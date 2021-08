Koronavírus - megérkeztek a hosszú hétvége utáni számok

A hosszú hétvége adatait közöljük. A beoltottak száma 5 699 251 fő, közülük 5 502 546 fő már a második oltását is megkapta. 340 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 811 121 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 6 beteg, így az elhunytak száma 30 052 fő. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 771 530 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 9 539 főre csökkent. 73 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 10-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 865 fő tartózkodik.

Az iskola közeledtével felhívjuk a szülők figyelemét, hogy augusztus 25-ig jelezhetik az iskoláknak, hogy kérik, vagy nem kérik a 12 éven felüli gyermekük oltását, emellett továbbra is lehet a még beoltatlan gyermeket automatikusan regisztrálni oltásra az interneten és számukra is nyitva az időpontfoglaló. Európában elsőként Magyarország tette lehetővé a koronavírus elleni harmadik védőoltás felvételét, amelyre az eeszt.gov.hu honlapon lehet időpontot foglalni. Már 187 ezren a harmadik oltást is felvették.

Világszinten tegnap 453 502 új esetet jelentettek, a legtöbb új fertőzött továbbra is az Egyesült Államokban van (30 810 fő, összesen 38 545 144). Európában Oroszországból (20 564), Nagy-Britanniából (32 253) és Franciaországból (17 300) számoltak be a hatóságok a legtöbb új COVID-19-fertőzöttről.

(Forrás: koronavirus.gov.hu, worldometers.info)