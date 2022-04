Bőrön keresztül is mérgez a metil-alkohol

A metil-alkohol-mérgezés sajnos hazánkban is többször fordul elő, mintsem azt mondhatnánk, hogy azok kizárólag véletlenül bekövetkező mérgezések: gyakran öngyilkossági szándék húzódik meg a háttérben.

Fontos tudni! A metil-alkohol fontos tulajdonsága, hogy a tápcsatornán kívül a bőrről és a légutakból is felszívódik, azaz a metanol lenyelésén kívül a bőrre cseppenése és párolgó gőzének belélegzése is súlyos egészségkárosodást okoz!

A metil-alkohol (más néven metanol) az etil-alkoholhoz (a hétköznapi értelemben vett alkohol) hasonló sűrűségű, átlátszó folyadék, melynek szaga az etanol szagára hasonlít. Emiatt fordulhatnak elő a véletlen mérgezések. A szert a vegyiparban oldó- és kristályosítószerként széles körben alkalmazzák.

A két vegyület élettani hatása azonban jelentősen különbözik: a metanol sokkal mérgezőbb, már kis mennyiség fogyasztása is súlyos károsodásokat, legrosszabb esetben halált okozhat.

Az egyéni tolerancia tág határok közt változik, nem adhatók meg határértékek, ami alapján kijelenthetnénk, hogy mekkora mennyiségek milyen károsodásokat okoznak.

Hirdetés

A felszívódott metanol lebomlásáért az alkohol-dehidrogenáz enzim felelős – ugyanaz az enzim, amely az etil-alkohol lebomlását is katalizálja. A metanolból formaldehid, végül hangyasav keletkezik: ezek mindegyike, magához a metil-alkohol molekulához hasonlóan a szervezet számára mérgező termék.

Ez alapján érthető a metanol rendkívüli mérgező hatása. A formaldehid például gátolja a szem ideghártyájában található, a látást biztosító retinasejtek anyagcseréjét, aminek következménye a sejtek pusztulása. Ebből adódik a metanol szemkárosító hatása. Maga a metil-alkohol a hemoglobin és egyéb sejtek vastartalmához kötődik, ami által gátolja a sejtek életjelenségeit, így hozva létre toxikus állapotot.

A szervezetből kis mennyiség a tüdőn keresztül távozik, nagyobb rész a vizelettel ürül változatlan formában vagy hangyasavként. A bekerült metil-alkohol döntő többsége a máj közreműködése folytán ürül ki.

A metil-alkohol mérgezés kétféle módon jelenhet meg: akut vagy krónikus formában.

Általános szabályok mérgezés esetén Ha háztartási méreg, növényvédőszer, kifolyt elem kerül a szembe vagy a bőrre, azt bő, folyó vízzel le kell mosni, a szennyezett ruhát pedig le kell venni. Vigyázzunk, nehogy mi is érintkezzünk a veszélyes anyaggal!

Ételmérgezést baktériumokkal fertőzött, vagy romlott étel okozhat. A tünetek - hányás, fejfájás, hasi görcsök, hasmenés, láz, hidegrázás - viszonylag gyorsan, pár óra alatt kialakulnak. A betegnek ágynyugalomra, bő folyadékfogyasztásra van szüksége. Ha nem enyhülnek a panaszok, érdemes kihívni a háziorvost.

Bővebben Elsősegély mérgezések esetén

Akut (heveny) mérgezés

Az akut mérgezés egyszeri nagyobb adag metanol szervezetbe kerülése következtében alakul ki. A lappangási idő (amely a metanol mennyiségétől és a szervezet toleranciaszintjétől függően 8-48 óra is lehet) után hirtelen lépnek fel a tünetek, melyek hasonlíthatnak a heveny alkoholmérgezés tüneteihez. A mérgezett feje fáj, szédül, izmai gyengék. Hasi görcsös fájdalom léphet fel, a beteg émelyeg, öklendezik, hányhat is. A beteg tudata változó mértékben zavart, enyhe dezorientáltság és mély kóma is előfordulhat.

A betegek 50 százalékának komoly látási panaszai vannak, ezek lehetnek: látásélesség csökkenése, fénykerülés, látótérkiesés (ilyenkor a beteg bizonyos irányokba tekintve fekete foltokat lát), vakság. Néha a mérgezés első tünete a hirtelen fellépő vakság. A központi idegrendszer egyéb károsodásaira utal a Parkinson-szindrómára jellemző remegés megjelenése.

Krónikus (idült) mérgezés

Kialakulása gyakran metanollal dolgozó személyeknél, a megfelelő munkavédelmi előírások hiányával vagy be nem tartásával kapcsolatban figyelhető meg. Így a mérgezett naponta toxikus körülmények közt dolgozik a metanollal, amely kis mennyiségekben, hosszú idő alatt, folyamatosan fejti ki károsító hatását.

Az idegrendszeri elváltozások perifériás polyneuropathia képében jelennek meg, a kezek és lábak zsibbadásérzésével, esetleg gyengeségével. Jelen lehet a látás károsodása látótérkiesés vagy az éleslátás gyengülésének formájában. Kialakulhatnak Parkinson-kórra jellemző tünetek is.

Ha már megtörtént a baj...

A metanol mérgezetthez minden esetben, a lehető legsürgősebben hívjunk mentőt!!! Ha a mérgezett eszméletlen, az elsősegélynyújtás (stabil oldalfekvés) vagy szükség esetén az újraélesztés szabályi szerint járjunk el!

Amennyiben a mérgezés szájon át 1-2 órán belül történt, és a beteg nem eszméletlen, próbálkozzunk hánytatással. Ennek később a gyors felszívódás miatt nincs értelme.

Ha van rá mód, itassunk a mérgezettel fél vagy egy inkább deciliter tömény (40-50%) alkoholtartalmú italt. Az alkohol lebontása ugyanis csökkenti a metanol káros hatásait, az enzim kötőhelyeiért való versengésen keresztül (azaz az enzim az alkoholt fogja előbb lebontani).

A beteget takarjuk be, mert könnyen kihűlhet! A specifikus kezelést egészségügyi személyzet tudja elvégezni, laikusként a mérgezettért a legfontosabb, amit tehetünk, hogy nagyon gyorsan orvost hívunk.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Kónya Judit, családorvos