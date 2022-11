Ez lehet a tartós megoldás kiújuló orrpolip ellen?

Az orrpolip makacs probléma, sokan szenvednek a tüneteitől és sajnos sok esetben a gyógyszeres vagy műtéti kezelés sem hoz jelentős javulást. Kutatások szerint a biológiai terápia tartós megoldást jelenthet az érintettek számára, még a műtét után kiújuló orrpolip esetén is.

Dr. Moric Krisztina fül-orr-gégész, allergológus, a Fül-orr-gége Központ főorvosa elmondta, hogy mit érdemes tudni erről a kezelésről.

Orrpolip az orrnyálkahártya tartós gyulladása miatt

A krónikus orrmelléküreg-gyulladás vagy másnéven krónikus rhinosinusitis gyakoriságát tekintve hazánkban népbetegségnek számít. Kialakulása esetén szövődményeként orrpolip jelentkezhet, ilyenkor krónikus rhinosinusitis orrpolip (CRSwNP) betegségről beszélünk. Az orrpolip tehát már csak a szövődmény, melynek a megelőzéséhez az alapbetegséget, vagyis az orrnyálkahártya tartós gyulladását kell kezelni.

Megoldások az orrpolip kezelésére

Az orrpolip az orrnyálkahártya túlburjánzása az orrüregben, orrmelléküregekben. Különböző nagyságú kocsonyás, vizenyős nyálkahártya duzzanat. Nagyságától függően okoz problémát, akár teljes orrdugulás is kialakulhat miatta. Kezelése általában szteroid orrspray segítségével történik, vagy műtéti úton. Mivel a kialakulását az orrnyálkahártya gyulladása okozza, ahhoz, hogy tartósan megszabaduljunk tőle, ezt kell megtalálni és kezelni. Ebben szerepet játszhat például a nem megfelelően kezelt légúti allergia vagy reflux betegség is – magyarázza dr. Moric Krisztina.

A legújabb kutatások tükrében feltételezhető, hogy immunológiai ok állhat a tartós orrnyálkahártya-gyulladás hátterében. Vélhetően ezzel áll összefüggésben az a megfigyelés is, miszerint a légúti allergiások körében gyakoribb az orrpolip előfordulása. Az allergiáról ugyanis régóta tudjuk, hogy megjelenése szintén az immunrendszer működésével, allergiások esetében túlműködésével áll kapcsolatban. A kulcs tehát az immunrendszer kisiklott működése, a biológiai terápia segítségével pedig ezt tudjuk helyreállítani.

A vizsgálatok alapján tehát az orrpolipot okozó krónikus orrnyálkahártya-gyulladás kialakulásában az immunrendszer működésének is szerepe van. A biológiai terápia során alkalmazott hatóanyag az immunrendszer működésére hat, így megszünteti az orrnyálkahártya gyulladását, ezáltal megakadályozza az orrpolip újbóli kialakulását.

Bíztató eredmények

Az Egyesült Államok Élelmiszer-és Gyógyszerügyi Hatósága (FDA) 2019-ben engedélyezte a dupilumab hatóanyag használatát a krónikus rhinosinusitis orrpolip (CRSwNP) betegek esetében. Azt megelőzően és azóta is több vizsgálat igazolta a terápia hatékonyságát. Két 2018-as kutatás során a dupilumab hatóanyaggal történő kezelés mellett 51% és 57%-os javulást tapasztaltak a résztvevők orrdugulás terén, szemben a csak kortikoszteroid kezelés melletti 15% és 19%-os javulással. A The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, 2022-ben megjelent tanulmánya szerint a dupilumab más hatóanyagokhoz képest is hatékonyabbnak bizonyult az orrpolip kezelésében.

A kezeléssel kapcsolatban dr. Moric Krisztina elmondta, hogy az egyszerűen használható, önbelövős injekciót a beteg az otthonában tudja beadni magának, kéthetente. Az injekciós kezelés igénybevételéhez a betegnek első körben fül-orr-gégészeti vizsgálaton kell részt vennie. Itt az orvos felméri, hogy alkalmas-e az injekciós kezelésre. Amennyiben igen, az elbírálási folyamatot követően a kezelőorvos jelentős kedvezménnyel tudja felírni a beteg részére a támogatott készítményt.

(Forrás: Fül-orr-gége Központ)