Alig tíz év alatt megduplázódott a szifilisszel diagnosztizáltak száma

Folyamatosan nő a regisztrált nemi betegek száma Európában, azon belül Magyarországon is, például a szifilisszel diagnosztizáltak száma tíz év alatt megduplázódott - derül ki a Semmelweis Egyetem közleményéből.

Mint írták: a szexuális úton terjedő fertőző betegségek gyógyíthatók, már a HIV-fertőzés is jól kezelhető, kezeletlenül azonban akár súlyos egészségkárosodást is okozhatnak, így fontos az időbeni felismerésük.

Holló Péter, az egyetem bőr-, nemikórtani és bőronkológiai klinikájának igazgatója kiemelte: rendkívül fontos a szexuális úton terjedő fertőzések (angol rövidítésük alapján STD-k) mielőbbi felismerése és kezelése, ez a legfőbb eszköze a további terjedés elkerülésének.

A professzor elmondta, a méhnyakrák leggyakoribb oka a humán papillomavírus (HPV), de akár szájüregi daganatot is előidézhet. A szifiliszfertőzés nyomán hosszabb távon szív-érrendszeri, vagy idegrendszeri szifilisz alakulhat ki, de a kezeletlen gonorrhoeának, Chlamydiának is lehetnek késői szövődményei: nőknél kismedencei gyulladás és annak következtében akár meddőség, valamint ízületi gyulladások is kialakulhatnak.

Az országban a legnagyobb számban az Országos STD Centrumban diagnosztizálják és kezelik a szexuális úton terjedő fertőzéseket, de tünetmentes páciensek szűrővizsgálatát is végzik itt.

Tóth Béla, a centrum vezetője elmondta, hogy a központban diagnosztizált fertőzöttek száma évről évre nő. Gonorrhoea-t 2015-ben 197 betegnél diagnosztizáltak, 2024-ben már 341 esetben. A szifiliszes betegek száma ugyanezen évek összevetésében 218-ról 494-re nőtt. Az igazolt Chlamydia-fertőzöttek száma 2024-ben 101 volt, itt 2023-as összevetés áll rendelkezésre, akkor ez a szám 72 volt. Az LGV-vel (lymphogranuloma venereum) diagnosztizáltak száma továbbra is alacsony, de növekvő a tendencia: 2015-ben három, 2024-ben hét beteg volt érintett.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint Magyarországon csak a regisztrált gonorrhoeás esetek száma csökkent 2023 és 2024 között, 1304-ről 1218-ra. A szakértők szerint valószínűsíthető, hogy a nem regisztrált megbetegedések száma ennél lényegesen magasabb, és feltehetőleg nem csökken.

A szifilisz akár éveken át tünetmentes maradhat

Szifiliszt tavaly 1503 embernél diagnosztizáltak, egy évvel korábban 1157-nél, míg 2015-ben még csupán 617 esetben. Az igazolt Chlamydia-fertőzöttek száma 2024-ben 610 volt a 2023-as 590-nel szemben. Az LGV-vel fertőzöttek száma - legalábbis a diagnosztizáltaké - még alacsony, nem éri el a 10-et, de a tendencia növekvő.

A szakértők szerint a gonorrhoea és a Chlamydia esetében a fertőzöttek száma a valóságban a többszöröse lehet a statisztikai adatoknak.

Tóth Béla kiemelte: a nemi betegségek lappangási ideje nagyon különböző, míg például a gonorrhoea esetén mindössze pár nap, a szifilisz akár éveken át tünetmentes maradhat, és korai stádiumban nagyon fertőzőképes.

Holló Péter szerint a szexuális úton terjedő betegségekkel kapcsolatban a jelenleginél sokkal nagyobb tudatosságra lenne szükség. A szexuálisan aktívak nagy része azonban nincs tisztában a veszélyekkel és a fertőzés reális kockázatával. Ezt mutatja, hogy a nemi betegségek korántsem csak a fiatalokat érintik, a fertőzöttek száma minden korosztályban, mindkét nemnél emelkedik, a heteroszexuálisok között is.

Az egyetem közleménye kitért arra: a legújabb bizonyítékok arra utalnak, hogy a gonorrhoea fertőzés ellen keresztvédelmet nyújthatnak a meningococcus (gennyes agyhártyagyulladás) elleni oltóanyagok. Ennek magyarázata - írták -, hogy "a két betegségért felelős baktériumok közeli rokonok".

A Semmelweis Egyetem kutatóinak a témában készült vizsgálatokat összehasonlító elemzése és metaanalízise alapján az OMV vakcina kankó ellen mérsékelt, 30-40 százalékos hatékonysággal véd. A kutatók szerint érdemes megfontolni a meningococcus B elleni védőoltás beadását a szexuális betegségek szempontjából magas kockázatú csoportoknak, kifejezetten a gonorrhoea fertőzés rizikójának csökkentésére - írták.

Szűrés jelenleg a HIV, a szifilisz, valamint a hepatitis B és C fertőzésekre érhető el. A HIV és szifilisz szűrés Budapesten és országszerte elérhető térítésmentesen is - olvasható a közleményben.

