Veleszületett faktorhiányos vérzékenység

ismert vérzékenység esetén legyen nálunk betegkártya, mely baleset, hirtelen betegség során kellő információt szolgáltat. Ezen legyen feltüntetve betegségünk neve, az esetlegesen alkalmazott gyógyszerek megnevezése, és a vércsoport is.

fontos a megfelelő betegoktatás részeként megtanulni az otthon beadható faktorkészítmények alkalmazását, pl. hemofília esetén sürgős esetben, amikor vérzés alakul ki.

mindig elővigyázatosan, megfelelő körültekintéssel válasszunk pl. fizikai aktivitást, sporttevékenységet, közlekedési formát (motor, kerékpár használat).

sérülések esetén a megfelelő vérzéscsillapítás mellett szükséges a fertőzések kialakulásának megakadályozása is.

fontos a gyógytorna, fizikoterápia alkalmazása is olyan esetben, amikor elsősorban ízületet érintő vérzékenység jellegzetes. Ugyanakkor a nem szakszerű mozgásformák tovább ronthatják a vérzést, illetve az ízület mozgáskorlátozottságát is.

családalapításnál akár genetikai tanácsadás is javasolható.