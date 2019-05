Kisgyermekkel az orvosnál - Praktikus tanácsok szülőknek

Nem egy felnőtt rémálma az orvosnál tett látogatás. A kiszolgáltatottság érzése és a bizonytalanság a közeljövő beavatkozásaival szemben, az idegen környezet jelenléte még az idősebb korosztály képviselőiben is szorongást szül.

A félelem kisgyermekeknél hatványozottan jelentkezik. Mivel ők félelmüknek, szorongásuknak még nem tudnak megfelelő formában hangot adni, az elfojtott és ki nem fejezhető negatív érzelmek nagyobb károkat okoznak, mint a felnőttek esetében. Nem egyszerű a beteg gyermek orvosi ellátása, hiszen az orvosi váróteremben rossz érzésük tovább erősödik.

Sokszor elkerülhetetlen, hogy gyermekünket orvoshoz vigyük. Próbáljunk a helyzetre minél alaposabban felkészülni mi magunk is, és a gyermeket is készítsük fel arra, hogy az orvosi rendelőben várhatóan mi fog történni. A felkészülést gyakoroljuk olyan időszakokban is, amikor nincs szükség az orvosnál tett látogatásra.

Minél kevésbé kapcsolódik rossz élményekhez az orvos karaktere, annál jobban fogja viselni csemeténk a megpróbáltatásokat. Hagyatkozzunk gyermekük korlátlan fantáziájára, s minden lehetséges eszközt vessünk be a szorongás csökkentésének érdekében.

Szorongáscsökkentő tippek

Meséljünk olyan meséket, amelyekben a doktor bácsi vagy doktor néni pozitív karakter, aki a jó ügyet szolgálja. Például meggyógyítja a szomszédban lakó vagy kitalált Pistikét, vagy gyermekünk kedvenc babáját, esetleg magát Fülest.

Gyermekünk életkorának, fejlettségi szintjének megfelelően gyakran játsszunk orvososat. Játsszuk el, hogy a maci beteg, és a doktor bácsi segít rajta, hogy minél hamarabb meggyógyuljon és elmúljon a hasfájása, a torokfájása.

Játék orvosi eszközökkel hallgassuk meg a maci hátát, nézzünk bele a szájába, tapogassuk meg a hátát, mérjük meg a lázát. Ugyanezek a manőverek elvégezhetők tetszés szerint játékokon, családtagokon is. Engedjük gyermekünknek, hogy ő legyen a vizsgáló orvos.

Soha ne hazudjunk! Ha orvosi vizsgálatra indulunk csemeténkkel, soha ne mondjuk, hogy csak a boltba sétálunk.

Nagyobb gyermekeknek magyarázzuk el, hogy várhatóan mi fog történni a vizsgálat során, arra miért van szükség, illetve hogy az adott vizsgálat hogyan járul hozzá a gyógyuláshoz.

Amennyiben lehetséges, kérjünk előre időpontot a gyermekorvostól, hogy a váróban eltöltött idő a lehető legkevesebb legyen.

Várakozás közben tereljük el a gyermek figyelmét.

A vizsgálat során tartózkodjunk a gyermek közelében, ha lehetséges vegyük ölbe. A szülő fizikai közelsége, a vele való érintkezés megnyugtatóan hat a gyermekre.

Az orvosnál tett vizit végeztével dicsérjük meg gyermekünket akkor is, ha sírt, vagy tiltakozott a vizsgálat ellen. Semmiképpen ne nehezteljünk rá, hanem a dicséret után kezdjünk másik tevékenységbe, tereljük el figyelmét, hogy az esetleges negatív élményeknek ne legyen ideje rögzülni.

Ha nagyobb gyermekünknek kérdése van, tőlünk telhető módon válaszoljuk meg.

Ne kedvetlenedjünk el, ha csemeténk mégsem viselkedett nagylányhoz vagy nagyfiúhoz méltóan az orvosnál! Tartsuk szem előtt, hogy bármennyire is megtettünk mindent a szorongás és félelem csökkentésére, gyermekünk érzelmeit nem képes úgy kordában tartani, mint a felnőttek, és ez nem is lenne kívánatos. Támogató és elfogadó szülői magatartással viszont sokat segíthetünk, hogy egy-egy orvosi vizsgálat ne vésődjön be traumaként gyermekünk lelkébe.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Kónya Judit, családorvos