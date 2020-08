Koronavírus: hatodik hete nő az aktív fertőzöttek száma

Továbbra is nagyon fontos a fegyelmezettség, az éberség, az általános higiénés szabályok betartása. Erre figyelmeztet az is, hogy hatodik hete nő az aktív fertőzöttek száma.

Az aktív fertőzöttek száma május elején tetőzött, akkor meghaladta a 2 ezer főt, majd július közepére 500 fő alá csökkent, majd azóta ismét fokozatosan emelkedik, ma elérte a 940 főt.

Hirdetés

A járvány nem ért véget, ezért továbbra is nagyon fontos a fegyelmezettség

A beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása. Továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet, a maszkot viseljük az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön. Az együtt szórakozó fiatalokat kérjük, hogy ne igyanak közös üvegből, és ők is tartsák az általános óvintézkedéseket. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, baráti, családi és egyéb találkozókra, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. Ha mindezeket betartjuk, akkor el tudjuk kerülni a fertőzés továbbterjedését és a további korlátozó intézkedések bevezetését.

Fontos továbbra is odafigyelni a koronavírus tüneteire, amelyek közül a legismertebbek a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj. Emellett az új koronavírus fertőzés egyik jellegzetes tünete az íz- és a szaglásérzékelés zavara, vagy elvesztése, amely sokszor az egyetlen tünet.

Ha valaki a felsorolt tüneteket észleli magán, akkor kérjük, hogy maradjon otthon, ne menjen közösségbe. Háziorvosát ne személyesen keresse fel, hanem telefonon hívja fel. Ha a háziorvos telefonos kikérdezése alapján felmerül a koronavírus fertőzés gyanúja, de a tünetek alapján a beteg nem igényel kórházi kezelést, akkor otthoni karanténba kerül. Ha a tünetek súlyosak (pl. nehézlégzés, tüdőgyulladás), akkor a háziorvos intézkedik a beteg kórházi elhelyezéséről.

(koronavirus.gov.hu)