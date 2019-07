Az úszófül fül-orr-gégészeti vizsgálatot és terápiát igénylő heveny megbetegedés, melynek gyógyhajlama jó, de elhúzódó lehet. Minél hamarabb sikerül a diagnózist tisztázva a terápiát elkezdeni, annál gyorsabb és egyszerűbb a gyógyulási folyamat. Megelőzésként fontos az általánosan elterjedt fültisztító pálcikák használatának mellőzése, a hallójárat víztől való óvása.

Mit nevezünk úszófülnek? A hallószerv három fő részből áll. Ezek a külsőfül (fülkagyló és hallójárat), középfül (dobhártya és dobüreg a hallócsontokkal, illetve fülkürt) és belső fül (a hallás és az egyensúlyszerv receptorait tartalmazó csiga). A köznyelv által úszófülként emlegetett betegség a külső fül, illetve a külső hallójárat (legtöbbször bakteriális) gyulladása, latin terminológiával: otitis externa.

Tünetek

Vezető tünete a fülfájdalom, mely a (zömmel megfázásos időszakban jelentkező) középfülgyulladástól házilag nem differenciálható. Általában nyáron, fürdőzés után jelentkezik. Rávezető ok a hallójárati hám fölázása, melyet elősegít, ha a fülzsír védő funkciója nem megfelelő (mechanikus fültisztítás, tömeges, beszáradt fülzsír), vagy ha a hallójáratban (akár mikroszkopikus méretű) sérülés van (fültisztító pálcika, fülvakarás, krónikus bőrbetegség).

Amennyiben a védtelen hám fölázik, úgy a hallójáratban egyébként is megtalálható baktériumok ezt táptalajként használva szaporodni kezdenek, a hámszövet alá bejutva ott duzzanatot, gyulladást, fájdalmat idéznek elő. Általában már a fülkagyló érintése is fájdalmas, ritkán a folyamat a fülkagyló porcára is ráterjed. A hallójárat-gyulladás előfordul a fennálló középfülgyulladás kísérő jelenségeként is, mikor a kifolyó genny áztatja föl a hámot.

Diagnózis

A diagnózist a fül-orr-gégészeti fizikális vizsgálattal lehet fölállítani. A fültükri képet a beteg panaszaival összevetve lehet a bakteriális gyulladást a gombák okozta folyamattól, illetve a külső- és a középfül betegségeit egymástól elkülöníteni. Mikroszkóppal időnként még gombafonalak, spóratartó tokok is identifikálhatóak. Előfordulhat, hogy a hallójárati bőrcső oly mértékben beszűkült, hogy a dobhártya nem is látható, ilyenkor halláspanasza is lehet a betegnek.

Az úszófül kezelése

A gyógyszeres kezelés helyi antibiotikumos-gyulladáscsökkentő vagy gombaellenes oldatból áll, amelyet egyszerű esetben fülcsepp, komolyabb esetben (pl.: beszűkült hallójárat) gézcsíkra applikált formában juttatunk be a hallójáratba. Előrehaladott esetben, inkompetens immunrendszer esetén, szisztémás antibiotikum adása is szükségessé válhat. Fájdalomcsillapítást azonban szinte minden beteg igényel, ezt (függetlenül a kiváltó okoktól) minden fülfájós betegnél elsőként, orvosi megjelenés előtt is javasoljuk. A kezelés további része a hallójárat vízmentességének biztosítása, a folyamat gyógyulása utáni 1-2 hétig. Általában a helyi kezelés néhány nap alatt tünetmentességet okoz, ennek ellenére a fülcseppet egy hétig javasoljuk használni.

Megelőzés

Megelőzésként a hallójárat mechanikus tisztítása kerülendő! Ha mégis szükséges volna a termelődő fölöslegesen sok fülzsírt eltávolítani, úgy otthoni módszerként paraffinolaj vagy ahhoz hasonló speciális készítmény javasolt. Szintén célszerű a hallójáratot olajozni a betegség gyógyulása után néhány hétig, ezzel a fülzsír védőhatását pótolhatjuk. Amennyiben sportolók esetén a rendszeres fölázás nem elkerülhető, úgy egyéni fülilleszték, és olajozás lehet a hosszabb távú megoldás.

Orvos szerzőnk: Dr. Zaránd Rajmund, fül-orr-gégész