Koronavírus - 2 907 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 115 beteg

2 907 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 337 743 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 115 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 10 440 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, összesen 186 449 fő. Az aktív fertőzöttek száma 140 854 fő. 5 297 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 372-en vannak lélegeztetőgépen. Immár 25 kórházi oltóponton zajlik az egészségügyi dolgozók oltása, és fokozatosan megkezdődik az idősotthonok lakóinak és dolgozóinak oltása is. A járvány lassítása és a kórházak teljesítőképessége érdekében továbbra is érvényben vannak az eddigi védelmi intézkedések és Orbán Viktor miniszterelnök mai bejelentése értelmében február 1-ig érvényben is maradnak, valamint a középiskolákban is marad a digitális oktatás február 1-ig. Hatósági házi karanténban 20 865 fő tartózkodik.

Világszinten tegnap 820 796 új esetet jelentettek, a legtöbb új fertőzött továbbra is az Egyesült Államokban van (274 190 fő, összesen 22 132 045). Európában Oroszországból (23 541), Nagy-Britanniából (52 618) és Németországból (28 078) számoltak be a hatóságok a legtöbb új COVID-19-fertőzöttről.

(koronavirus.gov.hu, worldometers.info)