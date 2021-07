Növekedni kezdett az új fertőzöttek száma - Megérkezett a csütörtöki jelentés

A ma reggeli adatok szerint 71 új fertőzöttet igazoltak Magyarországon, egy beteg pedig elhunyt. Bár az esetszám továbbra sem magas, júliusban a mostani értéknél kedvezőbb értékek fordultak elő.

A gyógyultak számának növekedésével az aktív fertőzöttek száma pedig 34 282 főre csökkent. 62 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 10-en vannak lélegeztetőgépen. A napi új esetek számának 7 napos mozgóátlaga júliusban eddig 30-40 fő körül mozgott, a 71 fő ehhez képest jelentős emelkedésnek számít, bár még korai a trend megfordulásának megállapítása.

További országos és megyei szintű diagramok a koronavírus-járványról

A COVID-19 ellen beoltottak száma 5 582 815 fő, közülük 5 344 123 fő már a második oltását is megkapta, egy nap alatt 4632 fővel nőtt az első oltást megkapók száma, 16 798 fővel a második oltásukat felvevőké. Magyarország a teljes átoltottságot tekintve második az Európai Unióban, így járványügyi szempontból hazánk továbbra is az egyik legbiztonságosabb ország.

Lehetőségek az oltásra

A megelőzés érdekében az Operatív Törzs újabb intézkedéseket hozott, így Európában elsőként lehetővé teszik a harmadik oltást mindenkinek, augusztus 1-től. Az átoltottság növelése érdekében a még be nem oltott időseket személyesen is fel fogják keresni, és iskolakezdés előtt minden oktatási intézményben elérhető lesz az oltás. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra az eeszt.gov.hu honlapon.

Az érvényes regisztrációval rendelkezők – köztük az érvényesen regisztrált Magyarországon élő külföldiek és külhoni magyar állampolgárok is – automatikusan tudnak az interneten időpontot foglalni az oltásra. Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető.

A koronavírus-járvány miatt korábban elrendelt több korlátozást feloldottak, ám a kórházakban, szakrendelőkben, háziorvosi rendelőkben továbbra is kötelező a maszkviselés.

Járványhelyzet a világban

Világszinten a járvány ismét felszálló ágban van, napi 521 ezer fertőzést regisztrálnak a hatóságok (7 napos mozgóátlag), míg egy hónappal ezelőtt, a két hullám közötti mélyponton 363 ezer volt ez a mutató. Tegnap 555 740 új fertőzöttet azonosítottak. A legtöbb új esetről az Egyesült Államokban és Braziliában számoltak be (mintegy 57, illetve 55 ezer eset), a harmadik helyen pedig Nagy-Britannia található, 44 104 napi esettel.

Az elhunyt fertőzöttek száma 8638 fő volt, elsősorban az alacsonyabb átoltottsággal rendelkező, nagy népességű országokban: Brazilia (1388), Indonézia (1383), Oroszország (783), Dél-Afrika (516), India (510 elhunyt).

Európában rendkívül magas a fertőzöttek száma több országban, Hollandiában, Nagy-Britanniában és Spanyolországban az előző hullám csúcsán látott értékek jellemzőek a jelenlegi hullámban is, ugyanakkor az elhunytak száma továbbra is alacsony, ami már vélhetően a védőoltások hatásának tulajdonítható. Nagy-Britanniában például december végén, amikor - a járvány felszálló szakaszában - legutóbb volt ilyen magas az új fertőzöttek száma, napi 500 haláleset történt, jelenleg 53 (7 napos mozgóátlagok).

Viágszinten összesen már 3,8 milliárd dózis vakcinát használtak fel.

(WEBBeteg összeállítás, forrás: koronavirus.gov.hu, worldometers.info)