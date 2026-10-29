Hatással van-e a fogamzásgátló a termékenységre?

A fogamzásgátlási módszer kiválasztásánál sok nő aggódik a mellékhatások miatt. A hormonális fogamzásgátlók megváltoztatják a női reprodukciós rendszer működését, elsősorban a peteérés gátlásával, a méhnyaknyák sűrűbbé tételével, ezáltal a spermiumok továbbjutásának megnehezítésével, illetve egyes módszerek esetében a méhnyálkahártyára gyakorolt hatásukkal.

De nem minden hormonális fogamzásgátló gátolja minden egyes ciklusban a peteérést (pl. ilyenek a csak progeszteront tartalmazó klasszikus minipillek, vagy a hormont is tartalmazó spirálok).

Emiatt gyakran felmerül a kérdés, hogy milyen hatással vannak a fogamzásgátló tabletták a termékenységre.

A rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján a korszerű, visszafordítható fogamzásgátló módszerek alkalmazása nem okoz tartós meddőséget. A termékenység a módszer abbahagyása után általában visszatér, bár ennek időzítése az alkalmazott módszertől függően eltérhet.

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Peteérés

Amíg egy nő hormonális fogamzásgátló tablettát használ, az a kombinált tabletták esetében általában szinte teljesen megakadályozza a peteérést. A csak progesztogént tartalmazó tabletták hatása a készítmény típusától is függ. A tabletta szedésének abbahagyása után a peteérés akár rövid időn belül újraindulhat, így a teherbeesés lehetősége már az első természetes menstruáció előtt is fennáll. Egyes nőknél azonban több időre van szükség ahhoz, hogy újrainduljon a peteérés.

A termékenység visszatérése

A hormonális fogamzásgátlás abbahagyása után a termékenység általában rövid időn belül visszatér. Ámde a hormonális fogamzásgátlók hatásának megszűnése után a saját hormonális ciklus újraindulása változó ütemű lehet. A fogamzásgátló tabletta szedésének befejezése után viszont nem szükséges hónapokat várni a gyermekvállalással. De előfordulhat az is, hogy a menstruációs ciklus csak néhány hónap alatt válik ismét rendszeressé, ez azonban nem jelenti azt, hogy ez idő alatt ne következhetne be terhesség. Az első menstruáció előtt is bekövetkezhet ovuláció, így a teherbeesés is lehetséges.

A különböző hormonális fogamzásgátló módszerek között vannak eltérések. A tabletta, a hüvelygyűrű, a tapasz, a hormonális méhen belüli eszköz és a fogamzásgátló implantátum alkalmazása után a termékenység rendszerint gyorsabban visszatér, a fogamzásgátló injekció után azonban a visszatérés hosszabb időt vehet igénybe.

A depot medroxiprogeszteron-acetátot tartalmazó injekció után a termékenység visszatérése sokaknál valóban jelentősen késhet, egyeseknél ez akár egy évnél tovább is tarthat. Ez a hatás elsősorban az injekciós módszer sajátossága, az injekció típusától és elhúzódó hormonhatásától függ, és nem jelenti azt, hogy a fogamzóképesség véglegesen károsodott. A késés önmagában tehát nem jelenti a termékenység tartós károsodását, átmeneti késlekedést jelent, nem pedig tartós meddőséget. Ha valaki a közeljövőben szeretne teherbe esni, érdemes a fogamzásgátló módszer kiválasztásakor ezt is figyelembe venni.

Kombinált fogamzásgátló tabletta után a termékenység általában gyorsan visszatér, és nincs szükség arra, hogy a teherbeeséssel próbálkozás előtt több hónapos szünetet tartsanak. Az első ciklusokban előfordulhat némi késés, de ez nem jelent tartós termékenységcsökkenést.

Ha a menstruáció a fogamzásgátlás abbahagyása után tartósan elmarad, vagy a teherbeesés hosszabb ideig nem sikerül, érdemes nőgyógyászhoz fordulni. A kivizsgálás szükségességét az életkor, a korábbi ciklusok és az egyéni kórelőzmény is befolyásolja.

Vetélés

Régebben több orvos aggódott amiatt, hogy azoknál a nőknél, akik a fogamzásgátló tabletta szedésének abbahagyása után azonnal teherbe estek, nagyobb lehet a vetélés kockázata. A jelenlegi bizonyítékok nem támasztják alá, hogy a fogamzásgátló tabletta abbahagyása után rövid időn belül bekövetkező terhesség önmagában növelné a vetélés kockázatát. Akár azonnal a fogamzásgátló tabletta szedésének abbahagyása után teherbe eshet anélkül, hogy emiatt önmagában fokozott lenne a vetélés kockázata.

Fontos tudni, hogy a fogamzásgátló abbahagyása után a termékenység visszatérésének ideje egyénenként eltérhet. Ha a menstruáció több hónapon keresztül nem jelentkezik, vagy a teherbeesés hosszabb ideje nem sikerül, érdemes nőgyógyászhoz fordulni. A kivizsgálás szükségességét az életkor, a menstruációs ciklus, az egészségi előzmények és a próbálkozás időtartama alapján kell megítélni.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos



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