmény, illetve orvosai nevével vagy arcképével, illegális gyógyszereket vagy készítményeket reklámozva, valótlan ígéreteket téve. Ilyen esetekben közleményben, továbbá web- és közösségi média oldalain közzétett bejegyzésekkel hívják fel a figyelmet a csalásokra, és hangsúlyozzák: a hirdetésekben szereplő orvosok nem állnak kapcsolatban az adott termékekkel vagy szolgáltatásokkal – tájékoztatta portálunkat a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága.

Abban az esetben, ha a Semmelweis Egyetem dolgozójának képmásával, nevével élnek vissza, mivel személyüket ért sérelemről van szó, feljelentést tehetnek „személyes adattal való visszaélés” miatt (Btk. 2012. évi C. törvény 219.§). Amennyiben a Semmelweis Egyetem nevével, logójával élnek vissza a reklámban, akkor az egyetem teszi meg a feljelentést.

Ha a reklámozott készítmény – a hirdetésben szereplő leírás és kép alapján – Magyarországon gyógyszernek minősülne, azonban forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkezik, az egyetem a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ felé tesz bejelentést. Az NNGYK a fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelentő termékeket hirdető weboldalak listáját saját honlapján közzéteszi, részletes tájékoztatást adva az illegális gyógyszerek használatának egészségügyi kockázatáról.

Amennyiben a hirdetés mögött a rendőrségnek sikerül az elkövető kilétét (magánszemélyt vagy céget) beazonosítani, van esély a felelősségre vonásra, viszont a Semmelweis Egyetemnek sajnos az a tapasztalata, hogy mivel ezek a csaló hirdetések sok esetben külföldi szervereken futnak, mire elérhetetlen lesz a bejelentett hirdetés, egy más termék, orvos, vagy intézmény nevével azonnal közzétesznek egy hasonlót – tette hozzá a Kommunikációs Igazgatóság.

Mivel a legtöbb ilyen reklám mögött legtöbbször nem valódi, nehezen beazonosítható cégek állnak – sokszor csak egy-egy weboldalt vagy hirdetési linket hoznak létre rövid időre külföldi oldalra terelve a vásárlót –, tényleges jogi lépéseket szinte lehetetlen tenni – véli a Bethesda Gyermekkórház stratégiai igazgatója.

Egy konkrét példa - következményekkel

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda több ügyben folytatott és folytat büntetőeljárást fogyasztók megtévesztése és személyes adattal való visszaélés miatt. Néhány éve egy cég munkatársai telefonkönyvből, a nevük alapján kiválasztva hívtak fel elsősorban idős embereket, hogy „akciósan” 3500 forintért érdiagnosztikai vizsgálatot ajánljanak számukra, természetesen ilyen szolgáltatást ténylegesen nem nyújtottak. A csalók a nagyobb megtévesztő hatás érdekében Merkely Béla professzor nevét is felhasználták, és az állítólagos ajánlásokat nemcsak honlapjukon tüntették fel, de a beszélgetések során is hangsúlyozták.

A BRFK Bűnügyi Főosztály nyomozói a szükséges eljárást követően személyes adattal való visszaélés vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a cég három vezetőjét, illetve munkatársát. A professzor nevével visszaélő weboldal már nem elérhető, azt töröltették.