Az immunhiányos betegeknek különösen fontos a harmadik oltás

Egyes immunszuprimált személyek, akiket vagy a Pfizer vagy a Moderna COVID-19 elleni védőoltásával már teljes körűen vakcináltak, kaphatnak egy negyedik oltást is – tette közzé kedden az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (Centers for Disease Control and Prevention) a napi tudományos szakmai eredményekre figyelemmel frissített új ajánlásában, amelyről a Yahoo News számolt be Mindazok a 18 év felettiek, akik „közepesen, vagy súlyosan immunhiányosak”, amennyiben 3 dózist kaptak már egy mRNS vakcinából (ha a booster Pfizer vagy Moderna volt), és azóta már legalább 6 hónap eltelt, állapotuk miatt részesülhetnek egy negyedik oltásban is. Ez a legújabb pedig Pfizer, vagy Moderna, de akár Johnson & Johnson vakcina is lehet – részletezi ajánlását a CDC. A jóváhagyó hatóság fontos figyelmeztetése, hogy az immunhiányos betegek számára beadott harmadik COVID-19 a hivatalos osztályozás szerint „pótlólagos, kiegészítő dózis”, aminek mennyisége meg kell egyezzen az első két beadott dózis mennyiségével. Azonban az ilyen betegek számára a negyedik dózist ráerősítő oltásnak kell tekinteni, aminek mennyisége nem lehet több, mint a fele annak, ami a korábbi három vakcina ampullájában volt. A CDC az elmúlt héten hagyta jóvá, hogy az érintett amerikaiak kaphassanak olyan emlékeztető oltást, amely eltérő gyártmányú, mint az eredetileg megkapott COVID vakcinájuk.