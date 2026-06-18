A gyermekkori dadogás okai, háttere, kezelése
A dadogás sok szülő számára ijesztő jelenség. Fontos azonban tudni, hogy ez egy viszonylag gyakori fejlődési jelenség: a gyermekek mintegy 5–8%-a tapasztal átmenetileg dadogást, és többségüknél ez spontán megszűnik.
A mai kutatások alapján a dadogás nem pusztán „rossz beszédszokás” vagy pszichés probléma, hanem összetett, idegrendszeri fejlődéssel összefüggő zavar, amelyben több tényező együttesen játszik szerepet.
Mi a dadogás?
A dadogás a beszéd folyamatosságának zavara, amely során a beszéd ritmusa megszakad, akadozóvá válik. Ez megjelenhet hangok ismétlésében, megnyújtásában vagy a beszéd átmeneti elakadásában.
A dadogás típusai
A szakirodalom többféle dadogást különböztet meg, attól függően, hogy mi áll a hátterében:
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Fejlődési dadogás
Kisgyermekkorban alakul ki, és a beszédfejlődéshez kapcsolódik. Ez a leggyakoribb forma.
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Neurogén dadogás
Idegrendszeri sérüléshez (például stroke, fejsérülés) köthető, jellemzően hirtelen alakul ki.
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Pszichogén dadogás
Erős pszichés megterheléshez vagy traumához kapcsolódhat, ritka formája a dadogásnak.
Ez a cikk a fejlődési dadogással foglalkozik, mivel ez érinti a gyermekek túlnyomó többségét.
Tünetek
A leggyakoribb tünetek közé tartoznak:
- hangok vagy szótagok ismétlése
- hangmegnyúlások
- beszéd közbeni elakadások
- fokozott erőfeszítés beszéd közben
Gyakran társulhat hozzá:
- feszültség
- kerülő viselkedés (bizonyos szavak elkerülése)
Mikor kezdődik?
A dadogás jellemzően 2-5 éves kor között jelenik meg, amikor a beszéd és a nyelvi fejlődés intenzív szakaszban van.
Milyen gyakori?
A dadogás viszonylag gyakori jelenség a gyermekkorban: a becslések szerint az emberek mintegy 5–8%-a élete során legalább egy időszakban érintett. Ugyanakkor egy adott időpontban a lakosság körülbelül 1%-ánál figyelhető meg tartósan fennálló dadogás. A jelenség nemek szerint is eltérést mutat, mivel fiúknál lényegesen gyakrabban fordul elő, mint lányoknál.
A gyermekkori dadogás okai
A mai tudományos álláspont szerint a dadogás nem vezethető vissza egyetlen okra, hanem úgynevezett multifaktoriális jelenség, vagyis több tényező együttes hatásának eredménye. A kutatások azt mutatják, hogy genetikai, idegrendszeri és fejlődési sajátosságok, valamint a környezeti hatások egyaránt szerepet játszanak a kialakulásában és fennmaradásában.
Genetikai tényezők
Az egyik legfontosabb tényező az örökletes hajlam. Számos vizsgálat igazolja, hogy a dadogás gyakrabban fordul elő olyan családokban, ahol más rokon is érintett. Ez arra utal, hogy genetikai tényezők hozzájárulnak a kialakulásához, ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a genetika nem jelenti azt, hogy a dadogás elkerülhetetlen. Inkább egyfajta hajlamról van szó, amely bizonyos körülmények között válhat láthatóvá.
Idegrendszeri háttér
A háttérben idegrendszeri sajátosságok is állnak. Modern képalkotó vizsgálatok kimutatták, hogy a dadogó gyermekeknél eltérések lehetnek a beszédet irányító agyi hálózatok működésében. Ezek az eltérések elsősorban a beszéd időzítését és koordinációját érintik, ami megnehezítheti a folyamatos beszéd kivitelezését. Emiatt a dadogást ma már neurodevelopmentális zavarnak tekintjük, vagyis az idegrendszer fejlődéséhez kapcsolódó eltérésről van szó.
Fejlődési és nyelvi tényezők
A fejlődési és nyelvi tényezők szintén fontos szerepet játszanak, különösen kisgyermekkorban. Ebben az életkorban a gondolkodás és a mondanivaló gyakran gyorsabban fejlődik, mint maga a beszéd kivitelezése. A gyermek ilyenkor többet szeretne kifejezni, mint amire a beszédmotoros rendszere még képes, ami átmeneti „túlterhelést” okozhat, és megjelenhetnek a dadogás tünetei.
Környezeti hatások
A környezeti hatások szintén befolyásolhatják a tünetek alakulását, bár ezek nem tekinthetők elsődleges oknak. Inkább arról van szó, hogy bizonyos kommunikációs helyzetek erősíthetik vagy fenntarthatják a dadogást. Ilyen lehet például a túl gyors beszédtempó a családban, a gyakori félbeszakítás, vagy az a nyomás, amikor a gyermeknek sietnie kell a válasszal. Ezek a tényezők növelhetik a beszéddel kapcsolatos feszültséget, ami hozzájárulhat a tünetek fennmaradásához.
Összességében tehát a gyermekkori dadogás egy összetett jelenség, amelyben több tényező hat egymásra. Ez magyarázza azt is, hogy a lefolyása és a súlyossága gyermekenként eltérő lehet.
Gyakori tévhitek a dadogásról
- Trauma okozza: A kutatások szerint nem ez az elsődleges ok, bár stressz súlyosbíthatja.
- Majd kinövi, nem kell foglalkozni vele: Sok esetben valóban javul, de nem mindenkinél, fontos a megfigyelés!
- A szülők hibája: Nincs ilyen bizonyíték. A szülői reakciók befolyásolhatják a lefolyást, de nem okozzák.
- Ha rászólunk, elmúlik: A nyomás inkább ront a helyzeten.
A dadogás lefolyása
A gyermekkori dadogás lefolyása egyénenként eltérő lehet, de a kutatások alapján általánosságban elmondható, hogy az esetek jelentős részében kedvező kimenetelű. A gyermekek körülbelül 70–80%-ánál a dadogás idővel spontán javul, akár kezelés nélkül, akár minimális segítséggel. Ugyanakkor a fennmaradó esetekben a tünetek tartósabbá válhatnak, és hosszabb távú támogatást igényelhetnek.
Azt, hogy kinél marad fenn a dadogás, több tényező is befolyásolja. Nagyobb a tartósság valószínűsége azoknál a gyermekeknél, akiknek a családjában már előfordult dadogás, illetve akiknél a tünetek hosszabb ideje fennállnak. Szintén kockázati tényező lehet, ha a kezdeti tünetek kifejezettebbek, valamint az is megfigyelhető, hogy fiúknál gyakrabban válik tartóssá a probléma.
Kezelési lehetőségek
Logopédiai terápia
A gyermekkori dadogás kezelése elsősorban logopédiai alapokon nyugszik, és a jelenlegi tudományos bizonyítékok szerint ez a leghatékonyabb megközelítés. A logopédiai terápia során a szakember a beszéd folyamatosságának fejlesztésére törekszik, általában játékos, a gyermek életkorához igazított módszerekkel. A terápiába gyakran bevonják a szülőket is, akik a mindennapi helyzetekben segíthetik a tanultak alkalmazását. Az egyik legismertebb és legjobban kutatott módszer a Lidcombe-program, amelynek hatékonyságát több vizsgálat is alátámasztja, melynek lényege, hogy a szülők a mindennapi környezetben, logopédus irányításával, pozitív megerősítésekkel segítik gyermeküket a folyékony beszéd elérésében.
Pszichológiai támogatás
Nagy segítség lehet a pszichológiai támogatás is, különösen akkor, ha a dadogás szorongással, önértékelési nehézségekkel vagy társas problémákkal társul. Ilyenkor a cél nem magának a beszédhibának a közvetlen kezelése, hanem a gyermek érzelmi támogatása és megküzdési stratégiáinak erősítése.
Szülők szerepe - Mit tehet a család?
A szülők kulcsszerepet játszanak a gyermekkori dadogás alakulásában, mivel ők formálják a mindennapi kommunikációs környezetet. A nyugodt, támogató légkör csökkenti a beszéddel kapcsolatos feszültséget, és segíti a fejlődést.
Érdemes lassabb, kiegyensúlyozott beszédtempót használni, és elegendő időt hagyni a gyermeknek a mondanivalója befejezésére. A sürgetés, a közbevágás és a folyamatos javítgatás kerülendő, mert ezek növelhetik a szorongást.
Fontos, hogy a szülő figyelmesen, türelemmel hallgassa meg a gyermeket, és a hangsúlyt a mondanivalóra helyezze, ne a beszéd hibáira. A nyugodt, időnyomás nélküli beszélgetési helyzetek szintén segítik a biztonságos kommunikációt.
Összefoglalva a gyermekkori dadogás egy összetett, több tényező által befolyásolt jelenség. Nem a szülők hibája, és nem pusztán pszichés eredetű probléma. A korai felismerés és a megfelelő támogatás jelentősen növeli a javulás esélyét.
Szerző: Sinkó Eszter, viselkedéselemző, tudományos munkatárs
Forrás: Mentis Pszichológiai Központ
Pszichológiai szolgáltatások Budapesten és Online
Weboldal: mentis.hu
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