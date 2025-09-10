Már csak pár nap van hátra a HPV elleni védőoltást igénylő nyilatkozat leadásáig

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
megjelent:

Fontos határidő közeleg! Az iskolák 2025. szeptember 12-ig várják a szülők írásos nyilatkozatát, amellyel kérhetik gyermekük számára a térítésmentes humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltást, amely 7. osztályos lányoknak és fiúknak egyaránt elérhető. Az oltást az iskolaorvos két adagban, 6 hónap különbséggel adja be a felkarba. A teljes védelemhez mindkét adag beadása szükséges.

A HPV több mint 100 típusa közül legalább 15 súlyos daganatos betegséget okozhat, köztük a méhnyakrákot, fej-nyak- és nemi szervi daganatokat. A 9 HPV típust tartalmazó oltóanyag már nemcsak a leggyakoribb magas kockázatú típusokkal (16 és18), hanem a nemi szemölcsökkel szemben is hatékony védelmet nyújt. Az oltás segíti az immunrendszert abban, hogy gyorsan semlegesítse a vírust, megelőzve ezzel a súlyos betegségeket.

A vakcina biztonságos, nem tartalmaz élő vírust, nincs benne genetikai módosító anyag

Átmeneti helyi reakciók előfordulhatnak (például enyhe fájdalom vagy bőrpír), de nincs súlyos mellékhatása. Klinikai vizsgálatok bizonyítják, hogy az oltás 100%-os védelmet biztosít a legveszélyesebb HPV-típusok okozta fertőzésekkel és rákmegelőző állapotokkal szemben.

Magyarországon évente több mint 1400 nő hal meg méhnyakrák következtében. A védőoltással évente akár több száz élet is megmenthető, így az oltás valódi és hatékony életmentő beavatkozás.

Éljen Ön is ezzel a lehetőséggel! A tavalyi tanévben a jogosult tanulók szüleinek mintegy 80%-a döntött a védőoltás mellett, biztosítva gyermekeik védelmét a HPV fertőzéssel szemben.

Már csak néhány nap van hátra – igényelje Ön is gyermeke számára a védőoltást!

(Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ)

