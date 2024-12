A szeretet gyógyít - Karácsony a Bethesda Gyermekkórházban

Az ünnepi időszakban sem pihen a gyermekkórház apraja-nagyja, a kezelésre szoruló picik legtöbbször bent maradnak az osztályon, vagy éppen karácsonykor történik véletlen baleset, rosszullét, amiért kórházba kerül a legkisebb. Hogyan telik az ünnep a gyermekkórházban?

Dr. Mikos Borbála csecsemő- és gyermekgyógyász főorvost, az MRE Bethesda Gyermekkórház minőségügyi és oktatási igazgatóját, valamint Dr. Ternai Zitát, az intézmény fül-orr-gégész szakorvosát kérdeztük.

Ünnepi készülődés a gyermekkórházban

- Kommunikációs csapatunk, alapítványunk és lelkészeink már egy hónappal korábban elkezdik a készülődést az ünnepekre. Adventkor minden hétvégén színes programok tették lehetővé a lelki feltöltődést, a meghitt együttlétet: a gőzölgő forró tea és a bejgli mellett tartalmas beszélgetésekkel, közös adventi koszorúkötéssel, üdvözlőlapok készítésével vagy éppen mézeskalácssütéssel teltek a napok – meséli dr. Mikos Borbála főorvos.

- Amikor azt halljuk, hogy beteg a gyermek karácsonykor, összeszorul a szívünk. Miként élik meg a kicsik, hogy bent kell maradniuk az osztályon, nem mehetnek haza az ünnepekre?

- Karácsonykor főként súlyos betegség vagy sürgős ellátást igénylő probléma miatt kerülnek a gyermekek kórházba. A szülőkkel való kommunikáció mellett nagyon fontos, hogy a gyermekkel megbeszéljük mi orvosok és az ápolók is, hogy mi fog történni vele a kórházban, mikor kell ügyesnek lennie, mely vizsgálatok lehetnek esetleg fájdalmasak, melyeknél pedig felesleges aggódnia. Fontos megbeszélni, hogyan tud segíteni - ha olyan korú és állapotú a gyermek - hogy aktív részese lehessen gyógyulásának, ne csak passzív szenvedője a történéseknek – mondja dr. Ternai Zita fül-orr-gégész szakorvos.

- Anya, apa és a testvérek távolléte pótolhatatlan, ezért minden lehetséges percet biztosítunk a szülők jelenlétére gyermekük mellett. Akikre hosszú kórházi kezelés vár, szüleik számára fenntartjuk az Anyák Házát, ahol komfortos elhelyezést biztosítunk számukra – mondja dr. Mikos Borbála főorvos, akitől azt is megtudtuk, hogy a diakóniai és pszichológus, valamint mentálhigiénés munkatársaik naponta felkeresik a kis betegeket, és zenével, mesével, közös énekléssel töltik ki magányos óráikat.

„A mi szívünk is összeszorul, ha egy gyermeket nem látogat senki, és mindhiába várja szüleit. Az ő szenvedő lelküket külön figyelemmel igyekszünk megtölteni szeretetünkkel, gondoskodásunkkal, apró személyes ajándékainkkal.”

- A család logisztikája is más az ünnepek alatt: vendégség, óvoda- és iskolaszünet miatt a szülőkre is nagyobb nyomás hárul, a beteg gyermek miatt is izgulnak. Fontos, hogy együtt stabil, pozitív hátteret alakítsunk ki a gyermek számára. Ebben az orvosok mellett a nővéreknek, a betegápolóknak és betegszállítóknak szintén óriási szerepük van – hangsúlyozza a szakorvos.

- Miként telik az ünnep a Fül-Orr-Gégészeti Osztályon?

- A sürgős és nagy odafigyelést igénylő teendők mellett próbálunk időt szakítani arra is, hogy a kórház falai közé becsempésszük az ünnep meghittségét, varázsát, még ha néha csak pillanatokra is. A gyermekek szívesen mesélnek arról, hogy mire vágynak vagy éppen milyen ajándékot kaptak. Örömmel osztják meg velünk – akár akkor, amíg előkészül az anesztézia az altatáshoz és műtét előtt még pár szót váltunk a gyermekkel –, milyen ügyesen segítenek az ünnepi készülődésben, mi a kedvenc karácsonyi meséjük. Ezek a beszélgetések oldják a feszültséget, segítenek nekik is, nekünk is – meséli a szakorvos.

Ünnepi díszbe öltözik a kórház

A sok teendő mellett a munkatársak több módon is meghitté teszik a közösség számára az ünnepet. A Bethesda Gyermekkórház kívül és belül is ünnepi díszbe öltözik decemberben: a főépületet befedő fényfestés előtt bámulattal áll mindenki: munkatársak és gyermekek. A kertben a kiállított betlehemi jászol láttán pedig meghatódnak Jézus születésére emlékezve, hiszen odabent éppen hasonló korú kicsik is gyógyulnak.

- Az ünnepi készülődés időszakában meglátogatják a gyerekeket népszerű énekesek, együttesek, mesemondók, bohócdoktorok, akik idejüket önként felajánlva akár a betegágyukig viszik a dalt, zenét, karácsonyi verseket és mesét, egyszóval a vidámságot, az ünnep hangulatát. Érkeznek hozzánk önkéntes civilek is, ők játszanak velük, közösen készítenek karácsonyfadíszeket és figurákat – meséli dr. Mikos Borbála.

- Karácsony táján a kórházi ebédek és vacsorák tányérja mellé midig odakerül valami ünnepi érzést keltő szaloncukor, csoki mikulás, narancs, bejgli, foszlós kalács vagy akár a munkatársaink által készített ünnepi süteményekből is kapnak a gyermekek. Amikor eljön a karácsony, a kórtermeket családias, melegséget árasztó szobákká varázsoljuk nagylelkű adományozóinknak hála. Az ünnepi díszbe öltöztetett fenyők is felemelő hangulatot nyújtanak. Látva a betegen is boldog gyermekek örömtől sugárzó csillogó tekintetét, nem lehet a könnyeinket elrejteni – teszi hozzá a főorvos.

„Nemcsak hisszük, hanem tudjuk is jól: a szeret gyógyít”

- Karácsonykor fokozottan igaz, hogy a jó szónak gyógyító értéke és ereje van, még jobban oda kell figyelnünk ilyenkor a gyermekekre, akiknek a szokottnál is nehezebb kiszakadniuk a családi körből, még több támogatásra van szükségük – véli dr. Ternai Zita, aki megemlítette, hogy a saját karácsonyi istentisztelet alkalmával évek óta fellép a Bethesda orvosokból álló kórusa, amelynek ő maga is többször tagja volt. A szakorvos jelenleg kicsi gyermekeivel van otthon, így együtt tölthetik a karácsonyt, a munkatársakkal közös kórházi készülődésre azonban most is szívesen gondol.

Portré Dr. Mikos Borbála: Nagyon szép hivatást gyakorolhatok nap mint nap

Szerző: Tóth András, újságíró - WEBBeteg

Fotó: Bethesda Gyermekkórház