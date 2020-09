1070 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 8 beteg

1070 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 17 990 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 8 beteg, így az elhunytak száma 683 főre emelkedett, 4391-en pedig már meggyógyultak.

Az aktív fertőzöttek száma 12 916 fő. Az aktív fertőzöttek 41%-a, az elhunytak 58%-a, a gyógyultak 40%-a budapesti. 404 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 32-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 25 583 fő tartózkodik.



Ahogy az új fertőzések adatai is figyelmeztetnek, a járvány második hulláma zajlik Magyarországon. A kormány célja, hogy az ország működőképességét megtartsuk, és ne hagyjuk, hogy a vírus megbénítsa a mindennapokat, ezért a könnyen betartható, általános szabályoknak most még nagyobb a jelentősége. Tartsuk be a szábolyokat, és akkor együtt újra sikerülni fog!



Hétfőtől kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, a bevásárló központok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási irodákban is. Ugyancsak hétfőtől 23 óra után a vendéglátóhelyeket és szórakozóhelyeket be kell zárni.

Világszinten tegnap 291 222 új esetet jelentettek, a legtöbb új fertőzött továbbra is az Egyesült Államokban van (42 533 fő, összesen 6 967 403). Európában Oroszországból (6 065), Franciaországból (13 498) és Ukrajnából (3 240) számoltak be a hatóságok a legtöbb új COVID-19-fertőzöttről.

(koronavirus.gov.hu, worldometers.info)