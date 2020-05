A HIV megelőzése

A HIV-fertőzés a lakosság körében még manapság is az egyik legfélelmetesebb betegségnek számít. Amennyiben valakinél megállapítják, hogy HIV pozitív, a kombinált terápiát minél hamarabb el kell indítani a kedvezőbb kimenetel érdekében.

Számolni kell azonban a terápiában alkalmazott szerek jelentős mellékhatásaival, amely megnyilvánulhat a zsírszövet végleges átrendeződésében, májkárosodás, esetleg bőrkiütések formájában. Mit lehet tenni a megelőzés érdekében?

Kik a veszélyeztetettek?

A fertőzés elsősorban szexuális úton terjed, fertőzött nemi váladék közvetítésével, de fertőzött vérrel is átvihető. Utóbbi leggyakrabban a drogfogyasztók közös tű- és fecskendőhasználata során következik be, de előfordulhat egészségügyi dolgozók fertőződése is szúrásos balesetek kapcsán.

Az esetek többségében nemi úton történik a fertőződés, ennek megfelelően a legveszélyeztetettebbek a partnerüket gyakran váltogató heteroszexuálisok, a homo- és biszexuális férfiak, az intravénás kábítószer-élvezők és szexuális partnereik, a prostituáltak és klienseik, valamint azok partnerei - ők együtt alkotják az úgynevezett rizikócsoportokat.

Hogyan előzhető meg a HIV-fertőzés?

A HIV-vírus megelőzéséről rengeteg edukációs kampány készült az utóbbi időben. Nem véletlenül, hiszen a megelőzés a leghatékonyabb módja az egészségmegőrzésnek. Amikor már elszaporodott a vírus a szervezetünkben, a visszaszorítására irányuló kezelés is nehezebb, illetve egy életen át tartó folyamat (akárcsak egy cukorbetegséggel élő ember esetében is).

Óvszerhasználat

Az első és legfontosabb prevenciós lehetőség, ha minden együttlétnél használunk gumióvszert. Azon kívül, hogy a nemkívánt terhesség is megelőzhető vele, kb. 90 százalékban megvédi mindkét felet a szexuális úton terjedő betegségektől.

A drogok kerülése

A másik legfőbb megelőzési mód az intravénás drogok használatának elkerülése. A tű külső és belső felszínére odatapadt vérsejtek minden beszúráskor fertőzhetnek (még ha nem is látszik vér a fecskendőben). Azonkívül, hogy törvényileg is büntetendő a kábítószer-fogyasztás, hatalmas fertőzésveszélyt is jelent.

Szexuális szabadosság kerülése

A szexuális kapcsolatok mindig magukban hordozzák a nemi úton terjedő betegségek lehetőségét. A kölcsönösen monogám és kiegyensúlyozott párkapcsolat mellett ennek az esélye csökkenthető. Azonban bizonyos együttlétekkel hatalmas kockázatot vállalhat, amely magában hordozza akár a hepatitis B-, akár a HIV-fertőzés kockázatát.

A prostituálttal történő közösülés még rendszeres orvosi ellenőrzés mellett is hatalmas kockázathordozó. Szintén veszélyforrást jelenthet a biszexuális partner, illetve a gyakori partnercsere is. Különösen óvatosnak kell lennünk, ha intravénás droghasználóval létesítünk szexuális kapcsolatot.

Nincs védőoltás ellene

A Hepatitis B elleni védőoltás javasolt az egészségügyi dolgozóknak, a művesekezelésben részesülőknek, illetve a szexuális partnerüket gyakran váltogatók számára is. A HIV-vírus ellen azonban még nincs védőoltás, ezért a legtöbbet a megelőzéssel tehetjük egészségünk megóvásáért. Ha monogám kapcsolatban is élünk, nem árt évente egyszer résztvenni egy anonim szűrővizsgálaton.

Tartsuk be a megfelelő óvintézkedéseket, ugyanis a HIV-vírus esetében elég egyszer megfeledkeznünk ezekről a szabályokról ahhoz, hogy HIV-fertőzöttséget állapítsanak meg nálunk.

Mi is a PrEP?

A magyar orvosok is csupán 1-2 éve hallottak először arról, hogy gyógyszeres kezeléssel meg lehetne előzni a HIV-fertőzést. A PrEP tulajdonképpen a pre-expozíciós profilaxis kifejezés rövidítése, amely a HIV vírusnak kitett emberek megelőző kezelését jelenti. A PrEP gyógyszer alkalmazása során a HIV-negatív emberek megelőzésképpen rendszeresen szedhetik ezt a gyógyszert, hogy megvédjék magukat a fertőzéstől. Ez hatalmas előrelépést jelenthet a megelőzésben.

Forrás: WEBBeteg

Gorzsás Anita, újságíró; aidsinfo.nih.gov

Lektorálta: Dr. Bodnár Edina, bőrgyógyász