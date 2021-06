106 új koronavírus-fertőzött, de még mindig 43 ezer a betegek száma

106 új fertőzöttet igazoltak Magyarországon a péntek reggel közzétett adatok szerint. 289 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 43-an vannak lélegeztetőgépen. Elhunyt 2 idős, krónikus beteg.

A friss adatok alapján az aktív fertőzöttek száma 42 851 főre csökkent. Az új esetek száma és a halálozások száma továbbra is csökkenő tendenciát mutat, legutóbb 2020 augusztusában voltak ennél kedvezőbbek a mutatók, míg az aktuálisan fertőzöttek száma a tavaly október végi adatokhoz hasonló, azaz a védelmi szabályok és az oltás nélkül még fennáll a megbetegedés esélye.

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli interjújában újra kérte a még be nem oltottakat, hogy éljenek az oltás lehetőségével. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a eeszt.gov.hu honlapon.



Új fertőzöttek száma Magyarországon

További országos és megyei szintű diagramok a koronavírus-járványról

A regisztráltak 92 százaléka kapta meg az oltást

A beoltottak száma 5 389 058 főre emelkedett, közülük 4 360 313 fő már a második oltását is megkapta. Ezzel a magyar lakosság 56%-a kapott legalább egy oltást, és 45%-os a teljesen beoltottak aránya. Eddig összesen 5 millió 393 ezren regisztráltak, közülük 92% már fel is vette az oltást. A 12-15 éves korosztályban eddig 40 ezren regisztráltak és 4 ezer gyermek már megkapta az oltást.

Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető.

Az alapvető védelmi szabályok továbbra is érvényben vannak

Minden olyan helyen továbbra is kötelező a maszk használata, ahol védettek és nem védettek zárt térben találkozhatnak, így a tömegközlekedés során és az üzletekben történő vásárláskor is kötelező a maszk használata.

A közterületen felállított kivetítőkön a szabadtéri meccsnézés nem minősül rendezvénynek, arra a vendéglátó teraszokra vonatkozó szabályok irányadóak. Ennek értelmében védettségi igazolvány nélkül is lehet ott tartózkodni, és élvezni a foci EB-t.

Dél-Amerikában terjed leggyorsabban a járvány

A járvány világszinten is visszaszorulóban van, azonban tegnap így is közel 386 ezer új esetet regisztráltak. Továbbra is magas az esetszám Indiában (62 409 fő), ám a lista élén elsősorban Dél-Amerika országai találhatóak. Braziliában 74 327, Kolumbiában 29 945, Argentinában 23 780 új fertőzöttet azonosítottak a worldometers.info gyűjtése alapján.

Az indiai vírusvariáns miatt Nagy-Britanniában ismét nő az esetszám, míg májusban átlagosan 2000 körüli esetszámokat mutattak a statisztikák, június 17-én egy nap alatt több mint 11 ezer új esetet azonosítottak.

A magyar turisták által is gyakran látogatott Horvátországban, Ausztriában, Olaszországban kedvezően alakulnak a járványügyi mutatók, és a tavaly nyári szintre süllyedtek az új esetszámok. Görögországban még mérsékelten kedvező a járványhelyzet: a tendencia csökkenő, ám a Magyarországhoz hasonló lakosságú országban jelenleg továbbra is 500-600 új esetet jelentenek a hatóságok.

(WEBBeteg, koronavirus.gov.hu)