Egy tanulmány szerint a hőmérséklet és a szélességi fok nem függ össze a COVID-19 terjedésével

Egy, a kanadai orvostársaság szaklapjában (CMAJ) közzétett több országra vonatkozó tanulmány szerint úgy tűnik, hogy a hőmérséklet és a szélességi fok nem függ össze a 2019-es koronavírus okozta megbetegedés (COVID-19) terjedésével, ugyanakkor az iskolák bezárásának és az egyéb közegészségügyi intézkedéseknek kedvezők a hatásai.

„A COVID-19-járvány globális adatainak felhasználásával tanulmányunk fontos, új bizonyítékkal szolgál arra vonatkozóan, hogy ezek a közegészségügyi beavatkozások csökkentették a járvány növekedését” – nyilatkozta Dr. Peter Jüni, a torontói St. Michael Kórház, valamint a Torontói Egyetem Egészségpolitika és Menedzsment Intézetének munkatársa.

A kanadai tanulmányban 144 geopolitikai területet – Ausztráliában, az Egyesült Államokban és Kanadában található államokat, tartományokat, valamint a világ számos országát – és összesen több mint 375 600 igazolt COVID-19 esetet vizsgáltak. Kínát, Olaszországot, Iránt és Dél-Koreát kizárták a kutatásból, mivel a vírus terjedése vagy visszaszorult, mint például Kína esetében, vagy az elemzés készítésével egy időben a járványkitörés épp a csúcsán volt, mint például a többi ország esetében. Annak érdekében, hogy megbecsüljék a járvány növekedését, a kutatók összehasonlították a 2020. március 27-i esetszámokat a március 20-i esetszámokkal, illetve meghatározták a szélességi fok, a hőmérséklet, a páratartalom, az iskolák bezárásával és a tömegrendezvényekkel kapcsolatos korlátozó intézkedések és a fizikai távolságtartás hatásait a március 7. és 13. közötti járványidőszakban.

A kutatás eredményei

Az időjárásnak, klímának lehet szerepe?

A kutatók szinte semmilyen összefüggést nem találtak a szélességi fok vagy a hőmérséklet és a COVID-19-járvány terjedése között, és csak gyenge kapcsolatot állapítottak meg a páratartalom és a terjedés lassulása között. Az eredmény – azaz, hogy a melegebb időjárásnak nem volt hatása a járvány terjedésére – meglepte a szerzőket.

„Előzetes vizsgálatot folytattunk le, ami arra engedett következtetni, hogy mind a szélességi fok, mind a hőmérséklet szerepet játszhat” – mondta Dr. Jüni. „Mikor azonban sokkal szigorúbb feltételek mellett megismételtük a vizsgálatot, ellentétes eredményt kaptunk.”

A közegészségügyi beavatkozások valóban fontosak

A kutatók azt is megállapították, hogy a közegészségügyi intézkedések, beleértve az iskolák bezárását, a fizikai távolságtartást és a nagyobb összejövetelekre vonatkozó korlátozásokat, hatékonynak bizonyultak.

„A nyár nem fog ennek véget vetni” – mondja Prof. Dionne Gesink, a kutatás társszerzője és a ’Dalla Lana’ Közegészségügyi Iskola epidemiológus szakorvosa. „Fontos, hogy az emberek tudjanak erről. Másrészről, minél több közegészségügyi beavatkozást hajtottak végre egy területen, annál nagyobb volt a hatás a járvány növekedésének lassítását illetően. Ezek a közegészségügyi beavatkozások valóban fontosak, mivel jelenleg csak ezek hatásosak a járvány lassítása céljából.”

A szerzők megjegyezték, hogy a kutatásnak számos korlátja volt, úgymint a tesztelési eljárások különbözősége, valamint a COVID-19 esetek valós arányára és a fizikai távolságtartás betartásának mértékére vonatkozó becslési nehézségek.

WEBBeteg

Forrás: F. Zs., fordító; Canadian study finds temperature, latitude not associated with COVID-19 spread (sciencedaily.com)

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus