SARS-CoV-2 - Vírusnyomok a szennyvízben

A koronavírus már decemberben jelen lehetett Olaszországban, állítják az olasz Nemzeti Egészségügyi Intézet (ISS) szakemberei az egyes térségek szennyvizeiből vett minták elemzése alapján.

A mintákat értékelő tudományos eredmény megerősíti azt a nézetüket, hogy a virológiai oknyomozásban „stratégiai jelentősége” lehet a szennyvízvizsgálatnak. A műveletet korai detektálásnak tartják, aminek segítségével még azelőtt fény derülhet adott térségben a vírus jelenlétére, hogy a csak később diagnosztizált klinikai esetek alapján eljutnának ahhoz a felismeréshez, hogy a kialakult betegség minden bizonnyal a szóban forgó vírussal való megfertőződés következménye. Éppen a lehetséges időnyereség miatt alkalmazzák már több országban is ezt a módszert. Az ISS intézet azt tervezi, hogy júliusban a turisták látogatta üdülőhelyeken mintavételt (pilot study-t) indítanak a szennyvizek monitorozására. A projektet tovább bővítve 2020 végéig pedig úgynevezett nemzeti ellenőrző hálózatot fognak kiépíteni.

Az olasz tudósok tanulmányából mára tehát kiderült, hogy két vizsgált város (Milánó, Torinó) szennyvizében már december folyamán megjelent a koronavírus, jóval azelőtt, hogy az első igazolt esetekről tudomást szerezhetett a közvélemény. Az ISS egészségügyi intézet által közölt konkrét adatok szerint december 18-án a milánói és a torinói szennyvíz elemzése a koronavírus genetikai nyomait mutatta ki. Ez a megfigyelés egybevág más országokból érkező egyéb bizonyítékokkal, s mindezek alapján ma már bizton állítják: a vírus az eddig gondoltakhoz képest már jóval korábban a térségben „cirkulálhatott”.

Idézzük fel az idősort: kínai szakemberek az első igazolt eseteiket december végén jelentették, az első olasz betegről pedig február közepén jelentek meg hírek. Francia tudósok májusban léptek a nyilvánosság elé annak közzétételével, hogy bizonyos tesztminták utólagos vizsgálata alapján meg vannak róla győződve, hogy egy Párizs környékén december 27-én – akkori feltételezés szerint tüdőgyulladása miatt – kezelt beteg valójában koronavírusos volt. Az említettek mellett Spanyolországban (a Barcelona Egyetemen) is megjelent egy sokat eláruló tanulmány, ami alapján virológusok határozottan állítják, Barcelonában gyűjtött szennyvízben már január közepén megjelentek a koronavírus nyomai, azaz mintegy 40 nappal azt megelőzően, hogy a térségben az első helyi esetet igazolták volna. Később elemezték az előző hónapokból származó lefagyasztott szennyvízmintákat is, amelyekben a SARS-CoV-2-genom növekvő mennyiségben mutatkozott 2020. január eleje és március eleje között. (A kutatók ezután jóval korábbi: 2018. január és 2019. december között vett mintákat is megvizsgáltak. Az nem meglepő, hogy csaknem valamennyi minta negatív volt, viszont volt egy megdöbbentő kivétel. Nem tévedés, az Index egyik összeállításában jelent meg ez az adat: 2019. március 12-i mintában a genom jelenléte alacsony, ámde pozitív volt. Tehát SARS-CoV-2-genom már 2019 márciusában is kimutatható volt – közölték. Utaltak arra is, hogy a kutatók lehetségesnek tartják, hogy hasonló helyzet a világ más részein is előfordulhatott. Mivel a legtöbb COVID-19-eset az influenzához hasonló tünetekkel jár, lehetséges, hogy ezeket szintén influenzának vélték.)

Végül vissza az olasz tanulmányhoz: ez 40 szennyvízminta feldolgozásán alapul. A vizsgálati anyagot Észak-Olaszország több tisztítóművéből gyűjtötték 2019 októbere és 2020 februárja között. Az október-novemberben gyűjtött minták negatívak voltak, így a vírus még nem érkezhetett meg ide, foglalta össze az eredményeket Giuseppina La Rosa, az ISS vízminőség-szakértője. A Bolognából hozott mintákban viszont januártól kezdődően megmutatkozott a vírus. Az említett eredmények segítik a tudósokat jobban megérteni, hogy miként terjedt el a vírus Olaszországban, magyarázza La Rosa, hozzátéve, hogy a kutatás „ezzel nem azt sugallja, hogy szükségszerűen úgy találták, hogy itt van a fő átviteli lánc kiindulópontja. Azaz nem lehet azt állítani, hogy ezen szennyvíznyomok alapján egyértelműen azonosíthatóan az itteni legelső esetekből továbbgyűrűzve terjedt el a járvány az egész országban.”

Olaszországnak az első, nem behurcolt koronavírusos betegét Codognóban (Lombardia régióban) találták. A városka február 21-én lett „vörös zóna”. Kilenc másik lombardiai város, majd a szomszédos Veneto tartomány következett, márciusban pedig sor került az egész ország lezárására. A további fejlemények jól ismertek. Napjainkig csaknem 35 ezren haltak meg COVID-19 miatt Olaszországban (a Johns Hopkins Egyetem adatsora szerint június 29-én: 34.738 haláleset, az igazolt fertőzöttek száma: 240.310).

Magyarországon is elkezdődött a szennyvízminták ellenőrzése, jegyzi meg a fentiekre reagálva a webbeteg.hu szakértője. Dr. Ujj Zsófia Ágnes több külföldi vizsgálatra is utal, amelyek segítségével a szennyvízben kimutatható koronavírus jelenlétét kutatják. Erre az kínál lehetőséget, hogy – mint több eredmény is egybehangzóan igazolta az elmúlt időszakban – a SARS-CoV-2 széklettel, vizelettel ürülhet a szervezetből. Ennek alapján akár nagyobb esetszám igazolható e tesztelés révén – amennyiben matematikai és statisztikai módszerekkel végzik a következtetési próbát arra vonatkozóan, hogy adott vírusszám hány esetet jelenthet. Mindehhez persze megfelelő érzékenységű tesztre is szükség van, ezzel értékelhető a kapott eredmény.

Az adott szennyvízből megszabott időközönként mintát vesznek, abban meghatározzák a jelen lévő vírus-RNS-ek számát (más vírusok esetén is sikerrel végeztek hasonló vizsgálatokat korábban). Az RNS-meghatározás ugyanazzal a PCR módszerrel történhet, mint amelyet az egyének vizsgálatakor jelenleg is alkalmaznak. A PCR a vírus-RNS-t mutatja ki, tehát csak akkor lehet pozitív az eredmény, ha az egyén fertőzött, ha hordozza a vírust. Napjainkban ez a legpontosabb kimutatási eljárás, a PCR segítségével ugyanis már napokkal az esetleges tünetek megjelenése előtt igazolható a vírusfertőzés. Mint azt a webbeteg.hu szakértője már említette, több vizsgálat egyértelműen igazolta, hogy koronavírus megjelenhet a székletben, ritkábban a vizeletben is, de ez csak esetleges lehetőség, mert nincs tudományos bizonyíték arra, hogy ez minden esetben meg is történik. Ezért a vírus kimutatására egyelőre a garatnyálkahártyáról történő mintavétel számít mindenkinél a lehető legkorábban diagnózist adó módszernek.

WEBBeteg

Fordította: Fazekas Erzsébet, újságíró; Forrás: Coronavirus was already in Italy by December, waste water study finds (bbc. com)

Orvos szekértő: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus