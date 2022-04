3325 új koronavírus-fertőzött, 53 elhunyt a hétvégén

Az elmúlt három napban 3325 új fertőzöttet igazoltak, és elhunyt 53 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma a járvány kezdete óta 46 101 főre emelkedett, az aktív fertőzöttek száma pedig 59 986 főre csökkent.

Jelenleg1460 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 40-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 6 406 103 fő, közülük 6 192 048 fő a második, 3 861 218 fő a harmadik, 284 966 fő már a negyedik oltását is felvette.



COVID-19 aktív esetszám Magyarországon

Az oltás továbbra is elérhető a kórházi oltópontokon, a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál. A kórházi oltópontokra keddenként és péntekenként lehet menni időpontfoglalással. Péntekenként pedig oltási akciónapot is tartanak, amikor reggel 7 és este 19 óra között akár időpontfoglalás nélkül is lehet menni az oltópontokra. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az első oltását.

Koronavírus-járvány a világban

A legutolsó adatok szerint világszerte 401 138 új fertőzöttet azonosítottak, és 1016 COVID-beteg vesztette életét. A legtöbb új esetet Dél-Koreában regisztrálták (közel 65 ezer fő), amit azonban európai államok, Franciaország (59 ezer) és Olaszország (56 ezer) követ. A legtöbb elhunytról Oroszországból (168), Thaiföldről (126) és Dél-Koreából (109 fő) érkezett jelentés. A járvány jelenleg leszálló ágában van. Az esetszámok 7 napos mozgóátlaga még mindig magas, a COVID-19 halálos áldozatainak száma azonban 2020 márciusa óta most a legalacsonyabb.

(WEBBeteg összeállítás - koronavirus.gov.hu, worldometers.info)