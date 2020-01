Az alvászavarról keveset szólnak a férfiak, mégis megszenvedik

Nincs olyan nap, hogy ne hallanánk a környezetünkben valakitől: a fronthatások, a telihold, a túl meleg vagy túlságosan hűvös, esős idő miatt rosszul aludt. Ezzel nagyjából el is intézzük a kialvatlanság témakörét. Csakhogy a háttérben mindig van valamilyen probléma, esetleg betegség, és a tartósan rossz alvás és alvásminőség megoldásához orvosi segítség kell.

Valami komolyabb kiváltó ok minden esetben megbújik az életünkben, amiért nehezen vagy nyugtalanul alszunk el, és gyakori felébredéssel telik el a mélyalvásra „kitalált” éjjeli pihenőnk. Jó esetben ekkor töltődik fel a szervezetünk energiával, bizonyos mértékben a méregtelenítés is ekkor történik, és az egész napos munkát, stresszt, túlhajszoltságot kellene jólesően elengedni az ellazult, mély alvással. Továbbá alvás közben növekedési hormonok termelődnek, ami a szövetek regenerálódásához szükséges, s ilyenkor jönnek létre az „újabb” életerős vörösvérsejtek.

Máris döbbenetesebb a helyzet, ha a kutatók felmérését olvassuk, miszerint hazánkban a felnőtt lakosság felét sújtja a kóros álmatlanság, rossz alvás, ami a férfiakat hatványozottabban érinti. Akkor is, ha ők hamarabb elalszanak és kevesebbet pihennek, mint a nők. Utóbbiakat nyugtalanító, napi gondolataik és gondjaik, valamint párjuk horkolása nem engedi békésen aludni.

Hirdetés

Életünk legalább egynegyed részét alvással töltjük, amikor a szervezetünk takarékos üzemmódra kapcsol és elenged minden kínzó problémát. Ez lenne az ideális, csakhogy már a fiatalok sem képesek a nyugtalanító gondolataikkal könnyedén elaludni. Az életkor előrehaladtával pedig nemcsak csökken az alvásigény, de romlik is az alvás minősége. A férfiaknak is minimum nyolc óra alvásra lenne szükségük, optimális esetben a kilenc óra sem tekinthető túlzottnak. Erre azonban kivételes esetben kerül sor, mivel a napi hajsza után este ágyba térő férfi némi olvasás vagy tévézés, zenehallgatás után hamar elalszik, de legtöbben 6-7 óránál többet nem tudnak pihenni. Ahogy mondják: „Kilöki őket az ágy.”

Van, aki ennél is kevesebbet alszik, és mégis remekül bírja a napi munkát, s minden más feladatvégzést. Mások a kevés és rossz minőségű alvás mellett azonban kimerültek, ingerültek, idegesek, türelmetlenek lesznek, figyelmük szétszórt lesz, és sokkal csekélyebb a fizikai és szellemi teherbíró képességük, mint pihent társaiknak. A tartós kimerültség azonban rövid időn belül a teljesítmény csökkenéséhez, hibák ejtéséhez, lehangoltsághoz, a környezettől való elzárkózáshoz, gyakorta depresszióhoz vezethet - tájékoztat dr. Novák Tamás neurológus szakorvos.

Miben más a férfiak alvászavara a nőkéhez képest?

Az feltétlenül megegyezik, hogy egyik nemet sem kíméli a rettegett alvászavar, és annak kínzó hatásai. Az alvási apnoé szindróma főként a férfiakra jellemző, míg az álmatlanság, az aggodalmaskodó gondolatokon való töprengés, a lazításra való képtelenség, és a nyugtalan láb szindróma a nőkkel fordul elő gyakrabban. Alapvetően viszont a férfiak vezetnek az alvászavarok terén, ami azzal magyarázható a nemzetközi és hazai kutatások szerint is, hogy köztük sokkal több a túlsúlyos, elhízott ember, amihez ha rendszeres dohányzás, alkoholfogyasztás, túlzott stressz társul, sürgős segítségért kell folyamodni.

A horkolás azonban, ha tartós és kezeletlen marad, komoly egészségkárosodáshoz vezethet a férfiak életében. Ha ehhez orrsövényferdülés, nagyobb orrmandulák, netán túlzott alkoholfogyasztás, vagy túlhajszoltság is párosul, a horkolásnak szinte sosem lesz vége. A rossz alvás ráadásul kihat a férfiak szexuális életére is. Egy amerikai szaklapban olvastam, hogy az alvás értelemszerűen a hormonháztartásra is hatással van, így az alvásmegvonástól szenvedő férfiak ötven százalékánál kórosan alacsony a tesztoszteronszint - emeli ki a szakember.

A hétvégi pótalvás a szervezet számára szükséges bioritmus egyensúlyát nem pótolja. Így a több műszakban dolgozó férfiak mindegy, hogy gépsoron tevékenykednek vagy portások, operáló, ügyeletben lévő orvosok vagy ápolók, kimerítő a szervezetük számára ez az "összevisszaság", amit ha képes megszokni a szervezet, meghálálni nem fogja soha. Nem véletlen a déli népek okos találmánya, az ebéd utáni szieszta, amikor is a 45 percnyi pihenő, relaxáció csodákra képes. Életmentő lehet. Erre nekünk még sokat kell várnunk sajnos.

Ez a cikk is érdekelheti Önt! Az alvászavar és típusai

A férfiakra inkább jellemző a késői evés, dohányzás, internetezés vagy épp edzőteremben való sportolás munka után.

Nem vagyok a sportolás ellen természetesen, magam is szeretek kerékpárral közlekedni, de azt tudni kell, hogy a késő estébe nyúló sportolás nem tesz jót a szervezetnek, mert megnöveli az adrenalin szintet, így az elalvás sem egyszerű. Ilyenkor viszont sokan még olvasnak vagy beülnek a tévé elé, netán megnézik a napi privát üzeneteiket a neten, isznak egy pohár sört vagy vörösbort, nassolgatnak, s máris régen elmúlt éjfél. Reggel pedig a dolgozó embereknek általában 6-7 óra körül csörög a vekkerük, másoknak korábban is. Így aztán ki lehet számolni, hogy mennyit tudott aludni a családfő, amiért senki nem hibáztatható, s az is egyértelmű, hogy fáradt, ingerlékeny lesz egész nap, és kevéssé tud jól koncentrálni a munkájára. Este pedig morcosan vacsorázik, tusol, és beesik az ágyba - tudjuk meg dr. Novák Tamástól.

Miért tekintik a férfiak rémének, mumusának az alvási apnoét? S ha aggódnak, miért nem fordulnak időben szakorvoshoz?

A férfiak többsége alapból azt gondolja, hogy orvoshoz csak a gyenge ember jár, a vagány fickók mindent kibírnak, nem nyafognak. No, ebben nagyot tévednek, mert ha egészségügyi panaszunk van, és az tartóssá válik, s aggodalomra ad okot, orvoshoz kell fordulni mielőbb. Nem hókuszpókuszokkal kísérletezni, hanem minél előbb megtalálni a probléma okát, és a gyógymódot. Az alvási apnoé sajnos már fiatalkorban megjelenhet, amiről ha álmában nem is szerez tudomást a páciens, előbb-utóbb valaki figyelmezteti erre. Ebben az alvási állapotban ellazulnak a légző izmok, így a felső légúti szakasz több alkalommal beszűkül vagy összezáródik. Ez nagyon veszélyessé válhat.

Önmagában az a tény, hogy az alvó ember ilyenkor minimum tíz másodpercig nem jut oxigénhez, erős aggodalomra ad okot. Amikor pedig az agy érzékeli a levegő hiányát, a férfi felébred, s hirtelen azt sem tudja, hogy hol van és mi történik vele, de mindenképpen egy riadt állapotot eredményez az, ami tudtán kívül történt. Ha szerencséje van, és képes visszaaludni, mert egyébként nem rossz alvó, akkor ez a folyamat ötvenszer is megismétlődhet az éjszaka folyamán. Ennek az lesz az eredménye, hogy az örökös felébredéstől nem alakul ki a mélyalvás, azaz a pihentető, nyugtató éjszaka így semmivé vált.

Sokan rászoknak az enyhe altatóra, mert nem bírták a párjuk horkolását elviselni és a heteken át tartó kimerültséget.

Valóban, sokszor a beteg nem is tud arról, hogy alvási apnoéban szenved, nem emlékszik az eget rengető, idegesítő horkolására, de a reggeli szájszárazság, a fejfájással történő ébredés, a gyomorsav visszaáramlása a nyelőcsőbe, a napközben jelenlévő bódultság, koncentrációzavar mind annak a jele, hogy az alvási gondja orvoslásra szorul. Ezt speciális alvásambulanciákon végzik az alvás vizsgálatra specializálódott neurológus kollégák. Különféle műszeres méréseket végeznek, ami alapján elemezhetővé válik a beteg valódi alvási problémája, és a gyógykezelésének módja.

A kivizsgálást, mely egy éjszakai bent alvással végezhető az egészségügyi intézményben, akkor javasolt elindítani, ha három hétnél tovább tart a fentebb elmondott állapot. A teszt értékelése után és más kisebb vizsgálatokat követően lehet felállítani a diagnózist és a gyógymódot.

Melyik életszakaszban kezdődik a férfiak rosszabb minőségű alvása, az éjszakai felébredések sorozata?

Ötven év felett ez igen sok férfit érintő probléma, akiknél többnyire más egészségügyi kórsággal is számolni lehet. Az alvási zavar estén, amikor a horkolás során az agy nem kap elegendő oxigént, előbb-utóbb a keringés is veszélybe kerül, és idő előtt megjelenhetnek a szív-, és érrendszeri betegségek, feltéve, ha a túlsúlyos állapot-, és az egyéb szervi elváltozások miatt ez még meg nem történt.

Megnyugtató lenne, ha a férfiak bátorságukat összeszedve a háziorvosukhoz fordulnának előbb, majd ha súlyosabb a helyzet, neurológiai beutalót kérnének. Ráadásul léteznek olyan enyhe, korszerű altatók, melyekre nem kell rászokni, de a nyugodt alvást úgy biztosítják, hogy másnap a páciens nem ébred fáradtan, kimerülten, labilisan. Ráadásul a koncentrálást sem zavarja munka közben. Inkább ez, mint egy korai infarktus, agyvérzés, magas vérnyomás, cukorbetegség.

Ha pedig túl nagy teher nehezedik a férfira, csoportosítsa át a napi teendőit, vállalásait a lehetőségekhez képest, s ne higgye azt, hogy a túlhajszoltság mindig egyenesen arányos az elismeréssel és a sikerrel. Ha pedig valaki már több lábon áll, nincsenek anyagi gondjai sem neki, sem a családjának, vagyis élhető életet élnek, az egészség megóvása érdekében érdemes lassítani. Így a stresszt, a rejtett szorongást is csökkenteni lehet.

Ha nem megy önsegítő ellazulással, a szakemberek, pszichológusok ebben is szívesen segítenek. A jó és kiegyensúlyozott alvást minden férfinak – és persze nőnek is - a saját érdekében minél hamarabb vissza kell nyernie – zárta gondolatát dr. Novák Tamás, neurológus szakorvos.

Az alvászavarok jellemzői Az elalvás nehézsége, a korai ébredés, a visszaalvás képtelensége, a felületes alvás, az éjszakai ébrenlét, a bárányszámolás, a nappali alvásrohamok, amikor a páciens képtelen nyitva tartani a szemét, s koncentrálni, alvási lábrángás, nyugtalan láb szindróma, érzékcsalódás, horkolás, fogcsikorgatás, alvajárás, bevizelés. Fontos a kényelmes, testbarát alvóruha, pizsama, ki mit visel szívesen, a férfiak számár a laza, a comb hajlatokat, és a heréket nem összeszorító alsó ruházat - de ma már annak mellőzése sem tilos -, sőt kellemesebb úgy az alvás. Szét kell nézni a hálószobában, ahol a tisztaság, a friss levegő, a portalanítás, a tiszta ágynemű, kényelmes ágybetét, párna, takaró nélkülözhetetlen, s hozzájárulnak a jobb alváshoz. Ne aludjunk nagy melegben, de ne is fázzunk, legyen kellemes a komfortérzetünk. Házi kedvencet nem egészséges az alvó ágyunkba vinni, főként nem vele aludni. Ez egy rossz és helytelen, szeretetpótló szokás, ráadásul bármikor felébredhet a gazdi a kutyája vagy macskája mocorgására. Ugyan így ne szoktassuk anya és apa közé a hitvesi ágyba a csemeténket, mert annak rossz alvás, és egyéb, házasságot kikezdő hatása lehet.

Forrás: WEBBeteg

Balogh Mária, újságíró

Szakértő: dr. Novák Tamás, neurológus szakorvos