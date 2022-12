Fogmegtartó kezelések

Ha a fájdalom vezérel minket fogorvoshoz, nagyon sokszor hajlamosak vagyunk rávágni, hogy „húzzuk ki”. Nyilván ez egy egyszerű formája lenne a kényelmetlenség megszüntetésének, ám ha a fogorvosunk úgy ítéli meg, hogy a fog menthető, érdemes átbeszélni a lehetőségeket. Sokszor bonyolultnak, macerásnak tűnhet, sokáig tart vagy éppen többet kell visszamenni a fogorvoshoz, de hosszú távon megéri.

Jelen cikk az egyszerű kezelésektől a bonyolultabbakig mutatja be, milyen módon lehet megjavítani egy beteg fogat.

Mindig egyénileg mérlegelendő, hogy egy fogat töméssel, betéttel vagy koronával restaurálunk.

Tömések

A legtöbb embernek található a szájában fogtömés, de legalábbis már mindenki hallott róla, hogy ez mi is valójában. Régen erre a célra amalgámot használtak, ma már inkább a fogszínű, kompozitnak nevezett tömések az elterjedtek. Ezek az anyagok a szuvas fog ellátására, betömésére használatosak. A puha, fertőzött foganyag kifúrása után egy gyurmaszerű anyagot applikálunk a fog előkészített üregébe, és kék fénnyel világítjuk meg. Ennek a fénynek a hatására fog megszilárdulni. A tömés elkészültével egy kis indigós papírral leellenőrizzük, hogy a tömés nem túldimenzionált-e, azaz nem magas. Beállítás után polírozzuk fényesre a felszínt. A tömés ekkor teljesen el is készül, enni-inni lehet vele. De ha kaptunk előtte érzéstelenítőt, akkor várjuk meg, míg elmúlik annak a hatása és csak utána fogyasszunk ételt. Régi töméseinket is érdemes éves kontrollon leellenőriztetni, hogy a szélük jól zár-e vagy láthatóak-e alászuvasodás jelei.

Gyökérkezelés

Begyulladt fog, nagyon mély szuvasodás, csiszolás, elhalt fog kezelésekor, esetleg alászuvasodott tömés cseréjekor megnyílhat a fogbél kezelés közben, ekkor szükség van gyökérkezelésre. Ha egy fogbél begyulladt, akkor sajog, pulzálóan fáj, éjjel felébred a páciens a fogfájásra, hosszabbnak érzi valamelyik fogát és rágáskor fáj. Ha valaki rendszeresen jár fogorvosi éves vizsgálatra, kisebb eséllyel keveredhet ilyen szituációba. A kezelés helyi érzéstelenítésben történik. A fog megnyitása után a fogorvos megkeresi az összes gyökércsatorna-nyílást, és gyökérkezelő eszközökkel kitisztítja a gyulladt szöveteket. A fertőtlenítő szer kiszárítása a csatornákból kis papírcsíkokkal történik. Ezután fog gyógyszeres gyökrétömés kerülni a gyökerekbe, és a fog koronai részét pedig ideiglenes tömőanyaggal látjuk el. A tisztítás után a fájdalomnak szűnnie kell. Következő ülésben a panaszmentes fogat a fogorvos maradandó gyökértöméssel látja el. Harmadik találkozásnál lesz a fog koronai részébe végleges tömés helyezve.

Gyökércsap

Ha nagyon sok a hiányzó foganyag és kevés tapadási felület maradt tömés- vagy koronakészítéshez, akkor az orvosunk dönthet úgy, hogy a gyökérkezelt fog gyökéri részébe egy kis stiftet, úgynevezett csapot helyez. Ehhez visszább kell fúrni a kész gyökértömés tetejét, és elő kell fúrni egy kis üreget, ahova majd a csapot ragasztjuk. A csap lehet gyári vagy öntöttfém-csap. A fémcsap lenyomat után egy gipszmintára készül a fogtechnikai laborban. Ha behelyezésre került, akkor folytathatjuk a fog felépítését töméssel vagy koronával.

Inlay, onlay, overlay

Hétköznapi nyelven ezeket betétnek nevezzük. Készülhetnek kompozitból, kerámiából, illetve aranyból. Olyan fogakat egészítünk ki, ahol már nincs elég foganyag egyszerű tömés kivitelezéséhez. Az inlay kiterjedése hasonlít egy töméshez, az onlay csücsköket is pótol, míg az overlay-t már nevezhetjük részleges koronának. A fog lehet gyökérkezelt vagy vitális. A koronai része ebben az esetben annyira hiányos, hogy több fal is hiányozhat, így a betét nagyobb stabilitást fog hosszú távon adni. Az üreg előkésztése után a fogorvos lenyomatot vesz szilikon anyaggal a szájüregről, és ezután ezt kiöntve gipsszel a fogtechnikus fogja a mintára elkészíteni a fogművet. A kész betét bepróbálása után ragasztással fog a fogban rögzülni. Legtöbbször ez az eset fennáll, ha egy nagyon nagy amalgámtömést távolítottunk el.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Horváth Viktória, fogszakorvos - Vitadent Centrum, Pécs