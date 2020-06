A kézfogás csökkenti a fájdalmat

Egy szeretett személy megnyugtató kézfogása valóban segít a fájdalomcsökkentésben - derül ki egy amerikai tanulmányból.

Dr. Pavel Goldsteint, a Colorado Egyetem fájdalomkutatóját lánya négy évvel ezelőtti születése ösztönözte a szóban forgó kutatásra. „A szülőszobán csak arra tudtam gondolni, vajon mivel enyhíthetem a feleségem fájdalmát, hogyan segíthetek neki” - mondta. „Megfogtam a kezét, és úgy tűnt, ez segít. Szerettem volna laboratóriumi körülmények között is tesztelni, hogy vajon ténylegesen csökkenthető-e a fájdalom érintéssel, és ha igen, hogyan?”

Goldstein és kutatótársaik azt tapasztalták, hogy mikor egy együtt érző partner fogja a nő kezét, a pulzusuk és légzésük szinkronizálódik, és a fájdalom csökken. Minél empatikusabb a partner, annál erősebb a kézfogás fájdalomcsillapító hatása, és annál fokozottabb az egymásra hangolódás közöttük az érintés alatt.

A kutatók 22 párnál vizsgálták az „interperszonális szinkronizációt”, mely során a résztvevő felek fiziológiailag tükrözték a velük együtt élő személyt. A jelenség nap mint nap megfigyelhető, mikor az egymással együtt sétálók szinkronizálják a lépéseiket, vagy beszélgetés során felveszik a másik testtartását.

Dr. Goldstein tanulmánya elsőként vizsgálja az interperszonális szinkronizációt a fájdalom és érintés összefüggésében, és reméli, hogy az érintés fontos helyet kap majd az alternatív fájdalomcsillapítási módszerek között.

A 23-32 év közötti párokat egy sor kísérleten keresztül tesztelték, melyek a szülőszobai fájdalmat hivatottak utánozni. A nők kétperces, enyhe hő általi fájdalmat kaptak, s közben vagy egyedül voltak, vagy a párjukkal együtt, de érintkezés nélkül, vagy foghatták egymás kezét.

A kutatók azt tapasztalták, hogy a kézfogás jelentősen csökkentette a fájdalomérzetet ahhoz a fájdalomhoz képest, amit egyedül kellett elviselni. Minél empatikusabb volt a férfi a nő iránt, annál jobban csökkent érintésre annak fájdalma, és minél inkább egymásra hangolódtak, annál kisebb volt a fájdalomérzet.

Goldstein szerint az érintés az empátia kommunikációjának eszköze, ami fájdalomcsillapító hatást eredményez. Korábbi kutatások azt is kimutatták, hogy amikor a párok érzelmes filmet néznek együtt, vagy együtt énekelnek, a pulzusuk és légzésük akkor is szinkronizálódik, illetve, ha a szerelmesek pusztán csak egymás jelenlétében vannak, az agyhullámok valamint a szív és légzőrendszeri minták is szinkronizálódnak.

Ugyanakkor a kutatók hangsúlyozták, hogy további kutatásokra van szükség ahhoz, hogy jobban megértsék, a partner érintése hogyan enyhíti a fájdalmat.

A tanulmány a Scientific Reports című szaklapban jelent meg.

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító, The Telegraph

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia, belgyógyász, hematológus