A CDC hivatalosan is megerősíti, hogy a lejelentett koronavírus okozta halálesetek ténylegesen koronavírus okozta halálozások

Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) még határozottabban szembeszáll azokkal a főként a közösségi médiában elterjedt pletykákkal, amelyek azt sugallják, hogy a koronavírus okozta halálesetek száma meglehetősen túlzó.

Az emberek félreértelmezik a halotti anyakönyvi kivonatban leírtakat - mondta a CDC halálozási szakértője. Trump elnök megosztotta twitteren azokat a közösségi médiában terjedő összeesküvés elméleteket, amelyek szerint azoknak a személyeknek, akikről azt állítják, hogy a koronavírus következtében hunytak el, csak kis százaléka halt meg ténylegesen a koronavírus-fertőzés miatt, és amik esetében az összeesküvés elmélet terjesztői a halotti anyakönyvi kivonatban felsorolt egyéb mögöttes halálokokra hivatkoznak.

Ez (vagyis az esetleges mögöttes halálokok felsorolása) azonban nem jelenti azt, hogy az adott beteg nem a koronavírus következtében hunyt el - mondta egy közleményben Bob Anderson, a CDC halálozási statisztikával foglalkozó vezetője.

„A COVID-19 megbetegedés következtében bekövetkezett halálesetek 94%-ában a COVID-19-en kívül más betegségeket is felsoroltak. Ezek között az okok között lehetnek olyan krónikus betegségek, mint például a cukorbetegség vagy a magas vérnyomás” - jelentette ki Anderson a CDC által a CNN-hez eljuttatott közleményben. „Csak a halotti anyakönyvi kivonatok 6%-a esetén szerepel a felsorolásban a COVID-19-megbetegedés egyedüli okként vagy betegségként” - egészítették ki a nyilatkozatot.

„A halál kiváltó oka az az állapot, ami elindította azoknak az eseményeknek a láncolatát, amelyek végül az adott személy halálához vezettek. Az összes olyan haláleset 92%-a esetében, amelynél a COVID-19-megbetegedés jelen volt, a COVID-19 szerepelt a halál kiváltó okaként.”

Más vezető egészségügyi tisztviselők, ideértve a Nemzeti Allergológiai és Infektológiai Intézet (National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID) igazgatóját, Dr. Anthony Faucit is, úgy nyilatkoztak, hogy a CDC halálozási statisztikái helytállóak, és kifejtették, hogy csak azért, mert a halotti anyakönyvi kivonaton más betegségek is fel vannak sorolva, az még nem jelenti azt, hogy azon betegségek egyike volt a halál kiváltó oka.

A többi betegség jelenléte azt jelzi az orvosok számára, hogy azoknál az embereknél, akik krónikus betegségekben szenvednek, nagyobb valószínűséggel alakul ki a COVID-19 súlyosabb lefolyása és nagyobb valószínűséggel következik be a halál a koronavírus következtében - jegyezte meg Anderson.

A halotti anyakönyvi kivontokban feltüntetve előfordulhatnak a vírusfertőzés következtében kialakuló akut állapotok is, mint például tüdőgyulladás vagy légzési elégtelenség.

A koronavírusos esetekről és halálozásról szóló jelentéseikhez független adatokat használó Johns Hopkins Egyetem szerint az Egyesült Államokban több mint 185 000 COVID-19 miatt bekövetkező haláleset történt 2020. szeptember 2-án késő délutánig.

A CDC adatai azt mutatják, hogy az USA-ban 2020. augusztus 22-ig 161 392 halotti anyakönyvi kivonatban szerepel a halál fő okaként a koronavírus.

Forrás: WEBBeteg

F. Zs., fordító; CDC official affirms coronavirus deaths really are coronavirus deaths (edition.cnn.com)