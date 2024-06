Új pszichoterápiás központ és családok háza nyílik a Bethesda Gyermekkórházban

Új, teljeskörűen újragondolt és felújított, Bauhaus stílusban épült, Sávolt Karolina ifjú festőművész alkotásaival díszített ingatlanban folytatódhat idén júniustól az a különleges kognitív viselkedésterápia, amellyel a Bethesda Gyermekkórház orvosai évek óta a pszichés nehezítettséggel élő fiatalok gyógyulását segítik.

A kormányzati, zsinati és alapítványi forrásból megvalósult, Magyarországon egyedülálló pszichoterápiás központot és családok házát csütörtökön adták át – sajtónyilvános eseményen – a gyógyuló gyerekek számára.

A Bethesda Gyermekkórházban 2021 februárjában jött létre az a nemzetközi kutatások által is bizonyítottan hatékony, a kognitív viselkedésterápia módszerén alapuló pszichoterápiás részleg, ahol pszichés nehezítettséggel élő fiatalok gyógyulását segítik. Az egyedülálló kezelések során az intézmény munkatársai 8 fős csoportokban dolgoznak, amelyet családterápiás és élményterápiás elemekkel egészítenek ki. A technikák elsajátítása játékos formában, élmények útján történik – élményterápiás elemek felhasználásával –, amelynek köszönhetően egyszerűen, a gyermekek nyelvén ismerhetők meg a módszerek.

A különféle pszichés problémák sikeres kezelése érdekében sokszor elengedhetetlen a szülők, a családok bevonása is. Ennek egyik innovatív módja a Terápiás Szabadulószoba, amelyben a szabadulószobás játékok mintájára, de betegségspecifikus feladatokkal kiegészített kihívásokkal találkoznak a résztvevők. Ez is egy újabb eszköz arra, hogy a kisbetegek kreatív nézőpontból is ráláthassanak, illetve szembenézhessenek a problémáikkal – emellett a családi részvétel segíthet a családdinamikában működő esetleges gátló tényezők felismerésében is.

Családbarát körülmények

Örömteli hír, hogy 2024 júniusától immár egy új, teljeskörűen újragondolt és felújított, Bauhaus stílusban épült, Sávolt Karolina ifjú festőművész alkotásaival díszített ingatlanban folytatódhat a különleges terápia. Az épület családi ház jellegéből adódóan alkalmas két, 30-40 négyzetméteres apartman kialakítására is, olyan hosszú kezelést igénylő, génterápiát kapó gyermekek családjainak átmeneti otthonának, akiknek elszeparáltan, kórházközelben kell tartózkodniuk a kezelések ideje alatt, vagy akik vidékről érkeznek a Bethesda Gyermekkórházba egy-egy hiánypótló kezelésre. Így a Gyermekkórház családbarát szemléletének megfelelően lehetőség nyílik nemcsak gyógyítani a gyermekeket, hanem az elhelyezés által mentálisan is segíteni őket, illetve családtagjaikat.

„Az isteni gondviselés útja, annak bizonyossága látható ebben az új épületünkben is. Egy gyönyörű, felújított Bauhaus ingatlanba tudtuk elhelyezni a beteg kamaszok ellátását, amelyet a mai napon átadtunk a Bethesdában. Ezáltal a néhány éve felépített, egyedülállóan szerteágazó gyermekpszichiátriai szolgálatunkban méltó és praktikus ellátóhelyhez juthatnak a hozzánk segítségért fordulók” – nyilatkozta az új pszichoterápiás központ és családok háza átadóval egybekötött sajtóeseményen dr. Velkey György János, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója.

„Hálásak vagyunk Istennek, hogy a Bethesda Gyermekkórház szolgálatának újabb gyümölcse ez a pszichoterápiás központ, amely korszerű módon teszi lehetővé azt a fajta gyógyítást, amellyel a pszichés nehézségekkel küzdő gyermekeket kísérik. Ezenkívül nagy áldást jelentenek a hosszú kezelést igénylő terápiákban részt vevő gyermekek és családjaik számára az újonnan kialakított apartman házak is, amelyek segítségével a rászoruló családok ideiglenes lakhatását biztosítani tudják” – emelte ki Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke.

„Meggyőződésem, hogy a Bethesda Gyermekkórház, több mint kórház! Akárhányszor átléptem a küszöbét, engem – és ennél sokkal fontosabb, hogy – a gyermekemet is mindig az az érzés fogta el, hogy a gyógyulás itt már a küszöbön való átlépéssel megkezdődik. Ugyanis a Bethesdában nem a betegséget, a beteget vagy az ügyet látják, hanem a gyermek, a kicsi ember egészét. Ez egy olyan 21. századi példa és gyakorlat, ami mindenképp követendő! Ezért is tartom fontosnak, hogy ezt a missziót most mi is, kormányzati szinten és Isten kegyelmével segíteni tudtuk!” – mondta köszöntőjében Dr. Latorcai Csaba János, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára és miniszterhelyettese.

„Nagy öröm számomra, hogy most már a Bethesda Gyermekkórházban is láthatóak a festményeim! Szívből remélem, hogy a felajánlással, a képek pozitív hatásaival, üzeneteivel és látványával hozzájárulhatok a gyerekek és a fiatalok mihamarabbi gyógyulásához” – hangsúlyozta Sávolt Karolina festőművész.

(Bethesda Gyermekkórház)