Hantavírusok – Ritka, de súlyos fertőzések rágcsálóktól

A hantavírusok olyan vírusok csoportjába tartoznak, amelyek elsősorban rágcsálókban fordulnak elő, emberekben pedig különböző súlyosságú megbetegedéseket okozhatnak. Egyes fertőzések enyhébb lefolyásúak lehetnek, más esetekben azonban gyors állapotromlás és életveszélyes szövődmények is kialakulhatnak.

A hantavírusok világszerte előfordulnak, de az egyes vírusváltozatok eltérő földrajzi területeken jellemzőek.

Hogyan terjed a fertőzés?

A hantavírusok fő természetes hordozói különböző rágcsálófajok. Az ember leggyakrabban fertőzött egerek vagy patkányok vizeletével, ürülékével vagy nyálával kerül kapcsolatba.

A fertőzés egyik legfontosabb módja a vírusokat tartalmazó apró részecskék belégzése. Ez főként akkor fordulhat elő, amikor kiszáradt rágcsálóürüléket vagy vizeletet söpörnek fel, kavarnak fel, vagy takarítanak fel zárt térben.

Kockázatot jelenthet például:

padlások, pincék, nyaralók vagy faházak takarítása,

hosszabb ideje nem használt épületek kitakarítása,

mezőgazdasági vagy erdei munka,

fertőzött felületek érintése után az arc megérintése.

A legtöbb hantavírus emberről emberre nem terjed. A WHO szerint kivételt jelenthet az Andok-vírus, ez a hantavírus egy olyan törzse, amelynél szoros kontaktus esetén lehetséges az emberről emberre történő terjedés is.

Milyen fajta betegséget okozhatnak a hantavírusok?

A hantavírusok két fő betegségtípust okozhatnak.

1. Hantavírus pulmonális szindróma (HPS)

Ez a forma elsősorban Észak- és Dél-Amerikában fordul elő, és főként a tüdőt érinti. A betegség kezdetben influenzaszerű tünetekkel indulhat, mint:

láz,

izomfájdalom,

fejfájás,

erős fáradtság,

hányinger vagy hasi panaszok.

Ezt követően egyes esetekben gyors állapotromlás következhet be, amely során nehézlégzés, köhögés és folyadékfelszaporodás alakulhat ki a tüdőben (tüdőödéma). Súlyos esetben légzési elégtelenség lép fel, és intenzív osztályos ellátási igény jelentkezhet.

2. Vérzéses láz veseszindrómával (HFRS)

Ez a forma inkább Európában és Ázsiában jellemző. A betegség lázzal, rossz közérzettel és a vesefunkció romlásával járhat. A „vérzéses láz” elnevezés ellenére nem minden esetben jelentkeznek látványos vérzéses tünetek; a vesekárosodás és a keringési eltérések gyakran hangsúlyosabbak.

Hogyan diagnosztizálható a hantavírus-fertőzés?

A hantavírus-fertőzés felismerése kezdetben nehéz lehet, mert a korai tünetek sok más egyéb általános vírusfertőzésre is hasonlíthatnak. A diagnózis szempontjából ezért különösen fontos annak felismerése, hogy a beteg érintkezhetett-e rágcsálókkal vagy fertőzött környezettel.

A diagnózis laboratóriumi vizsgálatokkal erősíthető meg, például szerológiai vagy molekuláris tesztekkel.

Létezik-e kezelés?

Jelenleg nincs széles körben alkalmazott, specifikus vírusellenes kezelés vagy általánosan elérhető vakcina hantavírus-fertőzés ellen. Az ellátás elsősorban támogató kezelésből áll: oxigénterápiából, légzéstámogatásból, intenzív osztályos megfigyelésből, a folyadékbevitel és kiválasztás ellenőrzéséből, és a keringés és a szervek működésének monitorozásából.

Súlyos esetekben gépi lélegeztetés vagy dialízis is szükségessé válhat. A korai felismerés és a gyors kórházi ellátás jelentősen javíthatja a túlélési esélyeket.

Hogyan lehet megelőzni a fertőzést?

A megelőzés alapja a rágcsálókkal való kontaktus csökkentése. Fontos a rágcsálók távoltartása az épületektől, az élelmiszerek megfelelő tárolása, a falakon, ajtóknál vagy csöveknél található nyílások lezárása, valamint a fertőzött helyek biztonságos tisztítása.

A CDC hangsúlyozza, hogy rágcsálóürüléket nem ajánlott szárazon söpörni vagy porszívózni, mert ez vírusokat juttathat a levegőbe. Ehelyett fertőtlenítőszerrel történő nedves tisztítás javasolt.

Összegzés

A hantavírusok ritka, de potenciálisan súlyos fertőzéseket okozhatnak. A vírusok elsősorban rágcsálókról terjednek emberre, és főként a tüdőt vagy a vesét érintő súlyosabb betegségekhez vezethetnek. A fertőzés megelőzésében kulcsszerepe van a rágcsálóexpozíció csökkentésének és a szennyezett helyek megfelelő takarításának. A korai felismerés és az időben megkezdett kórházi ellátás különösen fontos a súlyos esetekben a megfelelő gyógyuláshoz.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos

