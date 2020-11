Több száz oltóközponttal készül Németország

A COVID-19 elleni több milliónyi dózis vakcina tömeges beadásának hatalmas kihívására időben fel akar készülni a német egészségügy, ezért decembertől kezdődően oltóközpontok százai nyílnak majd a német városokban (jelentette a Welt am Sonntag).

A Berlinben nyíló hat központ mellett – a 16 tartomány egészségügyi miniszterének tervei szerint – közigazgatási régiónként 1-2 központot hoznak létre a pandémia kezdete óta többnyire üresen álló nagy kiállítócsarnokok berendezésével. Folyik az átirányítható oltócsapatok toborzása, mivel a hatóságok abban bíznak, hogy a BioNTech minapi pozitív bejelentése nyomán hamarosan megkezdődhet a tömeges oltás.

Hirdetés

Kritikus a logisztika

Az Európai Unió már aláírta a 300 millió dózisra vonatkozó szerződését a több mint 90%-os védelmet jelentő vakcina két gyártójával (BioNTech és Pfizer). A német kormányzat azzal számol, hogy 2021 első három hónapjában megkezdődhetnek a tömeges oltások. Közben kritika fogalmazódik meg a német hatóságokkal szemben a nyilvánosságban – az a vád, hogy még nem dolgoztak ki terveket a vakcina szállításának kényes kérdése kapcsán. Wolfgang Albeck, a gyógyszerelosztásban élen járó cég (Trans-o-flex) vezetője úgy véli, egyelőre még Jens Spahn egészségügyi miniszter is figyelmen kívül hagyja a rájuk nehezedő hatalmas nyomást. Azt, hogy milyen hihetetlenül nehéz megfelelni annak a kihívásnak, hogy a vakcinát mínusz 70 Celsius-fokon tartsák a beadás pillanatáig.

A vakcináció ügye globálisan is sok kérdést vet fel

A vakcina szétosztását végző Paul Ehrlich Intézet elnöke, Klaus Cichutek viszont úgy véli, ők már felkészültek a feladatra. Több gyártóval állnak kapcsolatban, és egyre több alkalmazottat vesznek fel. Vezető virológusok mindeközben az oltási program jó megtervezésének fontosságára figyelmeztetnek, hiszen szerintük a teljes német lakosság vakcinációja 2022-ig is elhúzódhat. A Kühne + Nagel szállítmányozó, és az Accenture tanácsadó cég úgy számolt, hogy a világ népessége 75%-ának beoltásához, hogy minden érintett megkaphassa – néhány hetes eltéréssel – a két oltását, globálisan 15 milliárd adagnyi vakcinára van szükség. Elemzésük szerint az oltóanyag 52%-át (mintegy 65 ezer tonnát – ami 700 Boeing 747-es teljes rakományát teszi ki) légi úton, a többit szárazföldön kell célba juttatni.

Tovább A példátlan tömegű vakcinagyártás különös nehézségei

WEBBeteg

Fazekas Erzsébet, újságíró, Forrás: Germany to set up hundreds of vaccination centers from December: report (dw.com)