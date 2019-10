Zente egészségéért összefogott az egész ország

Néhány hét alatt gyűlt össze az izomsorvadásban szenvedő 1,5 éves kisfiú részére a létfontosságú kezeléséhez szükséges 700 millió forint összegű adomány a gyógyulására nyitott bankszámlán.

Zente családja augusztus végén indította a gyűjtést utolsó reménysugárként. Szeptember közepén kezdett beindulni a pénzadakozási hullám, amit a Zente számára elkülönített bankszámlára utalhattak a segíteni vágyók. Mindenki tudta, hogy a kisfiú és a szülei is versenyt futnak az idővel a betegség súlyossága, a beadandó készítmény életkorhoz kötöttsége miatt, amit csodálatos összefogással támogatott az ország lakossága. A meghirdetés napját követően már 35 millió forint állt rendelkezésre, majd pár nappal később 421 millió forint, 82 ezer euró és közel 9500 font. Amikor az édesanya közreadta a világháló közösségi oldalán, hogy együtt van a 700 millió forint a világ legdrágább gyógyszerére, együtt lélegzett fel a család, a segítők, az orvosok, s mindenki, aki a mai napig figyelemmel kíséri Zente sorsának, egészségi állapotának alakulását.

Zente nemcsak gyönyörű és életvidám kisfiú, hanem igazi hős is, aki október 29-én megkapta a világ legdrágább gyógyszerét, a Zologensma génterápiás kezelést infúzió formájában. Másfél óra alatt csepegett le a speciális készítmény a budapesti Bethesda Gyermekkórházban. Zente hősiesen viselte a beavatkozást, egyedül a vérnyomásmérés nem volt kedvére való. A kisfiút egy éve kezelik, és a 700 millió forintos gyógyszer beadása szinte az utolsó pillanatban történt meg. Kezdetben úgy volt, hogy Amerikába kell repülniük a beavatkozás elvégzéséhez, de a nemzetközi és a hazai orvoscsoportnak köszönhetően a gyógyszer az Egyesült Államokból érkezett Magyarországra speciális körülmények között és felügyelet mellett.

A készítmény a kisfiú idegpályáit építi újra egyedi génterápia segítségével. Erős hatóanyagú gyógyszerről van szó, ami Zente immunrendszerét alaposan legyengítheti és felléphetnek egyéb mellékhatások is, ezért a kisfiúra a legnagyobb odafigyeléssel, steril szobában ügyelnek a szakorvosok és az ápolószemélyzet. Egy év után lehet pontosabb véleményt alkotni arról, hogy miként javított a készítmény a gyermek jelenlegi állapotán, de két hónap elteltével az orvosok vélhetően már előzetes diagnózist, szakvéleményt tudnak prezentálni. A cél az, hogy az izmai megerősödjenek, és - ha később is, mint kortársai, de - megtanuljon járni, és tejesen egészségessé váljon. Ebben reménykednek és egyben hisznek a szülei is, akik mindent megtesznek kisfiukért, s többször kifejezték köszönetüket a hatalmas összefogásért, az emberek önzetlen segítségnyújtásáért, aminek köszönhetően Zente a gyógyulás felé tart.

Zentéről az édesanyja adta hírül a pénzgyűjtés kezdetén, hogy az elmúlt év február 28-án született tökéletes értékekkel, rendellenesség nélkül. Csak néhány hónap múlva mutatták ki a különféle vizsgálatok a kisfiúnál az izomsorvadás legsúlyosabb fajtáját, az SMA I-es típusát. Az SMA I-es típusának tünetei már az első hónapokban mutatkoztak. A betegség a legkritikusabb károsodást akkor eredményezheti, ha kezeletlen marad a kisbeteg. A légzőizmok bénulása miatt a legtöbb gyermek a kétéves kort sem éli meg.

Az SMA I-es típusa ritka és öröklődő betegség, amit az SMN gén hibája okoz, és a gerincvelő mozgató idegsejtjeinek a fokozatos pusztulását eredményezi – tudtuk meg Dr. Szegedi Péter gyermekgyógyásztól.

Ha nem kapja meg időben a kezdő kezelést a csecsemő, akkor az idegsejtek pusztulása, elhalása fokozatosan kialakuló gyengeséget és sorvadást okoz az izmokban. Főként a nyak és a törzs tartását végző izmok, majd a láb és a karok izmai válnak érintetté a betegségben, melyek épp a mozgatásért felelősek. Végül a légzést segítő, a bordákhoz kapcsolódó izmok működése kezd megbénulni.

A szülők figyelmét az keltette fel, amikor Zente csecsemő volt, hogy kisfiuk nem tudta megtartani a fejét abban az időszakban, amikor annak a szakkönyvek szerint elérkezett volna az ideje. Ezt időben elkezdett gyógytornával korrigálták, majd amikor nem akart, illetve nem tudott hasról hátra és fordítva visszafordulni, Dévény-gyógytornászhoz vitték, aki először vetette fel, hogy komolyabb problémáról lehet szó, s ezt sürgősen szakorvosnak kell látnia és a szükséges vizsgálatokat azonnal elvégezni.

Amikor 5 hónapos korában neurológushoz került a kisfiú, a szakorvos gerincvelői eredetű sorvadást állapított meg. Ezután, hét hónapos korában megkezdték a most már hazánkban is elérhető Spinraza nevű kezelést, amely során a lumbálást követően a gerincvelőn keresztül kapja meg a speciális gyógyszert a csecsemő. Zente ebből hatszor részesült eddig.

Zente a Nemzetközi Egészségbiztosítási Alapkezelő pozitív elbírálásának köszönhetően pár hónapos korától kap egyfajta speciális kezelést. Ennek és a gyógytornának köszönhetően képes stabilan ülni és 25 percig megtartani a fejét, amit minden közreadott fotóján megcsodálhattunk.

Az anyuka folyamatos tájékoztatásából korábban már az is kiderült, hogy másfél éves kisfiúk a jelenlegi beavatkozásig hat lumbáláson esett át, mivel az így kapott gyógyszer az életben maradását segítette.

A most megkapott Zologensma nevű génterápiával új esélyt kapott a kisfiú. Ennek során infúzión keresztül olyan vírust juttattak a kisbeteg szervezetébe, amely képes átvenni a hiányzó gén szerepét, így kezdetét vette az izmok normális működéséhez szükséges elegendő fehérjetermelődés. Nem meghosszabbítja a beteg szenvedését, hanem meggyógyítja. Ezt a kezelést csakis kétéves kor alatt lehet alkalmazni, s ahhoz, hogy Zente ezt megkaphatta Amerikából, a szülei emberpróbáló vállalkozásba, küzdelembe kezdtek. A tájékoztatás szerint a 700 millió forint legnagyobb részét országhatáron belülről utalták a megadott számlaszámra. A remény él, Zente megkapta a számára életet és egészséget mentő génterápiás kezelést.

Levente is segítségre vár Sajnos sokan várakoznak a hazai várólistán, de jelenleg az SMA betegség II-es típusában szenvedő Leventéért adakozik és imádkozik az ország, akinek szintén igen rövid időn belül meg kell kapnia a számára speciális készítményt ahhoz, hogy egészségének, életének együtt örülhessünk. A legnagyobb közösségi oldalon nyomon követhető, hogy milyen számlaszámra lehet az életmentő pénzadományokat utalni. Az SMA betegség II-es típusa súlyosságát tekintve a második csoportba tartozik, de Levente esetében nincsenek fokozatok, mivel életkora miatt minden nap számít. Az SMA II-es típusába tartozó kisbetegek képesek segítség nélkül ülni, esetenként állni is, de az eddigi ismeretek szerint nem tanulnak meg járni. Az SMA III-as típusában szenvedő betegek megtanulnak járni, de a betegség megjelenésével ezt a képességüket elveszítik, s tolószékbe kényszerülnek. Az SMA IV-es típusa nagyon ritka betegség, felnőttkorban jelentkezik és szintén az izmok kóros állapotromlását eredményezi. A gyógyuláshoz szükséges gyógyszerek nem támogatottak, ezért kényszerültek a Zente szülei is pénzadománygyűjtést kezdeményezni kisfiúk érdekében, aki másként nem juthatott volna a 700 millió forintos gyógyszerhez. A kismamáknak érdemes tudniuk, hogy rutinszerűen nem szűrik ezt a betegséget az áldott állapot során, de a vizsgálat - más egyéb magzati betegségek vizsgálatához hasonlóan - kérhető.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Balogh Mária, újságíró

Szakértő: Dr. Szegedi Péter gyermekgyógyász