Véralvadási zavarok és fogamzásgátlás

A vér csodálatos képessége, hogy az ereken belül folyékony halmazállapotban kering, de amint kikerül a vérpályából (illetve egyéb tényezők hatására) megalvad, és szilárd halmazállapotúvá válik.

Ezt a folyamatot sokféle biológiai hatás szabályozza, bizonyos tényezők a véralvadást segítik elő, míg más tényezők gátolják a véralvadást. Egészséges emberben ezek az ellentétes hatású folyamatok egyensúlyban vannak, és mindig a szükségleteknek megfelelő halmazállapotban tartják a vért.

Ez a rendkívül összetett mechanizmus ritkán meghibásodhat, és vérzékenység (hemofília) vagy rögképződésre való hajlam (trombofília) alakulhat ki. Vérzékenység esetén a testen keletkezett sebből nem, vagy nagyon nehezen áll el a vérzés, emiatt komoly vérveszteség is keletkezhet. Igaz ez a havivérzésre is, ami vérzékenység esetén a normálisnak sokszorosa lehet. Trombofília esetén a vér a vérpályán belül is hajlamos megalvadni, ami igen súlyosan károsítja az adott szerv keringését. A jelenség leggyakrabban a lábszár mély vénáiban fordul elő. Különösen veszélyes formája a vérrögképződésnek az embolizáció, azaz amikor a vérpályában képződött vérrög elsodródik, és a szívbe, majd a tüdőbe kerül. Ha ez bekövetkezik, hirtelen keringésösszeomlás léphet fel.

Fogamzásgátlás vérzékenység (hemofília) esetén

A fokozott vérzékenységnek is sok oka lehet, ez a betegség gyakran öröklődő génhibákra, bizonyos véralvadási faktorok hiányára, csökkent működésére vagy gyógyszerhatásra vezethető vissza. A vér csökkent alvadási képessége általában az átlagosnál jóval erősebb havivérzésekben is megmutatkozik. Ilyenkor lehetőleg olyan fogamzásgátlási módszert tanácsos választani, ami normál esetben is csökkenti a havivérzés mennyiségét.

Jó választás a kombinált hormontartalmú fogamzásgátló tabletta vagy hüvelygyűrű, ami hormonális úton csökkenti a méhnyálkahártya vastagságát, és mérsékli a ciklus végi lelökődésből eredő vérzést. A kombinált készítmények külön előnye, hogy elősegítik bizonyos véralvadási faktorok termelődését, és ez adott esetben nagyon hasznos lehet. Szintén eredményes lehet a csak sárgatesthormont tartalmazó fogamzásgátló tabletta is, azonban a vérzés ilyenkor rendszertelenné, kevésbé kiszámíthatóvá válhat. Jó vérzéscsökkentő hatással rendelkezik az úgynevezett hormontartalmú spirál is, ami a méhen belüli folyamatos sárgatesthormon-kibocsátással éri el a kívánt hatást.

Fogamzásgátlás vérrögképződési hajlam (thrombofília) esetén

Míg a vérzékenység viszonylag hamar látványos tüneteket produkál, addig a vér fokozott alvadási hajlama sokáig rejtve maradhat, és csak egyéb betegségek vagy állapotok társulása esetén okoz problémát (ilyen pl. visszeres láb, hosszan tartó ágyhozkötöttség pl. fekvőgipsz miatt, terhesség, daganatos betegségek, kiszáradás) A trombofíliák jó része öröklődő, szülőről gyermekre szálló hajlamot jelent, de kialakulhat genetikai eltérés nélkül is.

A kombinált fogamzásgátlók (tabletta vagy hüvelygyűrű) mesterséges tüszőhormonja, az etinil-ösztradiol kismértékben ugyan, de fokozza a vér alvadási hajlamát. Egészséges nőkben ez nem jelent gondot, de ha valaki (akár tudtán kívül is) fokozott véralvadási hajlammal bír, ezek a hatások összeadódnak, és megnövelik az érpályán belüli vérrögképződés esélyét. Ha felmerül a gyanú, hogy a páciensnek öröklődő trombofíliája lehet (pl. a szülőknek, testvéreknek volt trombózisa 45 éves kor alatt) akkor a kombinált fogamzásgátlót csak úgy szabad elkezdeni, ha vérvizsgálattal sikerült az öröklődő hajlamot kizárni. Ha a laborvizsgálatok az öröklődő hajlam fennállását igazolják, vagy magánál a páciensnél fordult elő valaha trombózis, nem szabad etinil-ösztadiol tartalmú fogamzásgátlót használni. Szintén nem szabad alkalmazni őket olyankor, ha a páciens bármilyen ok miatt alvadásgátló („vérhígító”) kezelésre szorul.

Ezekben az esetekben továbbra is jó és biztonságos választás a csak sárgatesthormont tartalmazó fogamzásgátló tabletta, a spirál, vagy a gumióvszer.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Hazay Máté, nőgyógyász