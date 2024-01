Mi állhat az éjszakai köhögés hátterében?

A kisgyermekkori éjszakai köhögés hátterében arcüreggyulladás is állhat. A tünetek náthával kezdődhetnek, amely napközben nem feltétlen jár együtt köhögéssel. A jellegzetes éjszakai köhögés azonban beszédes tünet lehet.

Dr. Kovács Tibor gyermekorvos–házi gyermekorvos, a Svábhegyi Gyermekgyógyintézet orvos - igazgatója cikkében részletesen ír a tünetekről, az okokról és a gyógymódokról.

A száraz köhögés

Kisgyermekkorban az orrnyálkahártya gyulladása (nátha) gyakorlatilag együtt jár az arcüreg nyálkahártyájának gyulladásával. Az orrváladék többnyire sűrű, sárgászöld, különösen az elhúzódó formákban. A felnőttkori arcüreg-gyulladással ellentétben, gyermekkorban nem szokott az arc feszítő fájdalmával, nyomásra bekövetkező fájdalmával járni. Lázat is csak ritkán okoz. Jellegzetessége viszont az éjszaka, illetve a fekvő testhelyzetben kifejezettebb köhögés. Fekvő testhelyzetben az arcüreg orrjáratokba vezető része olyan helyzetbe kerül, hogy a benne lévő váladék kicsorog, majd a garatfalon lecsordogálva száraz ingerköhögést provokál.

A betegség oka

Okként a közönséges náthát említhetjük, illetve megjelenhet az orrmandula-gyulladás szövődményeként. Nem ritkán az arcüregben megrekedő váladék légúti baktériumokkal felülfertőződik.

Mit tehet a szülő?

A legfontosabb a váladék eltávolítása, hiszen minél tovább pang a váladék az arcüregekben, annál tovább fog panaszokat okozni. A váladék eltávolításának legjobb módja az orrszívás. Persze nem ballonos orrszívó segítségével, hanem porszívóhoz csatlakoztatható, vagy elektromos orrszívó segítségével. Még kisiskolás gyermekek esetében is! Ennek az egyszerű magyarázata az, hogy a gyermek az arcüregét nem tudja kifújni.

Mivel az arcüregek az arckoponyán belül elhelyezkedő üregek, amelyek az orrjáratokból oldalirányba nyílnak, ezért orrfújáskor a levegő eláramlik mellettük. Vagyis az erőteljes orrfújást végző gyermek is csak az orrjáratokban lévő váladékot fogja kifújni. Nem tud akkora vákuumot létesíteni az erős orrfújás, hogy az az arcüregekben letapadt váladékot is magával rántsa. Nem beszélve a kisebb korosztályú gyermekekről, akiknél a helyes orrfújás technikájának elsajátítása sem egyszerű feladat.

Orrszívás, mint megoldás

A fentiekből következik, hogy az arcüreg tisztításához megfelelő vákuumot kell létrehozni, ezt pedig csak az orrszívó segítségével tehetjük meg! Igaz, hogy tüsszentés során a kirobbanó levegő vákuuma magával szippanthat az arcüregből is váladékot, de ez nem mindig elégséges. Marad tehát az orrszívás!

A hatékonyság növelése érdekében naponta egyszer érdemes az orrszívásokat kiegészíteni úgynevezett Proetz-kezeléssel. Ennek kivitelezése a következő: A gyermeket hanyatt fektetjük, és fejét körülbelül 45 fokban hátraszegjük. Orrszívás közben az ellenoldali orrjáratba élettani, 0,9%-os sóoldatot (NaCl) fecskendezünk, vagy steril tengervizes oldatot spriccelünk. Megkérjük a gyermeket, hogy a procedúra közben hangosan ismételgessen „k” betűs szavakat (például: kukurikú, kakukk, kakas). Ekkor ugyanis zárul a hangrés, nagyobb vákuum létesül, és jobb szívóhatás érhető el. A bejuttatott sóoldat szinte átmossa az arcüregeket, leválasztja a falukhoz tapadó váladékot.

Orrspay, infralámpa és más hatékony segítségek

A váladék kiürülésének elősegítése érdekében orrcseppek, orrspray-k is használhatók. Legszerencsésebb, ha a megduzzadt orrnyálkahártyát lelohasztó készítményeket kiegészítjük váladékoldó hatású készítménnyel. Kiegészítő kezelésként 2 éves kor fölött szteroid hatóanyag tartalmú orrspray-k adását is javasolják. Ezeket a kezelőorvos írhatja fel.

Jótékony hatású az arcüregek Bioptron lámpás kezelése, vagy naponta 3×15 percig végzett infralámpás melegítése. Utóbbi esetében a kisebb gyermekek szemét takarjuk el, kössük be, és 1 méteres távolságból végezzük a melegítést, kizárólag ölben, felügyelet mellett, nehogy megégethesse magát a gyermek! Szintén megpróbálható sós inhalálás is. Erre alkalmas a patikákban kapható Salvus víz. A magas sótartalmú pára lazítja a sűrű orrváladékot, és lohasztja a nyálkahártyát is. Ha van gyógyszerporlasztó készülék a háztartásban, akkor fiziológiás sóoldattal (0,9% NaCl) is inhalálhat a gyermek. (Ilyenkor Paxirasol oldat is tehető az inhaláló oldathoz a váladékoldás fokozása végett. Utóbbi célból adhatók a recept nélkül kapható váladékoldó (köptető) gyógyszerek is.)

Krónikus arcüreggyulladás

Mikor alakul ki az arcüreggyulladás? Az orr melléküregeinek a leggyakoribb megbetegedése a gyulladásos betegség, amely lehet heveny vagy idült, lehet allergiás eredetű, okozhatják vírusok vagy baktériumok. Mi lehet a kialakulás oka, és mik lehetnek a szövődmények?

Fontos megjegyeznünk, hogy a fenti kezelések kiegészítéseként az orvos antibiotikum szedését is elrendelheti. Ugyanakkor még az antibiotikum adása sem helyettesíti az orrtakarítást. Egyrészt az arcüregeknek nem igazán jó a vérellátása, ezért nem lehet akkora gyógyszer-koncentrációt elérni a bennük letapadt sűrű váladékban, hogy az önmagában megoldaná a problémát. Másrészt lehet, hogy a váladékból kiirtódnak a baktériumok, de amennyiben maga a váladék ott marad, és a gyermek visszakerül a közösségbe, akkor pár napon belül garantáltan ismét megtelepednek kórokozók a váladékban, újból akut tüneteket okozva (sűrű, gennyes orrfolyás, köhögés, esetleg láz), és az arcüreg-gyulladás krónikussá válik.

Többnyire a gyermeknek állandósul a sűrű, sárgászöld orrfolyása is. Ilyen esetekben a köhögés már inkább nedves, felszakadozó jellegű, de heteken át tartó lesz. Az arcüreg gyulladása ugyanis gócként fenntartja a légúti rendszer hörgőkig leterjedő gyulladását. A hörgők gyulladása – az ott képződő váladék révén – annak állandó felköhögését provokálja, állandósítva a panaszokat, melyek az esetlegesen ismételgetett antibiotikus kezelések ellenére is fennállnak, vagy pár napos tünetmentességet követően visszatérnek. Pedig a váladék arcüregekből történő eltávolításával könnyen megelőzhető és orvosolható lenne a betegség.

dr. Kovács Tibor, orvos - igazgató

Svábhegyi Gyermekgyógyintézet

Cím: 1037, Budapest, Bokor utca 17-21.

Tel: +36 1 44 33 200