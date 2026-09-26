Fülviszketés? A fül- vagy fejhallgatók és a füldugók anyaga is okozhatja

Sokan használnak fül-vagy fejhallgatót, de füldugót is. Egy tanulmány azt találta, hogy néhány modell allergiás bőrreakciót válhat ki a fül területén, ezáltal akár fülgyulladás kialakulásához is hozzájárulhat.

Sportoláskor, huzat ellen vagy elalváshoz – a fül-, fejhallgatók és a füldugók mindennapjaink részei. Előfordulhat azonban allergiás kontakt dermatitisz bizonyos modellek anyagával szemben, és az is, hogy olykor külsőfül-gyulladást (otitis externa) okoznak, melynek krónikus formájában a viszketés az egyik vezető tünet.

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Kínai tudósok kis létszámú kutatásukban keresték arra a választ, hogy fül- és fejhallgatók, illetve füldugók anyaga válthat-e ki allergiás reakciót. A tanulmányban 75 személy vett részt, bőtesztet (epikután teszt) végeztek náluk.

A résztvevők hátára bőrükkel érintkezve 5 különböző fej-, illetve fülhallgató, valamint füldugó apró darabkáját ragasztották fel tapasszal.

A mintát tartalmazó tapasz 48 órán keresztül volt a bőrükhöz rögzítve. A kutatók a felhelyezést követő 48 és 72 óra között figyelték az alanyok reakcióit.

Az alanyok fül-, illetve fejhallgató-, valamint füldugóhasználati szokásait kérdőív kitöltetésével mérték fel.

A gyakori használat növeli a kockázatot

Az allergiateszt eredménye alapján a 38 fülgyulladástól szenvedő alany közül 11 pozitív, de legalábbis gyanús bőrreakciót mutatott, ezzel szemben azon 37 résztvevő közül, akiknek nem volt fülgyulladásuk, mindössze 1-nél volt tapasztalható ilyen bőrreakció.

Az is kiderült, hogy azok, akik nagyon gyakran használtak fülhallgatót, gyakrabban szenvedtek fülgyulladástól.

Fülfájás esetén érdemes a fül-, fejhallgatóra vagy a füldugóra is gondolni

A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy bizonyos műanyagokkal szembeni allergia hozzájárulhat fülgyulladás kialakulásához vagy megnehezítheti annak gyógyulását. Ezért azt javasolják, hogy visszatérő fülpanaszok esetén gondoljanak arra is, hogy nem állhatnak-e esetleg a szóban forgó készülékek a háttérben.

Azt is fontos hozzátennünk, hogy ezek a készülékek akadályozzák a külső hallójárat természetes szellőzését, ezzel utat engedve kórokozók elszaporodásának. Ez a tényező is növeli a fülgyulladás kialakulásának kockázatát.

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Juckende Ohren? – Wenn In-Ear-Kopfhörer zur Allergiefalle werden (Allergie Informationsdienst)