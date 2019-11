Miért hasznos a triggerpont masszázs férfiaknál?

Az izomfájdalmakat gyakran a nagyobb izomcsoportokon belül, az izom és kötőszövet határán elhelyezkedő, megkeményedett, feszes kötegben található, tapintásra vagy nyomásra érzékeny úgynevezett triggerpontok okozzák.

Ezek a bőr alatt elhelyezkedő apró csomók általában nem okoznak kellemetlenséget, ám időnként különösen érzékennyé válhatnak és érintés vagy nyomás hatására a beteg lokális, vagy az adott triggerponthoz tartozó távolabbi testrészen jelentkező kisugárzó tartós fájdalmat érezhet. Ha sok triggerpontja van, az intenzív krónikus fájdalmat és myofascialis (izomköteg) fájdalom szindrómát okozhat, emellett nem ritkán az érintett izmok mozgástartománya is beszűkül.

Mai tudásunk nem ad magyarázatot arra, hogy egyes triggerpontok miért okoznak fájdalmat, míg mások csak egyszerű izomcsomók. Feltételezik, hogy a megkeményedett izomrostok (triggerpontok) nyomják a véredényeket, ezzel pedig korlátozzák az izomszövet vérellátását, így az adott ér által ellátott területen oxigén-és tápanyaghiány jelentkezik. A fájdalom és görcs oldására éppen oxigénre és tápanyagokra lenne szükség, ezek azonban nem jutnak el az izomba a görcs okozta csökkent keringés miatt. A fájdalom erősödik és egy olyan ördögi kör alakul ki, amit nagyon nehéz megszakítani.

Triggerpont terápia

Ha Önnek fájdalmas izomcsomói, érzékeny triggerpontjai vannak, ne essen kétségbe, ezek jóindulatú elváltozások és az egészségére nézve nem jelentenek komoly veszélyt. A triggerpont kezelés előtt vizsgáltassa ki, hogy panasza mögött nem áll-e valamilyen veszélyes elváltozás. A triggerpont terápia célja az izmok keringésének javítása, a triggerpontok felismerése és feloldása. Erre a masszázs mellett leggyakrabban az ultrahangos és/vagy elektromos stimulációt, illetve a száraz tűvel történő kezelést alkalmazzák.

A triggerpont masszázs során a felszíni izmokban található triggerpontokat megpróbálják kíméletesen szétmasszírozni, vagy a triggerpontra rövid ideig tartó, közvetlen nyomást gyakorolva ideiglenesen leállítják a keringést a szövetben. Ez növeli a szövetben a nitrogén-monoxid mennyiségét, mely hatására a mikrokapillárisok megnyílnak, ami fokozott véráramlást eredményez. A nyomás, illetve a környező izmokat lazító masszázs csökkenti a feszültséget az izomban és a szomszédos szövetekben, ami megszakítja a fájdalom-görcs-fájdalom ciklust.

Noha mindkét módszer kellemetlen vagy fájdalmas lehet, hosszú távon sikeresen fokozzák a vérkeringést, csökkentik a csomó méretét, így az általa okozott panaszokat is. Az eredményhez szükséges időt általában a triggerpontok mérete és száma határozza meg.

Hol alkalmazható?

A triggerpontok a test bármely részén előfordulhatnak, de a leggyakoribbak a trapézizom, a derék- és combizom, valamint a vádli területén.

Az urológiai-, vastagbél- és medencefájdalomtól szenvedők 85%-ában azonosíthatók a medencefenéken izomköteg-triggerpontok vagy kontrakciós izomcsomók és összefüggésbe hozhatók az ezekkel a szindrómákkal kapcsolatos tünetek egy részével.

Medencefájdalom - Férfiaknál bármely életkorban előfordulhat medencefájdalom, melyet többek között okozhat sportsérülés, baleset, sérv vagy hasi műtét, gasztrointesztinális probléma, szexuális trauma, a medencerégió rákjának kezelése, rossz testtartás, hosszú ideig tartó, kemény felületen történő ülés vagy kerékpározás is.

A férfi medence hajlamos a gyulladásokra, krónikus feszülésre, medenceszervi betegségekre, melyek túlterhelést okoznak a medence izmaiban és kötőszöveteiben és diszfunkcióhoz vezethetnek. A férfi medencefenék rendellenességei közé tartozik a vizeletinkontinencia, a sürgős/gyakori vizelési inger, a vizeletvisszatartás, a széklet inkontinencia, a székrekedés és a szexuális diszfunkció is.

Sok esetben a férfiak medencefájdalma hátterében nem bakteriális prosztatagyulladást állapítanak meg, ahol a fájdalom a gáton, herezacskóban, a végbélben, a pénisznél vagy a has alsó részén jelentkezhet, és a combokra, keresztcsontra és farokcsontra is kisugározhat. Kutatások szerint a krónikus prosztatitisz és krónikus medencefájdalom szindrómák kb. 50%-ában a medencefenék izmainak is szerepe van. A Stanford University által végzett kutatás és több tanulmány szerint is a krónikus prosztatagyulladásban szenvedő férfiaknál a triggerpont masszázs egyéb relaxációs technikákkal alkalmazva már 4-6 alkalom után jelentősen csökkenteti a fájdalmat és húgyúti diszfunkciót és javítja az életminőséget.

Szexuális diszfunkció - A férfiak hajlamosak a téma kényessége miatt figyelmen kívül hagyni vagy elkerülni a probléma kezelését, ami tovább súlyosbíthatja a helyzetet. A maszturbáció, erekció, ejakuláció alatti és/vagy utáni fájdalom hatékonyan kezelhető külső és belső triggerpont masszázzsal, medenceizom tornával.

Húgyúti rendellenesség - A gyakori vizelés, a húgyhólyag teljes kiürítésére való képtelenség, a pénisz- vagy hólyagtáji fájdalom igen zavaró lehet. A férfiak prosztata- és hólyag panasza hátterében állhat a medencefenék izomzatának működési zavara vagy az ingerlékeny hólyag is. A medencefenék izomzat feszülése csökkenthető triggerpont terápiával is.

Gasztrointesztinális rendellenességek - A táplálkozás, hidratálás, az izmok koordinációja és a légzés is részt vesz az egészséges székletürítésben. A székrekedés puffadáshoz, a szervek csökkent mobilitásához és a medencefenék izomműködésnek a beszűküléséhez vezet, a feszültség károsíthatja az emésztési folyamatot. Triggerpont masszázs, manuálterápiás gyakorlatok segítségével mindez javulhat.

Derék- és farokcsontfájdalom - A gerinc mentén bárhol jelentkező fájdalom akadályozhatja a mindennapi tevékenységek elvégzését. Rossz testtartás, a törzsizmok gyengesége, hirtelen mozdulat vagy ismétlődő feszülés is okozhatja. Fizikoterápiával, az izmok erősítésével és triggerpont masszázzsal enyhíthetők a panaszok.

A triggerpont kezelés és egyéb relaxációs mószerek alkalmazása csak a beteg kivizsgálását követően, a megfelelő orvosi diagnózis és kezelés mellett alkalmazható kiegészítő terápiaként. Ugyanakkor ígéretes eredménnyel alkalmazzák számos krónikus fájdalom, enyhítésére. Az izmok rendszeres nyújtása és a testmozgás rendkívül hasznos a triggerpontok kialakulásának elkerülése érdekében, akárcsak az egészséges, kiegyensúlyozott étrend és a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása.

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító, verywellhealth.com, verywellhealth.com, springer.com, paincareclinic.com, emhphysicaltherapy.com

Lektorálta: Dr. Szanyi Andrea, belgyógyász, háziorvos, geriáter