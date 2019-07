Minden második férfi potenciazavarral küzd negyven év felett

Felmérések, tanulmányok sokasága igazolja, hogy a világon minden második negyven évnél idősebb férfi küzd merevedési problémával, vagyis százmilliókat érint a szexuális együttlét élvezetét, minőségét nagyban csökkentő funkciózavar, az erektilis diszfunkció.

A betegség kialakulásának az oka a szakemberek számára is nehezen meghatározható, mivel a különböző testi és lelki megbetegedések különböző úton váltják ki a merevedési panaszokat. A rizikófaktorok sorába tartozik a neurológiai, idegrendszeri betegségek bármely kórképe, illetve a gyógyszerek mellékhatása, a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri problémák, a rendszeres alkoholfogyasztás vagy alkohol-, drogfüggőség, a dohányzás, a cukorbetegség és a prosztatagyulladás. A merevedési zavar a lehető leghamarabb igénybevett szakszerű segítséggel orvosolható, akkor is, ha a férfiak köztudottan nem szívesen fordulnak orvoshoz. Érdemes tudni, hogy az urológus, az andrológus és a szexuálpszichológus, ha nem is teljes mértékben, de jó eséllyel képesek segíteni a páciensek problémáján.

Potenciazavar A potencia- vagy merevedési zavart idegen elnevezéssel erektilis diszfunkciónak is hívják. A hímvessző ugyan képes a merevedésre, de annak mértéke vagy időtartama nem jelent elegendő örömérzetet mindkét fél számára a kiegyensúlyozott szexuális élethez. A kiváltó októl függően az erekció zavara lehet átmeneti vagy krónikus. A merevedési problémák az életkor előrehaladtával válnak gyakoribbá. Nem ritka az sem, hogy a fiatalabb férfiak épp a teljesítménykényszer okán vagy a korai magömlés – a férfi szándéka ellenére nem tudja megfelelően kontrollálni a magömlésének az idejét, ami a hüvelybe hatolás előtt vagy rögtön utána következik be – miatt csupán percekre képesek a szexuális együttlétre vagy egyáltalán nem, ami a nő számára a tartós örömtelenség érzését váltja ki. Másoknak a genetikai adottságuk olyan – a hímvessző kicsiny mérete vagy szokatlan, a normálistól eltérő alakja, amiről nem tehet a férfi –, ami szinte alkalmatlanná teszi a nemi szervüket a merevedésre, s arra, hogy behatoljanak a nő hüvelyébe. Léteznek speciális implantátumok, kisebb operációval korrigálható péniszműtétek, melyekről csakis a szakorvossal egyeztetve, a kivizsgálások sora után lehet álláspontot foglalni és dönteni. Ugyanez vonatkozik a vákuumos módszerre is. A belgyógyász, az urológus, a kardiológus szakvéleménye meghatározó.

Dr. Varga Gyula urológus, szexuálpszichológus főorvossal a férfiak egyik legnagyobb rémálmáról, a merevedési zavarokról, s azoknak okairól, lehetséges korrekciójáról beszélgettünk.

- A szexuális együttlét nehézségei, a kudarcélmények a nőt és a férfit is érintik, így mindenképpen beszélni kell a problémáról, és egyik fél sem tehet úgy, mintha nem létezne a potenciazavar – kezdi gondolatát a szakember s hozzáteszi: – A merevedési zavar a közösülési képtelenség, ami független a megtermékenyítő képességtől. Lelkileg azonban nagyban befolyásolja a férfit, ha például igazoltan csökkent a nemzőképessége. Ha a szexuális együttlét során arra összpontosít, hogy a párjának épp akkor van peteérése, vagyis neki is mindent bele kell adnia a gyermekáldás érdekében, bizonyosan nő a stressz, ezzel párhuzamosan enyhe lesz vagy meg sem történik a merevedés. A nők néha elfelejtik, hogy a férfi nem egy gép, nem egy technikai eszköz, amit-akit gombnyomásra, bármikor csúcsra lehet járatni. A teljesítménykényszer maga lehet a potenciazavar előszobája. A férfiak legalább 70-80 százaléka fontosnak tartja a kiegyensúlyozott szexuális életet, amit vagy állandó partnerük mellett, vagy alkalmi kapcsolatban találnak meg. Vannak, akik bizonyos betegségek miatt szenvednek merevedési zavarban, amit meglehetősen szégyellnek. Mások életében lelki okokra, a túlzott stresszre, a megfelelési kényszerre s számos egyéb okra vezethető vissza a probléma.

- Ez hatalmas lelki teher a nő és a férfi számára is.

- Igen, a legtöbb férfi azzal frusztrálja magát, hogy ez bizonyára csak az ő sorscsapása, amit tetéz, ha a párjukat –a saját bajuk miatt – folyamatos hűtlenséggel vádolják, azt képzelve, ha nem tudják kielégíteni a feleségüket, társukat, akkor a másik bizonyára szerető után néz. Nem ez a jellemző, hiszen a nők épp magukban keresik a hibát, és arra gondolnak, már nem kívánatosak a párjuk számára, ezért fulladnak kudarcba a szeretkezések. Mások pedig nem is mernek párkapcsolatot kialakítani, mert rettegnek a kudarcélménytől. Az erekciós zavar minél előbb és mindenképpen szakszerű segítséget, kezelést kíván.

- Vannak férfiak, akik az ilyen jellegű problémájukat épp úgy akarják orvosolni, hogy a párjuknál sokkal fiatalabb nők felé közelednek, abban bízva, hogy a friss és új élmény „rendezi” a libidójukat, illetve a merevedési gondjukat.

- A jelenség mindig is élt és létezett. Ma sem változott a helyzet. Csakhogy a klimax korba lépő, kapuzárási pánikkal viaskodó 45-55 év körüli férfiak csak tetézik a saját kudarchelyzeteiket, ha azt hiszik, hogy a kezeletlen merevedési zavarukat megoldja egy új kapcsolat. Ha a régi problémák kezeletlenek, nincsenek feldolgozva a lelki eredetű kérdések, vagy épp a különféle betegségekkel nem fordult szakorvoshoz a férfi, az új párja vagy szeretője mellett még nagyobb kudarc érheti, épp a bizonyítási vágy kényszere miatt. Ez duplán blokkolja az elérni vágyott merevedést, a jó szexuális együttlétet. Ettől tehát sem a házasélet nem javul meg otthon, sem a barátnővel nem lesz élmény a szex. A frusztráció viszont erősödik.

- A férfiak többsége köztudottan nem szívesen megy orvoshoz. Miként vesznek erőt magukon, és mennek szakemberhez épp a potenciazavar miatt, mi ösztönzi erre őket?

- Sokan attól félnek, hogy valami komoly testi bajuk okozza a merevedési zavart, ezért nem fordulnak szakemberhez. Logikátlan, de így van. (A nők sokkal fegyelmezettebbek, csöppet sem szeretik halogatni, ha bármi rendelleneset észlelnek az egészségi állapotukban. Szakember segítségét kérik.) Ugyanakkor, sokakat épp a félelem, a beképzelt gyógyíthatatlan betegségek, és a partner előtti szégyenérzet vezet el a szakemberhez. A nők ebben sokat tudnak segíteni a párjuknak, ha kellő diszkrécióval, de őszintén viszonyulnak a problémához. Mások nem hisznek abban, hogy akár az urológus, akár a szexuálpszichológus képes segíteni a számukra végtelenül kínos problémán. Meg kell nyugtatnom mindenkit, hogy egyik kezelési mód sem fáj, csupán közelebb viszi a párkapcsolatokat a zsákutcából kivezető úthoz. Kevés esettől eltekintve, szinte minden kórosnak hitt állapotra van gyógymód, vagyis orvosolható a merevedési zavar. Ezt azonban csak személyre szabottan, egyéni kivizsgálással, beszélgetéssel, a páciensnek megfelelő gyógymóddal lehet kezelni.

- Igaz-e, hogy a potenciazavart nagyobb százalékban váltják ki a lelki betegségek, mint a testi eredetű bajok?

- Korábban az volt a kutatások eredménye, hogy 80 százalékban pszichés, 20 százalékban testi betegségek idézik elő a férfiak merevedési zavarát. Az urológia, az andrológia (férfigyógyászat), a gyógyszeripar fejlődésével, a korszerű vizsgálati módszerekkel az erektilis diszfunkció mind több szervi okát sikerült felfedezni és orvosolni. Az is egyre valószínűbb, hogy a lelki és a szervi eredetet nem külön kell szemlélni, mivel az esetek többségében a kettő szorosan összefügg egymással. Az egyik rárakódik a másikra, ezért kell időben feltárni a kiváltó okokat.

Nem könnyű viszont megbarátkozniuk a férfiaknak azzal a helyzettel, amikor a szexuálpszichológus szervi problémára gyanakszik, így szakorvoshoz küldi a páciensét, ha viszont minden lelet negatív, a férfi újra a lélekgyógyásznál köt ki. Ráadásul, nehezen tudják elfogadni, hogy a potenciazavaruknak lelki okai vannak. Ha pedig ezen gondolkodnak, és nem jutnak közelebb a magyarázathoz, még nagyobb pánikba esnek, ami nem javít az állapotukon. Nem szabad túlbonyolítani a kérdést, az is árt.

Okok a potenciazavar mögött A potenciazavart vagy merevedési zavart a tartós és kezeletlen stressz mellett a mértéktelen alkoholfogyasztás, a dohányzás, különféle hormonok, szteroidok, a jobb sportteljesítmény, izomtömeg növelése érdekében szedett táplálékkiegészítők, a vérnyomáscsökkentők, az antidepresszánsok, a cukorbetegség megléte, a prosztatagyulladás, pajzsmirigybetegségek és a mértéktelen elhízás, az érfalak meszesedése, az artériás eredetű zavarok is kiválthatják a lelki tényezők mellett. Ugyancsak figyelemért kiáltanak a neurológiai eredetű betegségek. Az agy, a gerincvelő, a merevedésben szerepet játszó idegek, idegvégződések különböző megbetegedései. Ezekben az esetekben is a szakorvosok véleményét kell kérni, félretéve a szégyellősséget. Az erekció hiányának vagy gyengeségének megoldására a szakemberek tanácsát be kell tartani, és sok esetben az életmódon mielőbb változtatni. Elcsépelt üzenetnek tűnhet, de igaz, hogy a mozgás, a friss levegőn való séta, a sport, a helyes és egészséges táplálkozás, a lelki stabilitás, a mértéktelen stressz tudatos visszaszorítása, a partnerrel való őszinte kommunikáció, vagy épp az egyedüllétből való bátor és elszánt kilépés, mind hozzájárulhat a jobb erekcióhoz, a szexuális örömérzethez, a testi, lelki egyensúlyhoz.

- Miben segíthetnek a nők a párjukon a problémájuk enyhítésében?

- A pároknak mindenképpen együtt kell keresni a potenciazavar okát, mivel gyakran előfordul, hogy egymásból váltanak ki negatív reakciót, főként akkor, ha az élet más területein is adódnak konfliktusaik. Érdekes, hogy a nők magukban keresik a hibát, és arra gondolnak, hogy megunta őket a társuk, netán belépett az életükbe egy harmadik személy. Ez féltékenységi rohamokat eredményez, ami megbénítja, összezavarja a férfit, hiszen épp eléggé szenved a saját „kínja” miatt, amire szeretne gyors megoldást, gyógymódot kapni, nem a párjuk vádaskodását hallgatni. Ha türelmes a partner, ami azt is feltételezi, hogy szereti a párját és gyöngéd vele, képesek átmenetileg szexuális aktus nélkül is egymásra hangolódni. Vagyis, ha kitart a nő a kezelések során is a férfi mellett, akkor még eredményesebb lehet a javulás, a gyógyulás. Csak a sajnálkozó vagy sértődött tekintetet ne lássa a férfi, mert az minden addigi javulást visszavet.

- Nyilván az őszinte, jó kommunikáció is meghatározó, de nem örökké a férfi merevedési zavarát elemezgetve.

- Ez így van. Ha viszont félresiklik a jó párbeszéd, ha nem tudnak alapkérdésekben sem nyugodtan kommunikálni a párok, akkor nemcsak a szexualitás területén veszi kezdetét a játszma, az elidegenedés érzése, hanem az élet más pontjain is, ami ugyancsak nem segíti a férfiak potenciazavarának megszűnését, állapotuk javulását. Ezzel a nők is veszítenek, mert a türelmetlenségük ingerültté, befelé fordulóvá teszi a párjukat.

- Ha gyógyszeres kezelést kap a páciens a problémájára, kialakulhat-e valamiféle függőség az erektilis diszfunkcióra felírt készítménytől?

- Önmagában nem alakulhat ki, mert nem kábítószer, nem narkotikum, és nem hasonlítható a nikotin- vagy alkoholfüggőséghez sem a gyógyszer hatása. Ezzel együtt vannak példák arra, hogy épp azért jár hozzám a páciens, mert szeretne gyógyszeres kezelés nélkül élni. Mások elfogadják, hogy akár életük végéig is szedniük kell a pirulát. (Itt nem a "kék potencianövelő tablettára” gondolok, melynek különféle változatai hazánkban is elérhetőek már, ezek tartós szedése meglehetősen nagy veszélyt rejt.) A merevedési zavar fokozott szorongást, ingerlékenységet vált ki a férfiból, ami tovább ront a helyzetén. Sokuk eleve a maximalisták táborába tartozik a munkája során, a testépítésben, a sportban, a családfői szerepében. Aztán beüt a krach. Jó lenne, ha a szakember segítsége mellett elfogadnák azt, hogy muszáj lassítani, több időt pihenni, ellazulni, relaxálni. Ellazult állapotban a tudatalatti segítségével fedezhetők fel igazán a lelki tényezők, az elfojtott harag, a sérelem, a félelem, a múltból megmaradt, feldolgozatlan kérdések sora. Ha képes befelé figyelni az illető, és nem mindig a mások véleményére, megítélésére, elvárására koncentrálni, számos lelkiismereti kérdés is tisztázódhat.

Forrás: WEBBeteg

Balogh Mária, újságíró

Orvos szakértő: Dr. Varga Gyula, urológus főorvos