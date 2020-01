Tudásteszt - A migrén kiváltó okai és megelőzése

A fejfájások elterjedtsége

Szinte nincs is olyan ember, akinek ne fájt volna a feje: már Pápai Páriz Ferenc, az egyik első magyar orvosi könyv, a Pax Corporis tudós szerzője is úgy vélte: A fejfájás olyan gyakori dolog, hogy az a csoda, ha valakinek nincs (1). Ez a mondat ma is megállja helyét.