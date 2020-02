Az elmúlt évben nagyon sok ember volt kíváncsi arra, hogy mely diétákkal lehet gyorsan megszabadulni felesleges kilóiktól. A 10 legkeresettebb étrend között az intermittent fasting diéta is ott szerepel. Az alábbi cikkben részletezzük, hogyan épül fel ez a diéta, valamint hogy mennyire sikeres.

A külföldön nagy népszerűségnek örvendő időszakos böjt vagy szakaszos koplalás (intermittent fasting) elnevezésű „diéta” alapvetően az étkezések ritmusát, időbeni eloszlását helyezi keretek közé. Ez a diéta nem összekeverendő a vallási böjtökkel, bár ezeknél is találkozhatunk éhezéses fázisokkal. Az elmélet szerint alapvetően a testünk evolúciós alkalmazkodásából indul ki, vagyis hogy éhínségek során a testünk a saját zsírraktáraiból nyert energiát az életben maradáshoz, emiatt testtömegcsökkenés következett be.

Hirdetés

Az intermittent fasting diéta a szó szoros értelmében nem diéta, hiszen nincs konkrétan megszabott étrend, ugyanakkor nem is ajánlott korlátlanul azt enni, amit és amennyit csak szeretnénk. Javasolt a mennyiségeket szem előtt tartani. Ami ebben a böjtben lényeges, az az időbeni eloszlás. Többféle típus közül választhatjuk ki, melyik számunkra a legmegfelelőbb. Az egyik típusa a 16/8, ami annyit jelent, hogy 16 óra éhezést követ 8 óra táplálkozás (nem folyamatosan, hanem a szokásos ütemben). Az egybefüggő 16 órába beleszámít az alvással töltött idő, így kb. 8 óra hossza az az időintervallum, amíg csak folyadék (víz) fogyasztása megengedett. Másik típusa az evés-stop-evés, amely során egy hét alatt 1, de legfeljebb 2 napnyi koplalás van beiktatva, míg a hét további napjain a szokásos (javasolt az energiacsökkentett) étrendet fogyasztjuk. Erős kontroll szükséges ahhoz, hogy a koplalási idő után ne törjön ránk falási roham, mert ha az éhség miatt gyorsan veszünk magunkhoz nagyobb mennyiségű kalóriát, akkor nem fog bekövetkezni a fogyás, épp ellenkezőleg.

Előnyök, hátrányok és mellékhatások

A böjt előnye, hogy hatékonyan elégethetjük a zsírt az éhezés által, de vigyázni kell, mert ha nem végzünk kellő mennyiségű testmozgást, vagy nem elegendő mennyiségben fogyasztunk fehérjét, akkor a fogyás az izomszövetet is érinteni fogja. Mellékhatásokkal is számolhatunk, kiváltképp az első hetekben, ugyanis az éhezéses időszakokban kedvetlenség, fáradtság, fejfájás, szédülés, rossz közérzet, akár ájulás is jelentkezhet.

Kik azok, akik semmiképp se próbálják ki?

Nem ajánlott nőknek, ugyanis felborulhat a hormonháztartás, kiváltképpen kisbabát tervező, várandós vagy szoptató anyuka számára kerülendő a diéta, de a nehéz fizikai munkát végző emberek számára sem nyújt elegendő mennyiségű energiát. Azok, akik rendszeresen gyógyszert szednek, feltétlenül beszéljenek kezelőorvosukkal, mielőtt böjtölésbe kezdenek.

Divatos diéták helyett

Divatos diéták helyett a fogyás, illetve az egészséges testsúly megőrzése érdekében egészséges életmód folytatása javasolt, azaz egészséges táplálkozás és rendszeres testmozgás.

Olvasson tovább! Kóros és káros - Mihez vezet az éhezés?

Forrás: WEBBeteg

Szakértőnk: Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember