1257 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 64 beteg

1257 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 359 574 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 64, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 11 968 főre emelkedett.

A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 241 472 fő, az aktív fertőzöttek száma 106 134 főre csökkent. 3793 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 254-en vannak lélegeztetőgépen. Eddig 145 257 fő kapott oltást, közülük 8135 fő már a második oltását is megkapta. Az eddig beoltottak többsége egészségügyi dolgozó, emellett már tízezer idősotthonban lakó és dolgozó oltása is megtörtént. Az oltás ütemét, gyorsaságát a vakcinák érkezése határozza meg.

A világon 98 728 154 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2 120 414, a gyógyultaké 54 410 178 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint vasárnap reggeli adatai szerint.

(koronavirus.gov.hu/MTI)